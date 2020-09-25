Новая жизнь старых и неудачных татуировок

Говорят, что татуировки — ответственный шаг, ведь это навсегда, и рисунок на теле может легко разонравиться с годами. А имена, даты и портреты возлюбленных вообще могут потерять свою актуальность из-за драматично заканчивающихся любовных романов. «Ну и что!» — думают тату-любители, ведь всё можно перебить. И мастера успешно с этим справляются, даря новую жизнь старым татуировкам.