Китайские ученые продемонстрировали невидимую ткань из "Гарри Поттера"

Фантастика из детских книжек становиться реальностью.
Чу Цзюньхао, физик, изучающий инфракрасное излучение, а также по совместительству профессор Академии наук Китая уверен, что в мире природы и животных, существует множество "невидимок", и это не магия, это научно подтвержденные факты. Если животные только воспроизводят на себе окраску окружающих предметов, то стеклянные шарики в воде и вовсе "исчезают". Этот метод исчезновения он изучал. Результаты впечатляют.
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На научном собрании Чу продемонстрировал уникальную ткань под названием "линзовидная решетка". Этот материал состоит из рядов крошечных цилиндрических выпуклых линз, и каждая из них объект за объектом в тонкую полоску, а достаточное количество линз разбивает объект на бесконечное количество одинаковых тонких полосок, создавая у людей своего рода иллюзию невидимости.
Ученые уверены, что когда ткань и показатель преломления воздуха одинаковы, люди или предметы могут свободно становиться "невидимыми". Это позволит в будущем использовать технологию для создания невидимого оборудования, таких как слуховые аппараты. Или для реализации невидимых комнат.
Друзья, а вы бы хотели себе плащ-невидимку?
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