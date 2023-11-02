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Вам и не снилось: страшная история о женской глупости и судебной ошибке

Вам и не снилось: страшная история о женской глупости и судебной ошибке

Автор:
02 ноября 2023 10:46
Сообщество : Криминал
Метки: Кларенс Мозес-Эль   США   джексон   заключение   колорадо   насилие   обвинение   преступник   случай   
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Тема насилия – очень страшная и, к сожалению, распространённая. Основная доля таких преступников – мужчины. И доказательств вины, как правило, более чем достаточно. Но этот случай – особый.

В середине августа 1987 года в полицию обратилась молодая женщина, личность которой не раскрывается до сих пор, заявившая об изнасиловании. Накануне жертва отдыхала в компании нескольких знакомых. Проснувшись утром, 23-летняя женщина поняла, что рядом с ней парень, который пытается силой склонить её к интимной близости. Она стала вырываться, но силы оказались неравны. Несчастную затащили на чердак дома, изнасиловали и избили.

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Девушка обратилась в полицию. Оснований у стражей правопорядка не принять заявление не было: у пострадавшей зафиксировали повреждения головы и глаза.

Лица нападавшего она не помнила и описать его не смогла. Пострадавшую положили в больницу для наблюдения. И в первую ночь девушке приснился сон об инциденте, в котором она заново пережила всё случившееся и чётко разглядела лицо насильника. Её показания, увиденные во сне, и стали основой для материалов уголовного дела.

Пострадавшая назвала имя – Кларенс Мозес-Эль – 31-однолетний мужчина, живший по соседству. При аресте он яростно отрицал свою причастность к нападению, взлому и изнасилованию. Анализ показал наличие спермы во влагалище женщины, но идентифицировать образец не удалось.

Однако показаний пострадавшей оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора по всем пунктам. Присяжные штата Колорадо отправили Кларенса за решётку на 48 лет.

Все попытки оспорить судебное решение оказались безрезультатными.

Среди возможных виновных женщина упоминала ещё одного своего знакомого – некоего Джексона, который уже отбывал срок за аналогичные преступления. Мужчина тоже проживал недалеко от жертвы, а его психологический портрет больше соответствовал описанию преступника, нежели личность Кларенса.

Джексон категорически всё отрицал. И только в 2012 году во время очередной отсидки он сам попросил через адвоката связаться с Кларенсом, чтобы кое-что с ним обсудить.

Что руководствовало Джексоном? Возможно, раскаяние или какие-то другие причины. Но он признался, что совершил тогда преступление.

Только в 2015 году состоялось повторное рассмотрение дела. Пострадавшая повторила свои показания о том, что лица преступника не видела. А идентифицировать его смогла, только увидев во сне.

Джексон отказался давать показания. Но углублённое расследование показало, что биологические жидкости точно не принадлежали Мозесу. Удалось установить и доказать, что в указанное время он не мог находиться на месте преступления.

Мозеса оправдали по всем статьям. Мужчина потребовал компенсацию в денежном выражении из расчёта 70 тыс. долларов за каждый год, проведённый в тюрьме. И хотя бывший заключённый заявил, что не держит зла на полицейских и надеется, что его случай поможет в усовершенствовании системы правосудия, вернуть 28 лет жизни, проведённых за решёткой, Кларенсу никто не сможет.

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Метки: Кларенс Мозес-Эль   США   джексон   заключение   колорадо   насилие   обвинение   преступник   случай   
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Все зло от баб!
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31k
Григорий Полчаса назад
Харви Ванштейн сидит, Рон Джереми сидит, Кевину Спейси всю жизнь поломали, Джонни Деппу всю жизнь поломали и все доказательства только слова, зачастую одного человека.
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11k
GRuslan 48 минут назад
У меня случай недавно был. Били в парке все вместе, жена, сын 9 и дочь 7 лет. Мы с сыном стояли у дерева метрах в 30 от дочери с женой. Сын пытался залезть на дерево, а я подсказывал как сделать это правильнее. Тут дочь увидела потуги брата и решила тоже попробовать. Побежала и давай карабкаться, жена осталась там где была, втыкала в телефон. Я значит подстраховываю дочь, у неё получилось долезть до рубежа где мне было ещё дотянуться, я снял её и мы втроём отошли от дерева. Пока общались с сыном, дочь попыталась повторить свой триумф и сползла по дереву немного покарябав руку. Я мол зачем полезла без меня, а она молчит, только дуется. Подходит жена и говорит чего она дуется, я объяснил ситуацию, а дочь заявляет что я заставил её лезть на дерево. Я охренел просто. Понимаю маленькая, глупая, но аж говорить с ней не хотел после такой клеветы. Мы с женой не в ладах и естественно она поверила дочери. Доказательства сына что я не приделах услышаны не были. Потом дня через два объяснил дочери что такая клевета может оставить тебя без отца и нельзя так говорить на людей если они не виноваты. Я не понял осознала она нет, просто сказала что не будет больше, но извиниться не соизволила. Короче я в шоке, 7 лет, что будет дальше, влияние твари мамаши или сейчас все девочки такие хз.
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28k
Matrosskin 57 минут назад
"И доказательств вины, как правило, более чем достаточно." - из доказательств вины обычно там только слова "потерпевшей" и синяк ( скорее всего из автобуса). И этого будет достаточно. Вон в этот раз ей вообще приснилось с бодуна
Причём, вот что интересно - в обратную сторону это не работает ( хотя заявлено равенство). Попробуйте заявить, если вы мужик что - "вот бухали вчера на корпорате, потом пьяная Лариса Ивановна воспользовалась своим преобладанием в массе, напоила, затащила и трахнула пока я был неадекватен и беспомощен". Даже показав царапины на спине и заставив сделать соскоб из под ногтей и смывы из п***ы Ларисы Ивановны ( и сделав анализ ДНК), предъявив свидетелей, видящих как она подливает в стакан с соком водку и упаковку из под Виагры ( которую она купила в близлижащей аптеке), а главное - предъявив фото Ларисы Ивановны ( доказывающее что к этому крокодилу добровольно никто не подрйдёт) хрен у вас получится натянуть ей хотя бы условку.

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216
Нежмисто Живисто Час назад
Мне приснилось что я миллиардер. Какого лешего, спрашивается, я каждый раз жду зарплату, как манну небесную?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Нынче, на волне яростной борьбы с педофилией, сколько угодно случаев оговора с печальными последствиями. Продвинутые, просвещённые по всем вопросам интернетом девчули таким образом мстят отцам, отчимам, дедам, преподавателям и кому угодно и за что угодно, вплоть до запрета круглосуточно торчать в телефоне. Последствия "мщения", как правило, печальны. Потом, осознав все последствия оговора "жертвы" пытаются забрать заявления. как в кине, но это только в кине, а в жизни никто зарегистрированное заявление по тяжким статьям, разумеется, не вернёт и дело не прекратит и "расколотые" умелыми действиями следователей "педофилы" пишут чистосердечные признания и садятся отбывать наказание.
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36k
АнтонПолднев Час назад
О каком гендерном равенстве с пеной у рта визжат активисты, если мужчин сажают на огромные сроки просто потому что "она сказала", или "ей приснилось"? Кто-нибудь слышал о прецендентах с другой стороны?
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17k
banzai7 Час назад
Я во сне тут недавно соседку того, этого, видел. Мне что теперь, срок впаяют?
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3k
Fiverknot 2 часа назад
"Офигенная" система правосудия.
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