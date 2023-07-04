Свинья отогнала приблизившегося к ней медведя

Свинья из Канады отогнала медведя, пока хозяева с собаками были в отъезде. Камера наблюдения сняла момент встречи с хищником.
Владелица свиньи Кристал Уоллс и ее муж уехали, взяв с собой четырех собак. На ферме остались другие животные. Вернувшись после отлучки, женщина увидела, что забор на ферме в одном месте сломан.Чтобы узнать, что же произошло, жительница Ванкувера (Канада) просмотрела запись с камеры видеонаблюдения и удивилась.
Оказывается, на ферму вломился чёрный медведь, который мог причинить немало вреда питомцам Кристал. Но на его пути встала свинка по кличке Барби Кью. Она сделала в сторону зверя такой агрессивный и угрожающий выпад, что непрошеный гость предпочёл ретироваться.
Кристал рассказала, что её поразила отвага Барби Кью — ну, хотя бы потому, что обычно свинка вовсе не смелая и очень многого пугается.
Как бы то ни было, за успешное изгнание медведя Барби Кью была вознаграждена большой миской фруктового салата.
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