16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров

Когда возникает какая-то бытовая проблема, одни люди бегут в магазин, чтобы купить что-то для её решения, другие же включают на полную мощность свои инженерные навыки и очумелые ручки.
Зачем покупать специальную затычку для слива, если можно воспользоваться крышкой от бутылки? Плиту для них может заменить утюг, а сломанный телевизор превращается в стол. Мы собрали для вас ряд подобных ситуаций.
Крышка от бутылки как затычка для слива
А чтобы её удобно вытащить, не выбрасывайте горлышко. Прикрутите её к крышке — и проблема решена!
Когда комната нуждается в ламповой атмосфере, а дуршлагом вы пользуетесь редко
Пришлось обратиться к врачу с травмированным пальцем ноги, из-за которого моя нога не могла влезть в ботинок
И вот такое вот решение для защиты ноги от непогоды!
Нет джойстика? Не проблема!
Айфон починен!
Человеку внизу лучше не двигаться
В этом автокафе терминал прикреплён к хоккейной клюшке
Сегодня порвал штаны. Сшил их проволокой
Старый батут превращён в теплицу
Как наполнить ведро из крана
Держатель для телефона в машине
Это просто победитель
Не позволяйте сломанному ножу для пиццы помешать нарезать пиццу!
Как закрепить телефон на ручке чемодана
А что, очень удобное решение, когда надо скоротать время в ожидании самолёта или поезда, и при этом оставить руки свободными.
Ламповый телевизор умер, стол родился
Плита из утюга и вешалки
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по звуку на удивление шуршит довольно тихо, понятное дело самой видеокарте вообще прекрасно учитывая что оригинальный кулер (который просто сломался) был раза в три меньше