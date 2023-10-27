Медведь из китайского зоопарка словил минуту славы

Чёрный медведь из китайского зоопарка рассмешил посетителей — он повторил движения модного танца, который показывал ему турист. Видео с забавным мишкой завирусилось в сети — однако, многие скептически к нему отнеслись.
На видео чёрный медведь из китайского зоопарка подражает туристу, который исполнил перед ним модный танец из ТикТока под названием “Flower Handshake” (Цветочное рукопожатие). Популярный в Китае танец предполагает соединение запястий и круговые движения руками над головой. Парень начал танцевать прямо напротив медвежьего вольера. В то время как два других медведя, казалось, ничего не поняли — один из них станцевал в ответ, повторив движения.
Хотя многие были впечатлены замысловатыми танцевальными движениями черного медведя, некоторые скептически относятся к танцу — и думают, что это был обман. Не так давно в зоопарке Ханчжоу произошёл казус: зоопарк обвинили в том, что вместо медведей в вольере люди, переодетые в костюмы медведей. Однако, позже эти суждения опровергли. Похоже, медведи и вправду эволюционируют и понемногу приобретают манеры поведения, похожие на человеческие.
После того, как ролики с медведями набрали популярность в сети, зоопарк отметил 30-процентный рост числа посетителей за день. Многие приходили убедиться, что медведи в зоопарке настоящие. После этого ролика с танцем сотрудники зоопарка ожидают очередной приток посетителей!
Видео с танцем:
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Медведь решил залезть на дерево, но очень пожалел об этом
- Милота дня: медведица учит свое чадо кататься с горки
- Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора
- Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок
- Камеры засняли мишку, который решил искупаться в детском бассейне
Слишком человеческие движения, походка, осанка.
Да и сомневаюсь что строение конечностей медведя позволит воспроизвести это движение, тем более с одного просмотра.
Человек не сразу повторит, а здесь медведь....
Посмотрел я несколько видео про них.
Так вот поведение у них бывает очень "неадекватное" для медведей.
И прям 100% сказать, что это был человек, нельзя.
А ведь под сомнениями, что медведи не настоящие, есть очень большое основание. Медведи двигаются не так.
И тонкий момент: ни разу не видел, чтобы медведь, остановившись, переносил вес тела на одну ногу. Они всегда полностью стоят на двух. А вот для человека это характерно.