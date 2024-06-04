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Женщина погналась за медведем, преследующим её питомца

Женщина погналась за медведем, преследующим её питомца

Автор:
04 июня 2024 07:49
Сообщество : Животные
Метки: Медведь   Реакция   барибал   встреча   овчарка   собака   
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Вечером 28 мая Бейли Джейкобсон вышла из дома в Мейпл-Гроув вместе с немецкой овчаркой Зусом и тут же встретила незваных гостей. В мусорных баках копались медведица с тремя детёнышами.

Увидев пса, медвежата разбежались, а их мать пустилась за ним. Джейкобсон поспешила за животными.

"Во мне сработал инстинкт, я знала, что не прощу себе, если с Зусом что-то случится", - рассказывает американка.

Однако на неё обрушилась реальность, когда она оказалась примерно в 15 метрах от медведицы. Бейли охватил страх, и она помчалась домой. Она стояла на крыльце и ждала любимца. К счастью, Зус вернулся из леса невредимый.

Для 70000 жителей Мейпл-Гроув встречи с косолапыми стали такой обыденностью, что Департамент охраны дикой природы Миннесоты объявил штат "медвежьей страной".

Барибалы по природе своей осторожны и пугливы, но могут напасть на домашних животных или повредить имущество.

Власти штата призывают жителей не оставлять на улице продукты и мусор с ярко выраженным запахом.

В случае встречи с медведем рекомендуется медленно отступать, не бежать, а только повышать голос, если хищник приближается.

"Посмотрите, не уйдет ли медведь сам, - советует ведомство. - Если медведь приближается (например, поднимается на крыльцо или ставит лапы на окна или двери), самое время отпугнуть его: смело крикнуть, стукнуть кастрюлей, хлопнуть дверью или бросить что-нибудь".

Джейкобсон признала, что бежать на медведя было не самым правильным решением, но сделает это снова, если понадобится.

"Думаю, каждый согласится, что ради своей собаки вы готовы на всё, и если это означает преследовать медведя и поднимать как можно больше шума, вы это сделаете", - уверена Бейли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Медведь   Реакция   барибал   встреча   овчарка   собака   
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6  комментариев
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40k
Александр 2 часа назад
Я б тоже на месте медведя испугался )
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70
ДлинныйЧулок 8 минут назад
Знакомая голой рукой у собаньки изо рта выхватила свежепойманную гадюку: "Брось бяку!"
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1k
DuckTales 20 минут назад
Это конечно смело за медведем побежать ...
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20k
speaktr-st 42 минуты назад
Надо им мастер-классы проводить от нашей камчатской бабушки.
Ссылка youtu.be
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39k
Dobry vojak Svejk Час назад
А где всё вот это вот "Свет померк в моих молодых глазах..., словно небо вдруг стало таким страшным, что ни чихнуть не пёрнуть...?"
Мало лирики для такой сверхновости
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
А когда снова будет регулярный пост про то, почему мужчины живут меньше женщин?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3003 поста (2831 в горячем)

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