Качавшаяся на качелях девочка не сразу заметила медведя поблизости

Любопытный медведь пробрался на частную территорию и заметил дочь владельцев дома. Хищник с интересом наблюдал, как девочка качается на качелях.
Девочка по имени Невия увлечённо качалась на качелях, да ещё и слушала музыку в наушниках, так что она обращала мало внимания на то, что происходило вокруг. А обратить стоило, ведь к дому 11-летней Невии явился медведь, который не только исследовал двор и сад, но и с интересом разглядывал девочку.
Супруги Стейси и Даррен, родители Невии, со вздохом облегчения утверждают, что им повезло. Медведь попался любопытный, но робкий. Похоже, он готов был смотреть на девочку, но уж никак не контактировать с ней. И это к лучшему, ведь Невия по понятным причинам тоже не жаждала близко знакомиться со зверем.
Источник:
Источник:
- Свинья отогнала приблизившегося к ней медведя
- Неожиданные встречи с медведями, которые попали на камеру
- Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем
- Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем
- В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями