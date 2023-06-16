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Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем

Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем

Автор:
16 июня 2023 08:31
Сообщество : Животные
Метки: Румыния   в мире   видео   встреча   животные   медведь   собака   
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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц в городе Брашове (область Цара Бырсей, Румыния), запечатлела необычный инцидент.

Местная жительница, выгуливающая своего четвероногого питомца, привлекла внимание молодого медведя, пребывающего в поисках пропитания.


Пёс, первым заметивший опасность, исходящую от дикого зверя, прибавил скорость и увлёк за собой свою хозяйку и тем самым оградил её от опасной встречи.


Вскоре трёхлетний медведь был пойман и насильно перемещён в привычную для него среду обитания, подальше от населённых пунктов.

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Метки: Румыния   в мире   видео   встреча   животные   медведь   собака   
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8  комментариев
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35k
Опаньки 2 часа назад
Пос молодец, знает, что не надо уметь бегать быстрее медведя, чтобы спастись. Нужно уметь бегать хотя бы быстрее хозяйки ))
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1k
raael13 24 минуты назад
И они ещё говорят, что это у нас медведи по улицам ходят...
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4k
MPEG-8 24 минуты назад
Такой охранник если воры в дом залезут, то сам покажет где деньги лежат.
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11k
zlopisec Полчаса назад
Цыганам вернули?...
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8k
Роман Полчаса назад
Так там у них вроде одна из крупнейших популяций медведей. В карпатских городках на каждом столбе таблички предупреждаюе туристов о медведях.
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6k
vasilykopkov 42 минуты назад
"Насильно переместили"? Это же нетолерантно!!! Этот медведь идентифицирует себя как житель города.
Грету Тундберг на них натравить.
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62k
Александр Ломовицкий 53 минуты назад
Ссылка coub.com
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68k
Татьяна Юсова 57 минут назад
Что значит "насильно перемещён в привычную для него среду"?
А надо было не насильно?
Типа, объяснить медведю, куда ему надо идти?
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