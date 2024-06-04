Женщина погналась за медведем, преследующим её питомца

Барибалы по природе своей осторожны и пугливы, но могут напасть на домашних животных или повредить имущество.

Власти штата призывают жителей не оставлять на улице продукты и мусор с ярко выраженным запахом.

В случае встречи с медведем рекомендуется медленно отступать, не бежать, а только повышать голос, если хищник приближается.

"Посмотрите, не уйдет ли медведь сам, - советует ведомство. - Если медведь приближается (например, поднимается на крыльцо или ставит лапы на окна или двери), самое время отпугнуть его: смело крикнуть, стукнуть кастрюлей, хлопнуть дверью или бросить что-нибудь".