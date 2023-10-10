Что случается с различными вещами, если о них забыть на какое-то время

Да уж, мир вокруг способен удивлять даже там, где совсем не ждёшь!
Время от времени мы все о чём-то забываем или оставляем что-то на своих местах без задней мысли. Но мир не останавливается и продолжает беспрестанно развиваться и меняться. Сегодня мы хотим показать вам снимки ребят с Реддита, которые показали, что происходит с продуктами и вещами, если о них забыть на какое-то время.
Супер свежая еда с ростками фасоли
Я забыл на столе овощной ролл на 4 дня. За это время из ролла проросла добавленная в него фасоль.
Магия вне Хогвартса запрещена!
Я приставил к машине щётку для чистки снега и забыл о ней. Когда я уехал, то она просто осталась стоять на месте — она примёрзла к земле!
Этот человек помечен
Моя кошка спала у меня на ногах, а когда она встала, то я увидела, оставленный отпечаток лапки.
Волшебные кристаллы
Я рисовала акварелью и забыла за собой помыть чашку. Когда вода испарилась, на дне остались разноцветные кристаллы соли.
«Я оставил свой тапок под дождём, а он пророс»
Оставь свой след
Я заснул на своём кулаке, и вот какой след он оставил на груди .
Как наглядно выглядит время
7 лет назад я наклеил наклейку на свою новую гитару, а сегодня отклеил. Под ней остался первоначальный цвет гитары.
Неудержимое пиво
Я забыл пиво в морозилке на 23 часа. За это время оно взорвалось и замёрзло.
Розовое место преступления
Должно быть, я забыла закрыть текстовыделитель, когда уходила на выходные. Вернувшись, я обнаружила его в этой флуоресцентной луже.
Кивумия
Впервые с марта 2020 года я зашёл в офис и нашёл киви, который оставил в своём столе.
Образование новой экосистемы
Мой друг вымыл пол, оставил в саду швабру на просушку и благополучно забыл о ней. Через пару недель я нашёл её.
Нет тела — нет дела
Я забыл на гриле бутылку масла на каких-то 10 минут.
Даже у дерева есть талия!
Вокруг этого дерева была обвязана верёвка. Когда я её срезал, на стволе остался приличный след.
Тёмная материя
На пару лет я забыл про морилку в стакане, и она превратилась в шайбу.
Море волнуется раз! Море волнуется два!
Я случайно оставила на столе тарелку со свекольным соком, и верхний слой пошёл рябью.
Кусочек футбольного поля в пакете
Я всего-то на пару месяцев забыл об этом пакете с семенами травы.
Источник:
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