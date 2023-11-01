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30 отличных перекрытий старых татуировок, давно отживших свой век

30 отличных перекрытий старых татуировок, давно отживших свой век

Автор:
01 ноября 2023 16:55
Сообщество : Искусство
Метки: исправление   коррекция тату   перекрытие   перекрытие тату   перекрытие татуировки   преображение тату   примеры тату   татуировки   татуировки фото   
1192
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Человек, который собрался сделать тату, обязательно услышит от кого-нибудь: «Ты с ума сошёл! Представь, как отстойно она будет выглядеть через 30 лет!». Самое обидное, что доля истины в этом есть. Но есть и решение — сделать перекрытие старой татуировки у хорошего мастера.

Сабреддит Tattoo Coverups собирает коллекцию классных примеров коррекции тату, которые радуют глаз. Посмотрим?


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исправление   коррекция тату   перекрытие   перекрытие тату   перекрытие татуировки   преображение тату   примеры тату   татуировки   татуировки фото   
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8  комментариев
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61k
pynh Час назад
Комментарий к фото
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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9k
Владимир 12 минут назад
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10k
BarOb Полчаса назад
И так и эдак выглядят паршивенько
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14k
Ivan 50 минут назад
30 отличных перекрытий старых татуировок, давно отживших свой векПосмотреть
30 отличных перекрытий старых татуировок, давно отживших свой век
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1k
Лютый вам Бетховен 51 минуту назад
Хорошая попытка, но - нет.
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1k
Darki Час назад
Шестая красивая,но спину бить долго и муторно.
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6k
Старичок Час назад
кал и отстой.
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516
ruslan d Час назад
Круто
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