Медведь из китайского зоопарка словил минуту славы

Хотя многие были впечатлены замысловатыми танцевальными движениями черного медведя, некоторые скептически относятся к танцу — и думают, что это был обман. Не так давно в зоопарке Ханчжоу произошёл казус: зоопарк обвинили в том, что вместо медведей в вольере люди, переодетые в костюмы медведей. Однако, позже эти суждения опровергли. Похоже, медведи и вправду эволюционируют и понемногу приобретают манеры поведения, похожие на человеческие.