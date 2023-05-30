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17 загадочных объектов, которые сбивали с толку их владельцев, пока они не выяснили их истинное предназначение

17 загадочных объектов, которые сбивали с толку их владельцев, пока они не выяснили их истинное предназначение

Автор:
30 мая 2023 08:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   забавно   интересно   предмет   удивительно   фото   
1824
18

Мы живём в окружении предметов, которые хорошо нам знакомы. Однако в мире есть ещё целая уйма вещей, о назначении которых мы даже не догадываемся. Некоторые из них достаточно современны, другие относятся к антиквариату. Чтобы идентифицировать их, мы, как правило, обращаемся к интернету.

Но, оказывается, и он далёко не всегда знает ответы на все вопросы. Да-да, современные технологии тоже несовершенны и способны ошибаться.

В этом на собственном опыте убедились люди, которые столкнулись в повседневной жизни с загадочными предметами. Они попытались определить их предназначение, обратившись к могущественной мировой сети, но потерпели фиаско. К счастью, им на помощь пришли интернет-знатоки, которых хлебом не корми, дай что-нибудь поразгадывать. Вот она, сила человеческого разума!


Странный объект, замеченный сегодня в Инсбруке, Австрия

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Это боллард — приспособление, которое направляет движение на улице и обозначает границы.


Большой шестиугольный объект из металла. Он состоит из 3 полых контейнеров, каждый из которых прикреплён к центральной трубе


Вероятно, это самодельный железный барабан, который предназначен для того, чтобы разбивать грязь при добыче золота в небольших масштабах.


Странный металлический прямоугольный параллелепипед с отверстиями


Это модульная система крепления для самых разных отраслей промышленности. Используется для сборки измерительных приборов, приборов контроля, датчиков и многого другого.


Какой-то косметический инструмент. Он довольно длинный, а кончик резиновый


Массажёр для десен. Он помогает сохранить их здоровье.


Интересный, но непонятный инструмент. У него раскручивающиеся концы с цепочкой с одной стороны и проволочной петлёй с другой


Это вспомогательный инструмент для пуговиц. Помогает одеться.


Похоже на каменное мыло или разделочную доску


Это грелка для ног.


Пластиковое кольцо с тремя относительно острыми металлическими когтями


Инструмент для захвата и вытягивания рыболовной сети.


Нашёл странную штуку на кровати в моём отеле


Это своего рода декоративный головной убор. Это отсылка к Неду Келли, австралийскому преступнику и народному герою, который, как известно, сделал самодельный бронежилет для своей последней перестрелки.


Блестящий металлический купол прикреплён к стене У него сверху есть ручка. Когда его тянут, он открывается, обнажая заднюю часть


Поддон для пепла.


Странный предмет сделан из стекла и имеет резьбу в виде винта. Что это может быть?


Это неоновая опора.


Нашел кусочек стекла, который меняет цвет в зависимости от того, под каким углом на него смотришь. Откуда он мог взяться?


Это дихроичный стеклянный фильтр, используемый для цветокоррекции в фотопринтерах.


Небольшой открывающийся латунный контейнер на палке. Что это?


Маленькая грелка для кровати. В неё подкладываются угли из костра, а затем она на некоторое время оставляется между простынями.


Что это за твёрдые деревянные шипы?


Деревянные ручные петли, используемые для разделения прядей при сращивании верёвки.


Что это за цепочка с двумя ручками, которые подходят друг к другу?

Это винтажная полицейская удерживающая цепь. Она смыкается вокруг запястья и максимально закручивается. Если человек пытается поднять руку, он начинает чувствовать сильную боль.


Что это за светящийся столб? Его половинки чередовались с интервалом в 1 секунду. Найден на стоянке грузовиков в Польше


Это датчик движения.


Нашёл капсулы, которые наполнены чем-то похожим на металлическую стружку. Что это?


Это таблетки для жвачных животных. Помогают убивать паразитов.


Что это за металлическая штука в форме конуса рядом с дверью? Встречается на юге Англии


Это устройство, которое использовалось для тушения факелов.


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Метки: Вещи   забавно   интересно   предмет   удивительно   фото   
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5  комментариев
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62k
Александр Ломовицкий 47 минут назад
последний раз такое выкладывали с показом объяснений . а тут просто набор слов . без наглядного показа например
Это неоновая опора.
что это ? неинтересно.
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−4
amemosov 7 минут назад
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо.......
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3k
Горбовский Полчаса назад
с такими разъяснениями стало ещё непонятней!
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Списал. Садись, два.
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