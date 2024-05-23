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16 удивительных инженерных решений, чья практическая польза крайне сомнительна

16 удивительных инженерных решений, чья практическая польза крайне сомнительна

Автор:
23 мая 2024 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   инженер   креатив   подборка   сделай сам   фантазия   фото   
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Творения или дизайны, придуманные некоторыми людьми, порой невозможно объяснить с рациональной точки зрения. Что-то прикручено вверх ногами, сделано из сомнительных материалов или просто выглядит крайне ненадёжно и странно.

Иногда кажется, что их воображение вырвалось на свободу и теперь желает воплотить в жизнь самые сомнительные задумки. Разве им можно запретить? А кто же тогда будет нас веселить? Остаётся только смотреть и удивляться.

×

Я хочу увидеть пропорции человека, который думал, что это сработает.

Это так красочно. Даже я бы нажал на эту кнопку.

Это буквально лежачий полицейский.

Эта штука не даст детям бегать и скользить на коленях. Мне 36, я хочу бегать и скользить на коленях!

А что было раньше? Шторы из бисера?

Теперь он идеально подходит для просмотра «Чёрного зеркала».

Очевидно, это для того, чтобы побудить покупателей делать покупки.

Некоторые любители футбола могут легко решить эту проблему. Например, все три вида мусора выбросить на пол прямо рядом с мусорным баком.

А ещё можно повесить ноутбук прямо у кондиционера.

Если что-то выглядит глупо, но это работает, значит это не глупо.

По наклону сосули читается преимущественное направление ветра. Так что это даже удобно.

Специально для тех, кто устал от лишних проводов!

А вы говорите умный дом, у нас даже скамьи умные!

Класс! Это также пеленальный столик и водная горка!

Эй, давай поставим застеклённую ванную на верхнем этаже? Таким образом, кто-то сможет подняться по лестнице и увидеть нас в туалете. Отличная идея, мне нравится! Эй, ещё кое-что — давай поставим замок на дверь снаружи?

Это — магический квадрат. Если предположить, что кнопка посередине равна 5, то каждая строка, столбец и диагональ в сумме дадут 15. Но какое это имеет отношение к пульту дистанционного управления, я понятия не имею.

Дайте угадать, ковёр на этом фото на самом деле белый?

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Метки: забавно   инженер   креатив   подборка   сделай сам   фантазия   фото   
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5  комментариев
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6k
Денис 2 часа назад
Это переход с "небытовой" розетки на стене на бытовые, для подключения обычной бытовой вилки.
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7k
Атомный Крот 10 минут назад
Комментарий к фото
Небось, по проекту там были предусмотрены окна сверху, но решили сэкономить или просто окна задолбались отмывать от голубиного помета или что там у них сверху летает.
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1k
Macht 11 минут назад
Комментарий к фото
"Но какое это имеет отношение к пульту дистанционного управления, я понятия не имею."

Потому что это в Азии, пульт по фен-шую
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