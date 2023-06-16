Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем

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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц в городе Брашове (область Цара Бырсей, Румыния), запечатлела необычный инцидент.
Местная жительница, выгуливающая своего четвероногого питомца, привлекла внимание молодого медведя, пребывающего в поисках пропитания.
Пёс, первым заметивший опасность, исходящую от дикого зверя, прибавил скорость и увлёк за собой свою хозяйку и тем самым оградил её от опасной встречи.
Вскоре трёхлетний медведь был пойман и насильно перемещён в привычную для него среду обитания, подальше от населённых пунктов.
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Грету Тундберг на них натравить.
А надо было не насильно?
Типа, объяснить медведю, куда ему надо идти?