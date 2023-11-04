Китайские ученые продемонстрировали невидимую ткань из "Гарри Поттера"

Ученые уверены, что когда ткань и показатель преломления воздуха одинаковы, люди или предметы могут свободно становиться "невидимыми". Это позволит в будущем использовать технологию для создания невидимого оборудования, таких как слуховые аппараты. Или для реализации невидимых комнат.

Друзья, а вы бы хотели себе плащ-невидимку?





