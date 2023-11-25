Работать не могу, у меня лапки: в Китае создали самые милые перчатки

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Кабы не было зимы в городах и селах, не было бы вечной проблемы поиска нормального пуховика и не совсем страшной шапки, а еще перчатки не терялись бы. Кстати, о перчатках...
Китайские дизайнеры, насмотревшись на котиков, решили, что вот он - идеальный вариант перчаток на зиму. Да, перебрать старый Жигуль в - 20 на ветру в этих перчатках не получится, да и зачем это делать, когда у тебя самые настоящие лапки!
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Обладатели старых жигулей врядли будут покупать такие перчатки.