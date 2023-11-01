30 отличных перекрытий старых татуировок, давно отживших свой век

Человек, который собрался сделать тату, обязательно услышит от кого-нибудь: «Ты с ума сошёл! Представь, как отстойно она будет выглядеть через 30 лет!». Самое обидное, что доля истины в этом есть. Но есть и решение — сделать перекрытие старой татуировки у хорошего мастера.