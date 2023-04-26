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Тогда и сейчас: как звёзды выглядят спустя годы

Тогда и сейчас: как звёзды выглядят спустя годы

Автор:
26 апреля 2023 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   звезды спустя годы   знаменитости   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
2042
14

Время - безжалостная машина. Оно летит, быстро меняя картинки перед глазами. Не успеешь оглянуться, а уже минула большая часть жизни. И легко заметить изменения именно во внешности знаменитостей, ведь они постоянно под пристальным внимание общественности. Каждый день.

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Метки: до и после   звезды   звезды спустя годы   знаменитости   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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673
Асик Час назад
Кто все эти люди??
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145
tolyashka 2 минуты назад
Бля, кто все эти люди?
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Больше половины из них ни разу не видел в фильмах...
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9k
krivsan Час назад
на протяжении всей моей жизни,я уже думаю ,что он и родился таким
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Люди с годами меняются?
ДА ВЫ ЧТО????????????
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Спелая кукурузинка

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