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Петербургский суд провёл выездное заседание в стриптиз-клубе

Петербургский суд провёл выездное заседание в стриптиз-клубе

Автор:
02 ноября 2023 18:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   выездное заседание   курьёз   стриптиз-клуб   суд   
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Судья сама приняла решение отправиться в мужской клуб, чтобы на месте выяснить, кто прав, кто виноват.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала ролик с выездного заседания Куйбышевского районного суда города из стриптиз-клуба и для полного погружения в судебный процесс наложила на видео популярную песню Саманты Браун, которая часто звучит в подобных заведениях.


Как пишут СМИ, музыкальное сопровождение вызвало оторопь у привыкших к протокольным видеоотчётам коллег по цеху.

Отмечается, что суд всего-навсего рассматривал дело о незаконной перепланировке помещения. Но ответственная судья Ирина Воробьёва решила сама съездить на улицу Рубинштейна и поставить точку в споре между владельцем помещения и арендатором.



"Суд пошел в стриптиз, по служебной необходимости, конечно же. Таких и так одетых гостей здесь еще не видели", — пошутили в объединённой пресс-службе судов города.



Что касается выездной работы суда, то несмотря на полумрак и расслабляющую атмосферу, она прошла результативно. Арендатора признали виновным и потребовали в установленный срок вернуть помещение в состояние "как было".

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   выездное заседание   курьёз   стриптиз-клуб   суд   
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8k
Алексей 2 часа назад
"У всех встал, суд идет"
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14k
Александр 18 минут назад
Копии протоколов свидетелям засовывали в стринги.
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135
Evgeniy 22 минуты назад
Судья на выезде, приговор на месте. Где-то я такое видел.
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41k
Сергей 58 минут назад
Пришёл , увидел, победил.
Верной дорогой идёте товарищи!
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