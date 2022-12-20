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16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров

16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров

Автор:
20 декабря 2022 09:25
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Вещи   инженер   креатив   починил   проблема решена   фото   я у мамы инженер   
342
17

Когда возникает какая-то бытовая проблема, одни люди бегут в магазин, чтобы купить что-то для её решения, другие же включают на полную мощность свои инженерные навыки и очумелые ручки.

Зачем покупать специальную затычку для слива, если можно воспользоваться крышкой от бутылки? Плиту для них может заменить утюг, а сломанный телевизор превращается в стол. Мы собрали для вас ряд подобных ситуаций.


Крышка от бутылки как затычка для слива

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А чтобы её удобно вытащить, не выбрасывайте горлышко. Прикрутите её к крышке — и проблема решена!


Когда комната нуждается в ламповой атмосфере, а дуршлагом вы пользуетесь редко


Пришлось обратиться к врачу с травмированным пальцем ноги, из-за которого моя нога не могла влезть в ботинок

И вот такое вот решение для защиты ноги от непогоды!


Нет джойстика? Не проблема!


Айфон починен!


Человеку внизу лучше не двигаться


В этом автокафе терминал прикреплён к хоккейной клюшке


Сегодня порвал штаны. Сшил их проволокой


Старый батут превращён в теплицу


Как наполнить ведро из крана


Держатель для телефона в машине


Это просто победитель


Не позволяйте сломанному ножу для пиццы помешать нарезать пиццу!

Как закрепить телефон на ручке чемодана

А что, очень удобное решение, когда надо скоротать время в ожидании самолёта или поезда, и при этом оставить руки свободными.


Ламповый телевизор умер, стол родился


Плита из утюга и вешалки

Источник:

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Метки: Вещи   инженер   креатив   починил   проблема решена   фото   я у мамы инженер   
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3  комментария
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6k
Copycat 41 минуту назад
Поделюсь и я своим поделием) заколхозил на видеокарту при помощи железного конструктора кулер от радиатора ЦПУ, 3 года валялся без дела и нашел наконец себе место)

по звуку на удивление шуршит довольно тихо, понятное дело самой видеокарте вообще прекрасно учитывая что оригинальный кулер (который просто сломался) был раза в три меньше
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 44 минуты назад
Комментарий к фото
джинсы же..какая проволока)
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 48 минут назад
Комментарий к фото
там и кофе наверно мешают такой же клюшкой..."чистой"
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