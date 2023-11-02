Петербургский суд провёл выездное заседание в стриптиз-клубе

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала ролик с выездного заседания Куйбышевского районного суда города из стриптиз-клуба и для полного погружения в судебный процесс наложила на видео популярную песню Саманты Браун, которая часто звучит в подобных заведениях.





Как пишут СМИ, музыкальное сопровождение вызвало оторопь у привыкших к протокольным видеоотчётам коллег по цеху.