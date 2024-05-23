16 удивительных инженерных решений, чья практическая польза крайне сомнительна

Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой

16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров

15 фото в стиле "Я починилъ" от очень оригинальных людей

14 идей от смекалистых людей, которые точно знают, что жизнь - сплошной мем

16 забавных инженерных решений от «специалистов» с нестандартным подходом к делу

14 фото в стиле "Я починилъ", на которые без слёз не взглянешь