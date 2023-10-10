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Что случается с различными вещами, если о них забыть на какое-то время

Что случается с различными вещами, если о них забыть на какое-то время

Автор:
10 октября 2023 11:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Время   было стало   забавно   мир   природа   удивительно   фото   
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Да уж, мир вокруг способен удивлять даже там, где совсем не ждёшь!

Время от времени мы все о чём-то забываем или оставляем что-то на своих местах без задней мысли. Но мир не останавливается и продолжает беспрестанно развиваться и меняться. Сегодня мы хотим показать вам снимки ребят с Реддита, которые показали, что происходит с продуктами и вещами, если о них забыть на какое-то время.


Супер свежая еда с ростками фасоли

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Я забыл на столе овощной ролл на 4 дня. За это время из ролла проросла добавленная в него фасоль.


Магия вне Хогвартса запрещена!

Я приставил к машине щётку для чистки снега и забыл о ней. Когда я уехал, то она просто осталась стоять на месте — она примёрзла к земле!


Этот человек помечен

Моя кошка спала у меня на ногах, а когда она встала, то я увидела, оставленный отпечаток лапки.


Волшебные кристаллы

Я рисовала акварелью и забыла за собой помыть чашку. Когда вода испарилась, на дне остались разноцветные кристаллы соли.


«Я оставил свой тапок под дождём, а он пророс»


Оставь свой след

Я заснул на своём кулаке, и вот какой след он оставил на груди .


Как наглядно выглядит время

7 лет назад я наклеил наклейку на свою новую гитару, а сегодня отклеил. Под ней остался первоначальный цвет гитары.


Неудержимое пиво

Я забыл пиво в морозилке на 23 часа. За это время оно взорвалось и замёрзло.


Розовое место преступления

Должно быть, я забыла закрыть текстовыделитель, когда уходила на выходные. Вернувшись, я обнаружила его в этой флуоресцентной луже.


Кивумия

Впервые с марта 2020 года я зашёл в офис и нашёл киви, который оставил в своём столе.


Образование новой экосистемы

Мой друг вымыл пол, оставил в саду швабру на просушку и благополучно забыл о ней. Через пару недель я нашёл её.


Нет тела — нет дела

Я забыл на гриле бутылку масла на каких-то 10 минут.

Даже у дерева есть талия!

Вокруг этого дерева была обвязана верёвка. Когда я её срезал, на стволе остался приличный след.


Тёмная материя

На пару лет я забыл про морилку в стакане, и она превратилась в шайбу.


Море волнуется раз! Море волнуется два!

Я случайно оставила на столе тарелку со свекольным соком, и верхний слой пошёл рябью.


Кусочек футбольного поля в пакете

Я всего-то на пару месяцев забыл об этом пакете с семенами травы.


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Метки: Вещи   Время   было стало   забавно   мир   природа   удивительно   фото   
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