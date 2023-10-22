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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 844 поста • 42 подписчика подписаться
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На китайском заводе пива работник помочился в контейнер с сыпучими ингредиентами

На китайском заводе пива работник помочился в контейнер с сыпучими ингредиентами

Автор:
22 октября 2023 11:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   Работник года   завод   пиво   помочился   работа   сходил в туалет   
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В Китае органы общественной безопасности расследуют инцидент на заводе производителя пива. Там рабочий использовал производственный контейнер в качестве туалет и справил в нем малую нужду.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись вызвала большой ажиотаж в интернете. Компания-производитель сообщила, что опечатали партию солода.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   Работник года   завод   пиво   помочился   работа   сходил в туалет   
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6  комментариев
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23k
homerchik 56 минут назад
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johnny 12 минут назад
Сделал это дерьмо для животных менее дерьмовым разбавив с человеческим дерьмом
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5k
BenderRodriguez 37 минут назад
Эти животные и насрать туда могут.
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36k
Опаньки 59 минут назад
это ж Ханикен наверное
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4k
Lexx Час назад
Если они яйца в моче варят, то им и в пиво нассать не грех.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Партия в Грузию по бартеру?
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