16 больших вещей, способных изменить представление об их привычных размерах

Вы когда-нибудь видели огромную вещь, размеры которой заставляли вас очень удивиться? Большие вещи часто заставляют нас трепетать и изумляться, вызывая эмоции даже у тех, кто думал, что видел всё в этой жизни.
Мы любим демонстрировать фотографии очень больших вещей, замеченных в Интернете, и сегодня хотим в очередной раз сделать это. От огромных занавесов до гигантских животных — посмотрите на одни из самых впечатляющих предметов и позвольте себе удивиться.
Хаски рядом с волком
Несмотря на то, что хаски и волки часто воспринимаются как практически одно и то же, они могут быть совершенно разными. На самом деле, если взять крупного хаски и небольшого волка, то они действительно будут довольно схожи по размерам, но если взять небольшого хаски и крупного волка, то получится то, что вы можете видеть на фото выше. Выглядит так, будто хаски на фото не прочь был бы закричать, но, кажется, у него перехватило дыхание 🐺
Этот занавес выглядит впечатляющие огромным
На фото вы можете видеть стадион Лукас Ойл, в котором в 2021 году проходил баскетбольный турнир «Большой десятки» среди мужчин. Из-за введённых на тот момент ограничений было принято решение отделить одну из частей стадиона занавесами и пустить ограниченное число болельщиков. Вероятно, занавесы были нужны для того, чтобы игра на одном поле гигантского пустого стадиона не смотрелась так жалко.
«Я был на этом стадионе. Он действительно чертовски высокий. Эти занавесы должны быть в высоту как 12-15 этажей», — написал один из пользователей 🏀
Автострада Кэти в Хьюстоне, штат Техас, США, имеет 26 полос движения, что делает ее самой широкой в мире
Как сообщается, даже 26 полос всё равно недостаточно и каждый день здесь возникают пробки.
Хьюстон является 4-м по численности населения городом в Соединенных Штатах, но при этом является 1-м по величине городом в США по площади.
«Братан, ещё одна полоса и всё, обещаю», — шутили в комментариях 🚗🚌🚐
Огромная ежевика или крошечная рука? Мы склоняемся к первому варианту
Предположительно, на фото ежевика сорта Киова, являющегося одним из самых крупных сортов ежевики.
Пользователи также уделили много внимания руке, которая казалась им чересчур длинной и напоминала руку «черепашки-ниндзя» 🍇
Борзая и её супердлинный 31-сантиметровый нос
С таким носом и своей природной скоростью, эта собака может преодолеть «нюхательный барьер». На фото вы можете видеть русскую борзую по имени Эрис, она живет в Ричмонде, Вирджиния, США, ей 4,5 года и в одной популярной соцсети у неё более 307 тысяч подписчиков 🐕
Представьте себе, какой должна быть величина кастрюли для одновременной варки 1200 яиц
На вопрос, сколько нужно времени, чтобы сварить 1200 яиц, автор фото ответил: «Более 3 часов. Мы начинаем нагревать воду накануне вечером, чтобы приготовить яйца вовремя». Также он написал, что данные яйца были предназначены для помощи людям, пострадавшим во время землетрясений в Турции 🥚
Посмотрите на размер этой моркови!
Как всегда бывает с подобными фотографиями, пользователи принялись в шутку обвинять автора фото в том, что это просто у него очень маленькое предплечье 🥕
«Шницель, который я съел»
Это не шницель, а какое-то мясное одеяло! Такой шницель подают в ресторане Figlmüller в Вене, Австрия. Кстати, автор этого фото положил «для масштаба» рядом с блюдом часы Patek Philippe модели Aquanaut Travel Time (5164A). Так вот, такие часики стоят в России от 6,5-9,5 млн рублей 🍖⌚
Едва ли вы когда-то встречали таких упитанных манекенов
Прямоугольник — новый стандарт мужской фигуры. Забавно, что к манекену прикрутили относительно крошечные руки. Вы вообще когда-нибудь видели таких людей? ⬛
«Габариты гаечного ключа, который я использовал»
Побывав на сайте британской компании, которая занимается производством гаечных ключей, мы пришли к выводу, что данная модель весит около 1,4 кг. На сайте производителя похожие ключи стоят по 14 000 рублей за штуку 🛠️
Количество орденов и медалей, которыми был награждён Шаварш Карапетян — советский спортсмен в дисциплине подводное плавание, который, к тому же, спас десятки людей в нескольких несчастных случаях
8 января 1974 года Шаварш Карапетян спас себя и пассажиров автобуса, который покатился со склона в горной местности, когда водителя не было в кабине. Спортсмен разбил стеклянную стенку, отделявшую пассажиров от кабины водителя, и резко направил автобус в сторону от ущелья.
16 сентября 1976 года во время пробежки Шаварш вместе с братом и тренером оказались на месте падения троллейбуса в Ереванское водохранилище. Нырнув в воду, Карапетян выбил ногами заднее стекло троллейбуса и начал спасать пассажиров. Шаварш нырял в воду и вытаскивал людей при практически нулевой видимости, после чего передавал их брату, который клал их в лодку, а потом передавал их тренеру, оказывавшему им первую помощь. Из 92 пассажиров ему удалось вытащить 46, 20 из которых удалось вернуть к жизни. Температура воды была 13°C, поэтому после этого случая мужчина заболел пневмонией, которая впоследствии осложнилась, и провел в больнице 45 дней. Спортсмену удалось побороть болезнь, но в лёгких образовались спайки и каждый глубокий вдох давался спортсмену с трудом, вызывая боль и сильный кашель. Несмотря на это, он на некоторое время смог вернуться в спорт и установить свой 11-й мировой рекорд.
Человек-легенда, настоящий герой 🥇
Эта листовая капуста выросла до невероятных размеров!
При беглом взгляде на фото можно решить, что кто-то просто сделал себе костюм в виде капусты. Слева на фото можно видеть несколько гораздо менее выдающихся экземпляров листовой капусты 🥬
Анатолий Михаханов, известный как Орора Сатоси — самый тяжёлый борец сумо за всю историю с максимальным весом 293 кг в 2018 году
Если вас мучает вопрос, какой же национальности этот выдающийся спортсмен, то мы незамедлительно удовлетворим ваше любопытство, он — бурят. Как сообщается, Анатолий с детства отличался своими размерами, в первом классе он весил 120 кг, а в 16 лет — под 200 кг при росте 191 см. При этом родители никакими особенными физическими качествами не выделялись. В 1999 году поступил в токийскую школу сумо, а в 2000 году уже дебютировал на соревнованиях. Он стал первым профессиональным сумоистом российского происхождения. В 2018 году объявил о завершении карьеры сумоиста и вернулся в Бурятию 💪
Таким венчиком, разве что, взбивать крем для самого большого в мире торта
Как сообщается, это фото было сделано в магазине ресторанных принадлежностей. «Я чуть не потерялся в нём, это был такой большой магазин», — написал автор фото. Пользователям так и не удалось узнать, почему мужчина на фото выглядит так, будто всю жизнь искал венчик такого размера 🎂
9-кратная чемпионка по бразильскому джиу-джитсу Габриэль «Габи» Гарсиа
Слева на фото вы можете видеть Дестани Ярбро ростом 1,70 м, а справа — Габи Гарсию ростом 1,88 м и весом 111 кг. Дестани проиграла этот бой.
Мы просмотрели серию боёв с Габриэль и везде она была гораздо крупнее и выше своих соперниц. В её профессиональной карьере бойца нет ни одного проигрыша. Кто бы сомневался 🏆
«Омлет, приготовленный моим мужем»
Пользователи писали, что это перестало быть омлетом 4-5 слоев начинки назад. Автор фото рассказал, что этот омлет был приготовлен из 10 яиц и на троих человек. Автор также поделился тем, что было в начинке: сыр Колби Джек, ветчина, зеленый и красный сладкие перцы, цуккини, лук, помидоры и шпинат 🌮
Источник:
- Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда
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Разница в 18 см всего ?