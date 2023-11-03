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Украинскую беженку арестовали в США за избиение в подъезде дома 3-летнего сына

Украинскую беженку арестовали в США за избиение в подъезде дома 3-летнего сына

Автор:
03 ноября 2023 23:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Сторожук   Украина   Флорида   беженка   избиение   насилие   ребёнок   стюардесса   
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Преступление 29-летней Юлии Сторожук попало на камеру и в поле зрения соседей, а потом и прессы.

На видео 29-летняя Юлия Сторожук швыряет мальчика на пол и бьет его ногами, поднимает и тащит за воротник. В полиции она рассказала, что так обращалась с сыном, потому что он хотел пойти на детскую площадку, плохо себя вел и "не слушался". По ее словам, раньше ребенка она не била.

Как мать может так поступить? Она - монстр!

- цитирует NBC Miami представителя полиции Майами-Дейд.

Как пишут СМИ, девушку уже выпустили под залог в $5000 и на 30 дней запретили контактировать с ребенком.

Ей предъявлены два обвинения в жестоком обращении с детьми.

Юля, вообще-то, стюардесса с одной украинской супер-яхты.

В суде горе-мамаша заявила через переводчика:

Мне очень жаль, я мать-одиночка, и это был единственный случай, когда я позволила своим эмоциям взять верх надо мной.

А раньше хотела устроиться… няней к ребенку. Писала: «Опыт есть, у самой сынок».

Департамент по делам детей и семьи также начинает расследование поведения матери, говорится в полицейском отчете, поскольку ребенок находится на их попечении.

Источник:

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Метки: США   Сторожук   Украина   Флорида   беженка   избиение   насилие   ребёнок   стюардесса   
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8  комментариев
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Я сначала подумала, что она сына отшлепала за капризы, а американцы истерят. Посмотрела видео, слов нет, какая же она мразь. Бедный ребенок даже не кричит и не плачет, от шока, видимо.
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793
alex 51 минуту назад
Залетная, видать
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9k
Бритва Час назад
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20k
Bill Час назад
Украинка? Понять и простить.
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905
Вася Час назад
"стюардесса с одной украинской супер-яхты". Надо же, как завуалировано слово "лядь". Кстати, еще Ломброзо подметил у проституток атрофию материнского инстинкта.
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
И зачем было так далеко ехать, чтобы сесть?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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