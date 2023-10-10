Что случается с различными вещами, если о них забыть на какое-то время

Время от времени мы все о чём-то забываем или оставляем что-то на своих местах без задней мысли. Но мир не останавливается и продолжает беспрестанно развиваться и меняться. Сегодня мы хотим показать вам снимки ребят с Реддита, которые показали, что происходит с продуктами и вещами, если о них забыть на какое-то время.

Супер свежая еда с ростками фасоли