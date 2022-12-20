16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров

Зачем покупать специальную затычку для слива, если можно воспользоваться крышкой от бутылки? Плиту для них может заменить утюг, а сломанный телевизор превращается в стол. Мы собрали для вас ряд подобных ситуаций.

Крышка от бутылки как затычка для слива