Тогда и сейчас: как звёзды выглядят спустя годы

2042
14
Время - безжалостная машина. Оно летит, быстро меняя картинки перед глазами. Не успеешь оглянуться, а уже минула большая часть жизни. И легко заметить изменения именно во внешности знаменитостей, ведь они постоянно под пристальным внимание общественности. Каждый день.
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