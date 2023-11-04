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Китайские ученые продемонстрировали невидимую ткань из "Гарри Поттера"

Китайские ученые продемонстрировали невидимую ткань из "Гарри Поттера"

Автор:
04 ноября 2023 13:05
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Гарри Потер   Китай   наука   невидимая ткань   плащ-невидимка   
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Фантастика из детских книжек становиться реальностью.

Чу Цзюньхао, физик, изучающий инфракрасное излучение, а также по совместительству профессор Академии наук Китая уверен, что в мире природы и животных, существует множество "невидимок", и это не магия, это научно подтвержденные факты. Если животные только воспроизводят на себе окраску окружающих предметов, то стеклянные шарики в воде и вовсе "исчезают". Этот метод исчезновения он изучал. Результаты впечатляют.


На научном собрании Чу продемонстрировал уникальную ткань под названием "линзовидная решетка". Этот материал состоит из рядов крошечных цилиндрических выпуклых линз, и каждая из них объект за объектом в тонкую полоску, а достаточное количество линз разбивает объект на бесконечное количество одинаковых тонких полосок, создавая у людей своего рода иллюзию невидимости.


Ученые уверены, что когда ткань и показатель преломления воздуха одинаковы, люди или предметы могут свободно становиться "невидимыми". Это позволит в будущем использовать технологию для создания невидимого оборудования, таких как слуховые аппараты. Или для реализации невидимых комнат.


Друзья, а вы бы хотели себе плащ-невидимку?




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Метки: Видео   Гарри Потер   Китай   наука   невидимая ткань   плащ-невидимка   
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15  комментариев
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2k
max 2 часа назад
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3k
Роман Минуту назад
Такой фокус еще в прошлом веке показывали.
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14k
Александр 6 минут назад
Учёные из Кременчугского Института Незаконченных Исследований доказали, что в восьми случаях из десяти!
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16k
ss 16 минут назад
Хорошая вещь для шпионов... Жаль только два мужика с рамкой будут демаскировать позицию.
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1k
Hard.NET Полчаса назад
Поляризованная плёнка из монитора.....
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11k
Владимир Полчаса назад
Еще 3 года назад
Ссылка m.youtube.com
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53k
turyst Час назад
Текст переводила китайская нейросеть с Алиэкспресса?
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2k
Duke_kir Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
3k
Тварь 2 часа назад
Старье на выброс.
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
А Гарри то постарел, полысел
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5k
Lexx 2 часа назад
Какие ещё слуховые аппараты, первым делом это будет камуфляж.
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