Женщина погналась за медведем, преследующим её питомца

Вечером 28 мая Бейли Джейкобсон вышла из дома в Мейпл-Гроув вместе с немецкой овчаркой Зусом и тут же встретила незваных гостей. В мусорных баках копались медведица с тремя детёнышами.
Увидев пса, медвежата разбежались, а их мать пустилась за ним. Джейкобсон поспешила за животными.
"Во мне сработал инстинкт, я знала, что не прощу себе, если с Зусом что-то случится", - рассказывает американка.
Однако на неё обрушилась реальность, когда она оказалась примерно в 15 метрах от медведицы. Бейли охватил страх, и она помчалась домой. Она стояла на крыльце и ждала любимца. К счастью, Зус вернулся из леса невредимый.
Для 70000 жителей Мейпл-Гроув встречи с косолапыми стали такой обыденностью, что Департамент охраны дикой природы Миннесоты объявил штат "медвежьей страной".
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Барибалы по природе своей осторожны и пугливы, но могут напасть на домашних животных или повредить имущество.
Власти штата призывают жителей не оставлять на улице продукты и мусор с ярко выраженным запахом.
В случае встречи с медведем рекомендуется медленно отступать, не бежать, а только повышать голос, если хищник приближается.
"Посмотрите, не уйдет ли медведь сам, - советует ведомство. - Если медведь приближается (например, поднимается на крыльцо или ставит лапы на окна или двери), самое время отпугнуть его: смело крикнуть, стукнуть кастрюлей, хлопнуть дверью или бросить что-нибудь".
Джейкобсон признала, что бежать на медведя было не самым правильным решением, но сделает это снова, если понадобится.
"Думаю, каждый согласится, что ради своей собаки вы готовы на всё, и если это означает преследовать медведя и поднимать как можно больше шума, вы это сделаете", - уверена Бейли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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