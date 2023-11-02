Вам и не снилось: страшная история о женской глупости и судебной ошибке

Тема насилия – очень страшная и, к сожалению, распространённая. Основная доля таких преступников – мужчины. И доказательств вины, как правило, более чем достаточно. Но этот случай – особый.
В середине августа 1987 года в полицию обратилась молодая женщина, личность которой не раскрывается до сих пор, заявившая об изнасиловании. Накануне жертва отдыхала в компании нескольких знакомых. Проснувшись утром, 23-летняя женщина поняла, что рядом с ней парень, который пытается силой склонить её к интимной близости. Она стала вырываться, но силы оказались неравны. Несчастную затащили на чердак дома, изнасиловали и избили.
Девушка обратилась в полицию. Оснований у стражей правопорядка не принять заявление не было: у пострадавшей зафиксировали повреждения головы и глаза.
Лица нападавшего она не помнила и описать его не смогла. Пострадавшую положили в больницу для наблюдения. И в первую ночь девушке приснился сон об инциденте, в котором она заново пережила всё случившееся и чётко разглядела лицо насильника. Её показания, увиденные во сне, и стали основой для материалов уголовного дела.
Пострадавшая назвала имя – Кларенс Мозес-Эль – 31-однолетний мужчина, живший по соседству. При аресте он яростно отрицал свою причастность к нападению, взлому и изнасилованию. Анализ показал наличие спермы во влагалище женщины, но идентифицировать образец не удалось.
Однако показаний пострадавшей оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора по всем пунктам. Присяжные штата Колорадо отправили Кларенса за решётку на 48 лет.
Все попытки оспорить судебное решение оказались безрезультатными.
Среди возможных виновных женщина упоминала ещё одного своего знакомого – некоего Джексона, который уже отбывал срок за аналогичные преступления. Мужчина тоже проживал недалеко от жертвы, а его психологический портрет больше соответствовал описанию преступника, нежели личность Кларенса.
Джексон категорически всё отрицал. И только в 2012 году во время очередной отсидки он сам попросил через адвоката связаться с Кларенсом, чтобы кое-что с ним обсудить.
Что руководствовало Джексоном? Возможно, раскаяние или какие-то другие причины. Но он признался, что совершил тогда преступление.
Только в 2015 году состоялось повторное рассмотрение дела. Пострадавшая повторила свои показания о том, что лица преступника не видела. А идентифицировать его смогла, только увидев во сне.
Джексон отказался давать показания. Но углублённое расследование показало, что биологические жидкости точно не принадлежали Мозесу. Удалось установить и доказать, что в указанное время он не мог находиться на месте преступления.
Мозеса оправдали по всем статьям. Мужчина потребовал компенсацию в денежном выражении из расчёта 70 тыс. долларов за каждый год, проведённый в тюрьме. И хотя бывший заключённый заявил, что не держит зла на полицейских и надеется, что его случай поможет в усовершенствовании системы правосудия, вернуть 28 лет жизни, проведённых за решёткой, Кларенсу никто не сможет.
Источник:
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Чёто я сомневаюсь, чтобы человек, имеющий столько секса на работе, стал бы кого-то насиловать.
Не совсем в тему, но всё-же:
Судят врача-гинеколога за убийство цыганки мусорным ведром. Судья просит подсудимого объяснить свои действия.
Тот рассказывает: "Понимаете, я работаю врачом гинекологом в областной больнице, у меня тот день был особенно тяжелым, с самого утра я сделал 7 абортов, 8 вакуумов, а после обеда мне пришлось принимать роды у 10 женщин.
Я, уставший как собака, прихожу домой, а тут жена сразу же с порога кричит, чтобы я ее посмотрел, потому что у нее цистит начался. Ну, что мне делать пришлось посмотреть ее. Потом дочка подбежала, попросила спираль ей поставить в пионерский лагерь видишь ли собралась. Ну, поставил я спираль, а что делать.
Ну, думаю, задрали меня все, пойду хоть мусор вынесу, отдохну хоть чуть-чуть. Спускаюсь по лестнице, а тут цыганка на встречу, мужик, дай 5 рублей я тебе пи##у покажу".
вот так ты им должен был ответить!
Причём, вот что интересно - в обратную сторону это не работает ( хотя заявлено равенство). Попробуйте заявить, если вы мужик что - "вот бухали вчера на корпорате, потом пьяная Лариса Ивановна воспользовалась своим преобладанием в массе, напоила, затащила и трахнула пока я был неадекватен и беспомощен". Даже показав царапины на спине и заставив сделать соскоб из под ногтей и смывы из п***ы Ларисы Ивановны ( и сделав анализ ДНК), предъявив свидетелей, видящих как она подливает в стакан с соком водку и упаковку из под Виагры ( которую она купила в близлижащей аптеке), а главное - предъявив фото Ларисы Ивановны ( доказывающее что к этому крокодилу добровольно никто не подрйдёт) хрен у вас получится натянуть ей хотя бы условку.