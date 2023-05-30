17 загадочных объектов, которые сбивали с толку их владельцев, пока они не выяснили их истинное предназначение

Мы живём в окружении предметов, которые хорошо нам знакомы. Однако в мире есть ещё целая уйма вещей, о назначении которых мы даже не догадываемся. Некоторые из них достаточно современны, другие относятся к антиквариату. Чтобы идентифицировать их, мы, как правило, обращаемся к интернету.
Но, оказывается, и он далёко не всегда знает ответы на все вопросы. Да-да, современные технологии тоже несовершенны и способны ошибаться.
В этом на собственном опыте убедились люди, которые столкнулись в повседневной жизни с загадочными предметами. Они попытались определить их предназначение, обратившись к могущественной мировой сети, но потерпели фиаско. К счастью, им на помощь пришли интернет-знатоки, которых хлебом не корми, дай что-нибудь поразгадывать. Вот она, сила человеческого разума!
Странный объект, замеченный сегодня в Инсбруке, Австрия
Это боллард — приспособление, которое направляет движение на улице и обозначает границы.
Большой шестиугольный объект из металла. Он состоит из 3 полых контейнеров, каждый из которых прикреплён к центральной трубе
Вероятно, это самодельный железный барабан, который предназначен для того, чтобы разбивать грязь при добыче золота в небольших масштабах.
Странный металлический прямоугольный параллелепипед с отверстиями
Это модульная система крепления для самых разных отраслей промышленности. Используется для сборки измерительных приборов, приборов контроля, датчиков и многого другого.
Какой-то косметический инструмент. Он довольно длинный, а кончик резиновый
Массажёр для десен. Он помогает сохранить их здоровье.
Интересный, но непонятный инструмент. У него раскручивающиеся концы с цепочкой с одной стороны и проволочной петлёй с другой
Это вспомогательный инструмент для пуговиц. Помогает одеться.
Похоже на каменное мыло или разделочную доску
Это грелка для ног.
Пластиковое кольцо с тремя относительно острыми металлическими когтями
Инструмент для захвата и вытягивания рыболовной сети.
Нашёл странную штуку на кровати в моём отеле
Это своего рода декоративный головной убор. Это отсылка к Неду Келли, австралийскому преступнику и народному герою, который, как известно, сделал самодельный бронежилет для своей последней перестрелки.
Блестящий металлический купол прикреплён к стене У него сверху есть ручка. Когда его тянут, он открывается, обнажая заднюю часть
Поддон для пепла.
Странный предмет сделан из стекла и имеет резьбу в виде винта. Что это может быть?
Это неоновая опора.
Нашел кусочек стекла, который меняет цвет в зависимости от того, под каким углом на него смотришь. Откуда он мог взяться?
Это дихроичный стеклянный фильтр, используемый для цветокоррекции в фотопринтерах.
Небольшой открывающийся латунный контейнер на палке. Что это?
Маленькая грелка для кровати. В неё подкладываются угли из костра, а затем она на некоторое время оставляется между простынями.
Что это за твёрдые деревянные шипы?
Деревянные ручные петли, используемые для разделения прядей при сращивании верёвки.
Что это за цепочка с двумя ручками, которые подходят друг к другу?
Это винтажная полицейская удерживающая цепь. Она смыкается вокруг запястья и максимально закручивается. Если человек пытается поднять руку, он начинает чувствовать сильную боль.
Что это за светящийся столб? Его половинки чередовались с интервалом в 1 секунду. Найден на стоянке грузовиков в Польше
Это датчик движения.
Нашёл капсулы, которые наполнены чем-то похожим на металлическую стружку. Что это?
Это таблетки для жвачных животных. Помогают убивать паразитов.
Что это за металлическая штука в форме конуса рядом с дверью? Встречается на юге Англии
Это устройство, которое использовалось для тушения факелов.
Источник:
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Это неоновая опора.
что это ? неинтересно.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.......