16 случаев, когда компании нагло уменьшали размер своих продуктов

FISHKINET
Катались на сапах и попали в тягун Катались на сапах и попали в тягун 42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии во время медосмотра 42-летний основатель букмекерской компании 1хBet умер в Швейцарии... 9 экстремальных занятий, которые отважится попробовать далеко не каждый 9 экстремальных занятий, которые отважится попробовать далеко не... Японец покоряет горы в костюме-тройке, чтобы отрекламировать свой портняжный бизнес Японец покоряет горы в костюме-тройке, чтобы отрекламировать свой... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Какие звуки издает довольный тукан Какие звуки издает довольный тукан 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое 25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов 25 олдскульных снимков из американских фотоальбомов Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию и управлялся джойстиком от игровой приставки Пропавший у обломков "Титаника" батискаф не проходил сертификацию... Аппетитный борщ, приготовленный с душой Аппетитный борщ, приготовленный с душой Зонд НАСА зафиксировал зелёную вспышку на Юпитере Зонд НАСА зафиксировал зелёную вспышку на Юпитере Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и выразил соболезнования российскому учёному Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и... Том Хэнкс полон сюрпризов, и вот 10 тому доказательств Том Хэнкс полон сюрпризов, и вот 10 тому доказательств Мотоциклист прилетел на крышу фургона Мотоциклист прилетел на крышу фургона Парень нашел способ проучить наглую попутчицу с вонючими ногами Парень нашел способ проучить наглую попутчицу с вонючими ногами 12 исторических зданий и артефактов, которые даже спустя века вызывают трепет 12 исторических зданий и артефактов, которые даже спустя века... "Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего миллиардера "Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего...
16 случаев, когда компании нагло уменьшали размер своих продуктов

16 случаев, когда компании нагло уменьшали размер своих продуктов

Автор:
22 июня 2023 07:32
Метки: Размер   в мире   вес   интересно   подборка   товары   упаковка   
2521
16

Подборка ситуаций, когда ожидания покупателей не совпали с реальностью. Производители уменьшали упаковку и порции, заставляя людей платить больше, чем они должны.

В мире, где потребительские цены продолжают расти, неприятно осознавать, что некоторые компании прибегают к тактике обмана, чтобы сохранить свою прибыль. Одним из таких методов является скрытая практика уменьшения размеров товаров при сохранении цен на прежнем уровне или даже их повышении.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Размер   в мире   вес   интересно   подборка   товары   упаковка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Гомерчик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

607384



Другие посты автора
Популярное
13 девушек, у которых был худший понедельник
13 девушек, у которых был худший понедельник
В Коми автоледи на BMW разъезжала по городу с пенсионером на капоте
В Коми автоледи на BMW разъезжала по городу с пенсионером на капоте
Набирающие популярность
Нелегкий путь легкого крейсера. «Михаил Кутузов» — последний в своем классе
Нелегкий путь легкого крейсера. «Михаил Кутузов» — последний в своем классе
Любвеобильные муравьи отключили интернет в Германии
Любвеобильные муравьи отключили интернет в Германии
Катались на сапах и попали в тягун
Катались на сапах и попали в тягун
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#интересно#Юмор#ДТП#Прикол#кино#фильм#Жизнь#новости#смертельное ДТП
#в мире#автомир#фото#авто аварии#животные#подборка#Китай#интересное#позитив#Спорт
#автомобили#машина#аварии#Автовсячина#истории#история#США#задержание#факты#Девушка
Катались на сапах и попали в тягун Катались на сапах и попали в тягун Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться