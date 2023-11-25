Работать не могу, у меня лапки: в Китае создали самые милые перчатки

Китайские дизайнеры, насмотревшись на котиков, решили, что вот он - идеальный вариант перчаток на зиму. Да, перебрать старый Жигуль в - 20 на ветру в этих перчатках не получится, да и зачем это делать, когда у тебя самые настоящие лапки!