26-летняя преподаватель английского изменила мужу с 15-летним учеником

Муж вернулся из командировки, а тут такое...
В Октябрьском районе Челябинской области 26-летняя учительница английского пригласила к себе домой 15-летнего девятиклассника и переспала с ним. Об этом узнал супруг женщины и написал заявление в полицию. Несмотря на случившееся, она продолжает работать в школе.
– Репутация у нее, если честно, не очень. Еще в школе любила с парнями погулять. Потом замуж вышла, поменяла фамилию. Вроде дочь у нее есть. Мама у нее, кстати, тоже учительница, а папа – тренер по биатлону, – рассказал КП-Челябинск знакомый Елены.
Муж женщины, по словам источника КП, недавно вернулся из командировки. «Сюрприз» от жены мужчине совсем не понравился. В отношении женщины завели уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Тем не менее, односельчане рассказывают, что она продолжает работать в школе.
– Директор в отпуске, мы ничего прокомментировать не можем и не будем, – ответили в школе.
– Ой, у нас давать комментарии может только начальница. А она сейчас в министерстве. Нет, нет, не вызвали, сама по плану поехала, – утверждают в управлении образования Октябрьского района.
В Министерстве образования Челябинской области ситуацию пока не комментируют.
Источник:
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Не знаю правда за своего приятеля, его я про себя зовут Стиффлер.
p.s.
Прошли десятилетия, ее уж нет. А Стиффлеру я никогда не расскажу. Это был лучший мой прогул коллоквиума по физике!
Ja, das stimmt.
Das ist fantastisch!