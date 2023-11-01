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26-летняя преподаватель английского изменила мужу с 15-летним учеником

26-летняя преподаватель английского изменила мужу с 15-летним учеником

Автор:
01 ноября 2023 10:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: измена   преподаватель английского   секс   учительница   школа   школьник   
4724
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Муж вернулся из командировки, а тут такое...

В Октябрьском районе Челябинской области 26-летняя учительница английского пригласила к себе домой 15-летнего девятиклассника и переспала с ним. Об этом узнал супруг женщины и написал заявление в полицию. Несмотря на случившееся, она продолжает работать в школе.

– Репутация у нее, если честно, не очень. Еще в школе любила с парнями погулять. Потом замуж вышла, поменяла фамилию. Вроде дочь у нее есть. Мама у нее, кстати, тоже учительница, а папа – тренер по биатлону, – рассказал КП-Челябинск знакомый Елены.

Муж женщины, по словам источника КП, недавно вернулся из командировки. «Сюрприз» от жены мужчине совсем не понравился. В отношении женщины завели уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Тем не менее, односельчане рассказывают, что она продолжает работать в школе.

– Директор в отпуске, мы ничего прокомментировать не можем и не будем, – ответили в школе.

– Ой, у нас давать комментарии может только начальница. А она сейчас в министерстве. Нет, нет, не вызвали, сама по плану поехала, – утверждают в управлении образования Октябрьского района.

В Министерстве образования Челябинской области ситуацию пока не комментируют.

Источник:

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Метки: измена   преподаватель английского   секс   учительница   школа   школьник   
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59  комментариев
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56k
dima423 2 часа назад
повезло школьнику ничего не скажешь)) История, которой можно хвастаться на пьянках всю жизнь))
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16k
Элитный тигр 22 минуты назад
Почему в мое время таких училок не было...
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52k
Андрей 23 минуты назад
Пока вы на работе комментируете фишки лучше бы сгоняли домой. Может этот мальчик уже у вас дома.
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6k
Павел Полчаса назад
В моей школе были только Галина Семеновна по прозвищу "Мальвина" т.к. красила свои седые 80-ти летние волосы в фиолетовый цвет, и Ирина Борисовна которая могла зайти в класс только бочком, т.к. в дверь иначе не пролезала.
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30k
Григорий Полчаса назад
Ей 26, а ему 15 - разница всего в 11 лет. У меня в 17 была разница в 24 и я был доволен как кот в сметане.
Не знаю правда за своего приятеля, его я про себя зовут Стиффлер.
p.s.
Прошли десятилетия, ее уж нет. А Стиффлеру я никогда не расскажу. Это был лучший мой прогул коллоквиума по физике!
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3k
WELL Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Vladimir Полчаса назад
Глядишь, может вдруг и президентом станет. Хотя эта деваха поинтереснее Брижит.
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2k
CynepCTepBa 37 минут назад
везет кому то, у меня в школе учителя были старые бабки, которых все боялись, отставные военные и бухой трудовик)
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737
Александр Сергеев 40 минут назад
В кои-то веки пацан никому не похвалился,не рассказал,так нет же, нашелся ревнивый муженёк!:))
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1k
гоша гога 52 минуты назад
Я такую историю тоже могу рассказать когда учитель рисования и черчения тоже имела отношения с учеником. Ему 14 было ей 24, только пацан на 14 не выглядел он на 18 выглядел. В моей школе не было молодых учительниц с которыми можно было замутить, но вот моему другу рядом в школе повезло правда это давно было.
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18k
Роберт Шекли 54 минуты назад
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2k
Инквизитор РФ 57 минут назад
Ребята, на его месте должен был быть я!
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3k
Daimos 59 минут назад
Как записаться к ней на курсы английского языка?
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2
Михаил Час назад
Почему у меня в школе не было репетитора по Английскому, да не важно по чему впринципе.
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7k
tamin Час назад
Нет, ну почему у меня никогда такого не было. Везунчик
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5k
Дмитрий ! Час назад
На месте школьника должен быть я!
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24k
ЦСКА Час назад
Муж то у неё по сути чушок! Вместо того что б рыло неверной жене начистить, он в полицию побежал, телегу строчить! Менты наверное давились от смешков, когда заяву принимали...
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3k
DVPET 2 часа назад
Вот читаешь такие новости, про учительницу гуляющую еще со школы с парнями, понимаешь каково пришлось молодому, морально неокрепшему пацану, и возникает естественный вопрос - ПОЧЕМУ? Ну почему её не было в моей школе???
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3k
* You All 2 часа назад
куда ни глянь количество шлюх просто растёт неимоверно
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355
александр ломовицкий Echo Час назад
у краснокожих не было перволюдей , они были потомками богов-зверей (волков, лис, медведей, оленей...) и не были плодом соития родственников.
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355
александр ломовицкий Андерсен 53 минуты назад
учитывая генетическое разнообразие и различие по группам крови ,резусу , уникальности папилярных узоров и форм мы не сильно то являемся "родственниками" а вот если принять за основу библию в которой евреи воплотили в своем Завете свои же хотелки то мы бы все были бы потомками сыновей трахавших свою мать (у Адама и Евы было три сына и ни одной дочери , откуда пошел род человеческий по мнению иудеев)
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7k
Echo 2 часа назад
Эх, если бы она еще преподавала немецкий
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14k
Antique computer 2 часа назад
Жена у него огонь, судя по фото. плохо только для него, что та еще шлюха.
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