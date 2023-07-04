Свинья отогнала приблизившегося к ней медведя

Владелица свиньи Кристал Уоллс и ее муж уехали, взяв с собой четырех собак. На ферме остались другие животные. Вернувшись после отлучки, женщина увидела, что забор на ферме в одном месте сломан.Чтобы узнать, что же произошло, жительница Ванкувера (Канада) просмотрела запись с камеры видеонаблюдения и удивилась.