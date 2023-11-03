Украинскую беженку арестовали в США за избиение в подъезде дома 3-летнего сына

Как пишут СМИ, девушку уже выпустили под залог в $5000 и на 30 дней запретили контактировать с ребенком.

Ей предъявлены два обвинения в жестоком обращении с детьми.

Юля, вообще-то, стюардесса с одной украинской супер-яхты.

В суде горе-мамаша заявила через переводчика: