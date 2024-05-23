16 удивительных инженерных решений, чья практическая польза крайне сомнительна

Творения или дизайны, придуманные некоторыми людьми, порой невозможно объяснить с рациональной точки зрения. Что-то прикручено вверх ногами, сделано из сомнительных материалов или просто выглядит крайне ненадёжно и странно.
Иногда кажется, что их воображение вырвалось на свободу и теперь желает воплотить в жизнь самые сомнительные задумки. Разве им можно запретить? А кто же тогда будет нас веселить? Остаётся только смотреть и удивляться.
Я хочу увидеть пропорции человека, который думал, что это сработает.
Это так красочно. Даже я бы нажал на эту кнопку.
Это буквально лежачий полицейский.
Эта штука не даст детям бегать и скользить на коленях. Мне 36, я хочу бегать и скользить на коленях!
Студенты нашего курса жаловались на недостаточную конфиденциальность в уборной. Тогда, чтобы решить эту проблему, нам установили стеклянные двери
А что было раньше? Шторы из бисера?
Теперь он идеально подходит для просмотра «Чёрного зеркала».
Очевидно, это для того, чтобы побудить покупателей делать покупки.
Некоторые любители футбола могут легко решить эту проблему. Например, все три вида мусора выбросить на пол прямо рядом с мусорным баком.
А ещё можно повесить ноутбук прямо у кондиционера.
Если что-то выглядит глупо, но это работает, значит это не глупо.
По наклону сосули читается преимущественное направление ветра. Так что это даже удобно.
Видели удлинитель? Вашему вниманию представлена инновационная разработка от ведущих инженеров — укоротитель!
Специально для тех, кто устал от лишних проводов!
А вы говорите умный дом, у нас даже скамьи умные!
Класс! Это также пеленальный столик и водная горка!
Эй, давай поставим застеклённую ванную на верхнем этаже? Таким образом, кто-то сможет подняться по лестнице и увидеть нас в туалете. Отличная идея, мне нравится! Эй, ещё кое-что — давай поставим замок на дверь снаружи?
Внимание, вопрос знатокам: почему кнопки на этом пульте расположены именно в такой последовательности?
Это — магический квадрат. Если предположить, что кнопка посередине равна 5, то каждая строка, столбец и диагональ в сумме дадут 15. Но какое это имеет отношение к пульту дистанционного управления, я понятия не имею.
Дайте угадать, ковёр на этом фото на самом деле белый?
Источник:
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Потому что это в Азии, пульт по фен-шую