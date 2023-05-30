17 загадочных объектов, которые сбивали с толку их владельцев, пока они не выяснили их истинное предназначение

Но, оказывается, и он далёко не всегда знает ответы на все вопросы. Да-да, современные технологии тоже несовершенны и способны ошибаться.

В этом на собственном опыте убедились люди, которые столкнулись в повседневной жизни с загадочными предметами. Они попытались определить их предназначение, обратившись к могущественной мировой сети, но потерпели фиаско. К счастью, им на помощь пришли интернет-знатоки, которых хлебом не корми, дай что-нибудь поразгадывать. Вот она, сила человеческого разума!

Странный объект, замеченный сегодня в Инсбруке, Австрия