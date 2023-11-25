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Работать не могу, у меня лапки: в Китае создали самые милые перчатки

Работать не могу, у меня лапки: в Китае создали самые милые перчатки

Автор:
25 ноября 2023 06:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   зимние перчатки   котики   лапки   перчатки   
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Кабы не было зимы в городах и селах, не было бы вечной проблемы поиска нормального пуховика и не совсем страшной шапки, а еще перчатки не терялись бы. Кстати, о перчатках...

Китайские дизайнеры, насмотревшись на котиков, решили, что вот он - идеальный вариант перчаток на зиму. Да, перебрать старый Жигуль в - 20 на ветру в этих перчатках не получится, да и зачем это делать, когда у тебя самые настоящие лапки!

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Метки: Видео   Китай   зимние перчатки   котики   лапки   перчатки   
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2  комментария
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82
Топор плывёт Час назад
"Да, перебрать старый Жигуль в - 20 на ветру в этих перчатках не получится..."

Обладатели старых жигулей врядли будут покупать такие перчатки.
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BiZ 3 минуты назад
слово создали подошло бы, если бы это произошло несколько тысяч лет назад..
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