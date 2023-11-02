Петербургский суд провёл выездное заседание в стриптиз-клубе

Судья сама приняла решение отправиться в мужской клуб, чтобы на месте выяснить, кто прав, кто виноват.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала ролик с выездного заседания Куйбышевского районного суда города из стриптиз-клуба и для полного погружения в судебный процесс наложила на видео популярную песню Саманты Браун, которая часто звучит в подобных заведениях.
Как пишут СМИ, музыкальное сопровождение вызвало оторопь у привыкших к протокольным видеоотчётам коллег по цеху.
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Отмечается, что суд всего-навсего рассматривал дело о незаконной перепланировке помещения. Но ответственная судья Ирина Воробьёва решила сама съездить на улицу Рубинштейна и поставить точку в споре между владельцем помещения и арендатором.
"Суд пошел в стриптиз, по служебной необходимости, конечно же. Таких и так одетых гостей здесь еще не видели", — пошутили в объединённой пресс-службе судов города.
Что касается выездной работы суда, то несмотря на полумрак и расслабляющую атмосферу, она прошла результативно. Арендатора признали виновным и потребовали в установленный срок вернуть помещение в состояние "как было".
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