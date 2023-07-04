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Свинья отогнала приблизившегося к ней медведя

Свинья отогнала приблизившегося к ней медведя

Автор:
04 июля 2023 08:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Канада   встреча   животные   медведь   свинья   
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Свинья из Канады отогнала медведя, пока хозяева с собаками были в отъезде. Камера наблюдения сняла момент встречи с хищником.

Владелица свиньи Кристал Уоллс и ее муж уехали, взяв с собой четырех собак. На ферме остались другие животные. Вернувшись после отлучки, женщина увидела, что забор на ферме в одном месте сломан.Чтобы узнать, что же произошло, жительница Ванкувера (Канада) просмотрела запись с камеры видеонаблюдения и удивилась.

Оказывается, на ферму вломился чёрный медведь, который мог причинить немало вреда питомцам Кристал. Но на его пути встала свинка по кличке Барби Кью. Она сделала в сторону зверя такой агрессивный и угрожающий выпад, что непрошеный гость предпочёл ретироваться.

Кристал рассказала, что её поразила отвага Барби Кью — ну, хотя бы потому, что обычно свинка вовсе не смелая и очень многого пугается.

Как бы то ни было, за успешное изгнание медведя Барби Кью была вознаграждена большой миской фруктового салата.

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Метки: Видео   Канада   встреча   животные   медведь   свинья   
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9  комментариев
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517
Денис Климанов 2 часа назад
Мишка молодой, видимо. И к тому же не голодный.
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4k
Vlamir 10 минут назад
Все понятно! Это завуалированный намек на "успешный контрнаступ"!?
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2k
Хачик 41 минуту назад
Имя у свиньи классное - Барби Кью! Сразу же просматривается её будущее! Барбекю!
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4k
просто Дмитрий Час назад
Да так любого какела можно оставить, правда жрать будет за двоих, и украдёт впридачу оставленное без присмотра
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4k
Олег Белов Час назад
Свинья агресивное животное достаточно посмотреть на Запад.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Блин, свинью подложили.
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308
Повелитель Бури 2 часа назад
Пятачок повзрослел и гоняет Вини.
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