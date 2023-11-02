Вам и не снилось: страшная история о женской глупости и судебной ошибке

Девушка обратилась в полицию. Оснований у стражей правопорядка не принять заявление не было: у пострадавшей зафиксировали повреждения головы и глаза.

Лица нападавшего она не помнила и описать его не смогла. Пострадавшую положили в больницу для наблюдения. И в первую ночь девушке приснился сон об инциденте, в котором она заново пережила всё случившееся и чётко разглядела лицо насильника. Её показания, увиденные во сне, и стали основой для материалов уголовного дела.