16 больших вещей, способных изменить представление об их привычных размерах

На фото вы можете видеть стадион Лукас Ойл, в котором в 2021 году проходил баскетбольный турнир «Большой десятки» среди мужчин. Из-за введённых на тот момент ограничений было принято решение отделить одну из частей стадиона занавесами и пустить ограниченное число болельщиков. Вероятно, занавесы были нужны для того, чтобы игра на одном поле гигантского пустого стадиона не смотрелась так жалко.

«Я был на этом стадионе. Он действительно чертовски высокий. Эти занавесы должны быть в высоту как 12-15 этажей», — написал один из пользователей 🏀





Автострада Кэти в Хьюстоне, штат Техас, США, имеет 26 полос движения, что делает ее самой широкой в мире