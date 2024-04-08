Каунос: древний город и его величественные усыпальницы, вырубленные в скалах

Когда-то Каунос был процветающим портовым городом в Юго-Западной Анатолии, недалеко от Дальяна (Турция), между Средиземным и Эгейским морями.
Жизнь в нём началась ещё в десятом веке до нашей эры. Однако окончательно он был заброшен около 1500 года до нашей эры. Сегодня здесь можно увидеть картину давно погасшей жизни народов, которые когда-то занимали эту территорию.
Каунианцы поселились здесь примерно в шестом веке до нашей эры. Но настоящие архитектурные сооружения появились лишь в четвёртом веке до нашей эры. Греческий историк Геродот писал, что, по его мнению, каунианцы были коренным населением этого региона. Их язык и культура указывали на то, что они имели тесную связь со своими соседями карийцами. Однако Геродот отмечал различия между двумя культурами в их обычаях.
Каунос достиг своего расцвета в период расширения морской торговли. Он занимал стратегически важное место между двумя морями, и в Кауносе было много ценных товаров, которые могли обеспечить долгое морское путешествие. Здесь торговали сушёной рыбой, солью, инжиром, сельскохозяйственной продукцией, материалами для строительства и ремонта кораблей, а также рабами. Многие хотели получить контроль над этим богатым портовым городом. Поэтому за время своего существования он неоднократно переходил из рук в руки.
Хотя учёные знали о нём из старых текстов, долгое время не могли обнаружить город. Так было до тех пор, пока британский морской офицер Р. Хоскин не наткнулся на него в 1842 году. С тех пор археологи открывают всё новые и новые артефакты древнего города.
Со временем в дельте реки Дальян в порты попало большое количество ила, и к первоначальной береговой линии добавилась большая часть суши. Это замедлило и, в конце концов, прекратило всю морскую торговлю, и город обеднел. Мусульманские захватчики начали нападать на этот район примерно с 600 года н.э. После турецкого вторжения в XV веке болота вызвали эпидемию малярии, и Каунос был окончательно покинут. Город стал жертвой времени, эрозии и разрушительных землетрясений. Затем Хоскин, который работал на британский флот, исследуя береговые линии и воды региона, обнаружил его в 1842 году.
Хотя на территории города было сделано множество интересных открытий, наиболее впечатляющими из них являются следующие:
- Театр, датируемый примерно вторым веком до нашей эры. Его вместимость составляла 5000 человек. Большая стена поддерживала одну сторону театра, а другая половина была встроена в склон холма. В этом театре даже имелся инновационный периактос – устройство, позволяющее вращать и быстро менять сцены (декорации).
- Акрополь на высокой вершине 152 метра над уровнем моря.
- Базилика – церковь, построенная в центре площадки.
- Моноптерос – круглая колоннада, поддерживающая крышу, но не имеющая стен. Древние греки использовали моноптерос для обзора скульптуры божества, помещённого в центре. Найденный здесь моноптерос содержит женское божество и датируется примерно первым веком нашей эры.
- Платформа для измерения ветра, датируемая примерно 150 годом до нашей эры. Этот инструмент помогал инженерам проектировать город в соответствии с направлением ветра, чтобы максимально увеличить поток воздуха и поддерживать его свежим и чистым.
- Римские бани, около 85 г. до н. э., где учёные обнаружили площадку для упражнений, комнату отдыха, тёплую комнату и холодный бассейн.
- Агора эллинистического периода с длинным проходом с колоннами. На каменных платформах стояло множество статуй, украшавших агору, и фонтан.
Малый акрополь был построен на отличном месте с видом на обе гавани. Он выступал в качестве культового места. Храмы посвящались богине плодородия Деметре. Каждый год каунианские женщины собирались здесь на трёхдневный праздник плодородия в надежде, что богиня подарит им ребёнка.
Здесь также находился храм, посвящённый Зевсу, построенный в первом веке до нашей эры, и церковь шестого века с купольной крышей. Территория, посвящённая Аполлону, когда-то была священной зоной, где местные жители поклонялись своему богу, Базелиусу Кауниосу, с четвертого века до нашей эры до середины римского периода. Учёные также обнаружили здесь стелы и основания статуй для жертвоприношений.
За пределами городских стен находятся эллинские каунианские скальные гробницы. Датируемые V-II веками до н. э., гробницы демонстрируют похожие на храмы фасады на отвесных склонах скал. В общей сложности их более 150. Двадцать из них имеют фасады храмового типа. За фасадами скрываются помещения разных размеров, предназначенные для размещения останков.
Знаменитые гробницы, обращённые к реке Дальян, несомненно, предназначались для элиты. Некоторые считают, что это гробницы царей. Дверями во внутренние покои служили каменные плиты. Есть даже мнение, что гробницы высекали рабы, спускаемые вниз на верёвках. Как только невольник погибал от истощения, ему на смену отправляли следующего.
Версия, конечно, спорная. Но поскольку местные верили, что шансы вознестись к богам тем выше, чем выше погребён человек, то позволить себе такие гробницы могли только очень богатые люди. Соответственно, человеческий ресурс для них был доступен.
От Кауноса остались только руины. Но даже они прекрасны, ведь служат напоминанием о некогда богатом развитом городе с древней историей.
Источник:
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После турецкого вторжения в XV веке болота вызвали эпидемию малярии, и Каунос был окончательно покинут".
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У автора явно концы с концами не сходятся.