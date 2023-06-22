16 случаев, когда компании нагло уменьшали размер своих продуктов

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Подборка ситуаций, когда ожидания покупателей не совпали с реальностью. Производители уменьшали упаковку и порции, заставляя людей платить больше, чем они должны.
В мире, где потребительские цены продолжают расти, неприятно осознавать, что некоторые компании прибегают к тактике обмана, чтобы сохранить свою прибыль. Одним из таких методов является скрытая практика уменьшения размеров товаров при сохранении цен на прежнем уровне или даже их повышении.
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