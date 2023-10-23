В Екатеринбурге учительница засудила ученика из-за фотографии

Правоохранители встали на сторону педагога.
Семиклассник из 79-й школы в Екатеринбурге сфотографировал классную доску. И выложил фото в школьный чат. На фото попала и учительница - позже она пожаловалась в школьную комиссию по урегулированию споров и потребовала удалить картинку. Якобы её разместили без разрешения педагога.
"Педагог была против публикации её изображения и сообщила об этом детям. Впоследствии фото было выложено в чат класса в мессенджере WhatsApp, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. — На заседании (школьной комиссии) Елена - мать ученика-фотографа - пояснила, что о ситуации узнала из видеозаписи, где классный руководитель требовал от ее сына извиниться перед учителем. По словам матери, сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя. Педагог попала в кадр, так как вела урок".
На следующий день фото удалили, но учительница решила судиться и потребовала 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Делом занимался Верх-Исетский районный суд и он снизил сумму до 3000 рублей. Областной суд оставил приговор без изменений.
Учительница ситуацию никак не прокомментировала.
Источник:
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уверен, что учительница на фото выглядела так, как ей бы не хотелось публиковаться
тогда иск абсолютно обоснован