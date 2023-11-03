Украинскую беженку арестовали в США за избиение в подъезде дома 3-летнего сына

Преступление 29-летней Юлии Сторожук попало на камеру и в поле зрения соседей, а потом и прессы.
На видео 29-летняя Юлия Сторожук швыряет мальчика на пол и бьет его ногами, поднимает и тащит за воротник. В полиции она рассказала, что так обращалась с сыном, потому что он хотел пойти на детскую площадку, плохо себя вел и "не слушался". По ее словам, раньше ребенка она не била.
Как мать может так поступить? Она - монстр!
- цитирует NBC Miami представителя полиции Майами-Дейд.
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Как пишут СМИ, девушку уже выпустили под залог в $5000 и на 30 дней запретили контактировать с ребенком.
Ей предъявлены два обвинения в жестоком обращении с детьми.
Юля, вообще-то, стюардесса с одной украинской супер-яхты.
В суде горе-мамаша заявила через переводчика:
Мне очень жаль, я мать-одиночка, и это был единственный случай, когда я позволила своим эмоциям взять верх надо мной.
А раньше хотела устроиться… няней к ребенку. Писала: «Опыт есть, у самой сынок».
Департамент по делам детей и семьи также начинает расследование поведения матери, говорится в полицейском отчете, поскольку ребенок находится на их попечении.
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