Каунос: древний город и его величественные усыпальницы, вырубленные в скалах

Каунианцы поселились здесь примерно в шестом веке до нашей эры. Но настоящие архитектурные сооружения появились лишь в четвёртом веке до нашей эры. Греческий историк Геродот писал, что, по его мнению, каунианцы были коренным населением этого региона. Их язык и культура указывали на то, что они имели тесную связь со своими соседями карийцами. Однако Геродот отмечал различия между двумя культурами в их обычаях.

Каунос достиг своего расцвета в период расширения морской торговли. Он занимал стратегически важное место между двумя морями, и в Кауносе было много ценных товаров, которые могли обеспечить долгое морское путешествие. Здесь торговали сушёной рыбой, солью, инжиром, сельскохозяйственной продукцией, материалами для строительства и ремонта кораблей, а также рабами. Многие хотели получить контроль над этим богатым портовым городом. Поэтому за время своего существования он неоднократно переходил из рук в руки.

Хотя учёные знали о нём из старых текстов, долгое время не могли обнаружить город. Так было до тех пор, пока британский морской офицер Р. Хоскин не наткнулся на него в 1842 году. С тех пор археологи открывают всё новые и новые артефакты древнего города.