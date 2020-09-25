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Новая жизнь старых и неудачных татуировок

Новая жизнь старых и неудачных татуировок (18 фото)

Автор:
25 сентября 2020 08:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: искусство   исправление   рисунок   тату   тату-мастер   татуировка   
827
18
Мастера татуировки, которые сумели переделать «ошибки молодости» и просто неудачные тату клиентов в новые яркие работы.

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Метки: искусство   исправление   рисунок   тату   тату-мастер   татуировка   
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996
Федор Медведев Час назад
Была маленькая черная хрень, стала большая цветная херня!
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53k
Алекс Юстасов 24 минуты назад
Новая жизнь старых и неудачных татуировок
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2k
Enotko Ytko 36 минут назад
кольщик наколи мне куполаааа
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Mr.Adamson

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