Качавшаяся на качелях девочка не сразу заметила медведя поблизости

Девочка по имени Невия увлечённо качалась на качелях, да ещё и слушала музыку в наушниках, так что она обращала мало внимания на то, что происходило вокруг. А обратить стоило, ведь к дому 11-летней Невии явился медведь, который не только исследовал двор и сад, но и с интересом разглядывал девочку.