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Медведь из китайского зоопарка словил минуту славы

Медведь из китайского зоопарка словил минуту славы

Автор:
27 октября 2023 13:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   дикие животные   животные   звери   медведи   смешно   смешные животные   черный медведь   
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Чёрный медведь из китайского зоопарка рассмешил посетителей — он повторил движения модного танца, который показывал ему турист. Видео с забавным мишкой завирусилось в сети — однако, многие скептически к нему отнеслись.


На видео чёрный медведь из китайского зоопарка подражает туристу, который исполнил перед ним модный танец из ТикТока под названием “Flower Handshake” (Цветочное рукопожатие). Популярный в Китае танец предполагает соединение запястий и круговые движения руками над головой. Парень начал танцевать прямо напротив медвежьего вольера. В то время как два других медведя, казалось, ничего не поняли — один из них станцевал в ответ, повторив движения.

Хотя многие были впечатлены замысловатыми танцевальными движениями черного медведя, некоторые скептически относятся к танцу — и думают, что это был обман. Не так давно в зоопарке Ханчжоу произошёл казус: зоопарк обвинили в том, что вместо медведей в вольере люди, переодетые в костюмы медведей. Однако, позже эти суждения опровергли. Похоже, медведи и вправду эволюционируют и понемногу приобретают манеры поведения, похожие на человеческие.

После того, как ролики с медведями набрали популярность в сети, зоопарк отметил 30-процентный рост числа посетителей за день. Многие приходили убедиться, что медведи в зоопарке настоящие. После этого ролика с танцем сотрудники зоопарка ожидают очередной приток посетителей!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Медведь   дикие животные   животные   звери   медведи   смешно   смешные животные   черный медведь   
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14  комментариев
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3k
Χάρων 8 часов назад
На мой взгляд это человек в костюме.
Слишком человеческие движения, походка, осанка.
Да и сомневаюсь что строение конечностей медведя позволит воспроизвести это движение, тем более с одного просмотра.
Человек не сразу повторит, а здесь медведь....
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18k
Toxictofa 5 часов назад
Это малайские медведи.
Посмотрел я несколько видео про них.
Так вот поведение у них бывает очень "неадекватное" для медведей.
И прям 100% сказать, что это был человек, нельзя.
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1k
Миша 6 часов назад
Какая разница в костюме или нет, с конфетой его всё равно кинули, в смысле ему не кинули.
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17k
banzai7 6 часов назад
Возможно, человек, наблюдая за медведем, заметил некое повторяющееся движение, которое напомнило ему танец. Далее просто: человек исполняет движение, а медведь, якобы, повторяет.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 7 часов назад
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8k
Влад 7 часов назад
ну видно же что это костюм!
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1k
Мария Коненкова 7 часов назад
Да блин, это человек в костюме! Во-первых, видно же, там отчётливо пятка торчит, у медведя такого нет. Какого-то карлу нарядили, ножки короткие, кривые, вот и похоже. Во-вторых, никакой даже супер-гениальный медведь с ходу не повторит движения человека, особенно такие сложные, как движения кистями рук.
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6k
Дмитрий 7 часов назад
Медведи не могут так переступать ногами, это человек, 146%
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32k
Teodor 8 часов назад
Не словил, а споймал...
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25k
Павел Плеханов 8 часов назад
Хм...
А ведь под сомнениями, что медведи не настоящие, есть очень большое основание. Медведи двигаются не так.
И тонкий момент: ни разу не видел, чтобы медведь, остановившись, переносил вес тела на одну ногу. Они всегда полностью стоят на двух. А вот для человека это характерно.
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1k
Андрей Кузнецов 8 часов назад
" Свой среди чужих.... "
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