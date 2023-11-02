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Качавшаяся на качелях девочка не сразу заметила медведя поблизости

Качавшаяся на качелях девочка не сразу заметила медведя поблизости

Автор:
02 ноября 2023 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   встреча   девочка   животные   качели   
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Любопытный медведь пробрался на частную территорию и заметил дочь владельцев дома. Хищник с интересом наблюдал, как девочка качается на качелях.

Девочка по имени Невия увлечённо качалась на качелях, да ещё и слушала музыку в наушниках, так что она обращала мало внимания на то, что происходило вокруг. А обратить стоило, ведь к дому 11-летней Невии явился медведь, который не только исследовал двор и сад, но и с интересом разглядывал девочку.

Супруги Стейси и Даррен, родители Невии, со вздохом облегчения утверждают, что им повезло. Медведь попался любопытный, но робкий. Похоже, он готов был смотреть на девочку, но уж никак не контактировать с ней. И это к лучшему, ведь Невия по понятным причинам тоже не жаждала близко знакомиться со зверем.

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Метки: Видео   Медведь   встреча   девочка   животные   качели   
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