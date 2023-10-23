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В Екатеринбурге учительница засудила ученика из-за фотографии

В Екатеринбурге учительница засудила ученика из-за фотографии

Автор:
23 октября 2023 16:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: екатеринбург   педагог   суд   ученик   учительница   фотография   школа   
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Правоохранители встали на сторону педагога.

Семиклассник из 79-й школы в Екатеринбурге сфотографировал классную доску. И выложил фото в школьный чат. На фото попала и учительница - позже она пожаловалась в школьную комиссию по урегулированию споров и потребовала удалить картинку. Якобы её разместили без разрешения педагога.

 "Педагог была против публикации её изображения и сообщила об этом детям. Впоследствии фото было выложено в чат класса в мессенджере WhatsApp, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. — На заседании (школьной комиссии) Елена - мать ученика-фотографа - пояснила, что о ситуации узнала из видеозаписи, где классный руководитель требовал от ее сына извиниться перед учителем. По словам матери, сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя. Педагог попала в кадр, так как вела урок".

На следующий день фото удалили, но учительница решила судиться и потребовала 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Делом занимался  Верх-Исетский районный суд и он снизил сумму до 3000 рублей. Областной суд оставил приговор без изменений.

Учительница ситуацию никак не прокомментировала.

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Метки: екатеринбург   педагог   суд   ученик   учительница   фотография   школа   
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11  комментариев
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61k
pynh Час назад
И никого не смутило что по санпину во время урока нельзя пользоваться телефоном.
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4k
fkamash 17 минут назад
«Приговор» . Кого приговорили? Какое преступление? Кто осужденный? Может все таки решение, а не приговор
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9k
Бритва Час назад
я, конечно, не специалист, но мне показалось, что если человек в публичном месте, то снимать его можно. Ведь, когда выкладывают на фишки записи хулиганов из лифтов, их не спрашивают.
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91k
Херанука Паибалу Час назад
без той самой оспариваемой фото - пост инфомационно неполон
уверен, что учительница на фото выглядела так, как ей бы не хотелось публиковаться
тогда иск абсолютно обоснован
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8k
Пуриц Жорж Час назад
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August

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