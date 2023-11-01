26-летняя преподаватель английского изменила мужу с 15-летним учеником

В Октябрьском районе Челябинской области 26-летняя учительница английского пригласила к себе домой 15-летнего девятиклассника и переспала с ним. Об этом узнал супруг женщины и написал заявление в полицию. Несмотря на случившееся, она продолжает работать в школе.

– Репутация у нее, если честно, не очень. Еще в школе любила с парнями погулять. Потом замуж вышла, поменяла фамилию. Вроде дочь у нее есть. Мама у нее, кстати, тоже учительница, а папа – тренер по биатлону, – рассказал КП-Челябинск знакомый Елены.