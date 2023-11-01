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15 самых популярных песен 21 века, которые набрали больше всего просмотров на YouTube

15 самых популярных песен 21 века, которые набрали больше всего просмотров на YouTube

Автор:
01 ноября 2023 09:59
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: YouTube   Видео   Музыка   клип   песня   популрность   просмотры   
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YouTube — это место, где ты можешь найти себе видео по душе на любой случай жизни: будь то юмористические шоу или рецепт приготовления блюда. Но большое количество блогеров не мешает музыкантам собирать миллиарды просмотров, ведь любимых певцов и певиц хочется не только слушать, но и любоваться ими, пока идёт короткое видео с красивой историей. Клипы — один из основных запросов пользователей сети.

Мы решили выяснить, какие из них наиболее популярны. В этой статье представлен рейтинг песен различных исполнителей с самым большим количеством просмотров на YouTube.

Количество просмотров: 3,3 млрд

Год выхода клипа: 2014


Количество просмотров: 3,4 млрд

Год выхода клипа: 2015


Количество просмотров: 3,5 млрд

Год выхода клипа: 2015


Количество просмотров: 3,5 млрд

Год выхода клипа: 2012


Количество просмотров: 3,7 млрд

Год выхода клипа: 2015


Количество просмотров: 3,7 млрд

Год выхода клипа: 2010


Количество просмотров: 3,8 млрд

Год выхода клипа: 2013


Количество просмотров: 3,9 млрд

Год выхода клипа: 2013


Количество просмотров: 3,9 млрд

Год выхода клипа: 2015


Количество просмотров: 4,1 млрд

Год выхода клипа: 2003


Количество просмотров: 4,9 млрд

Год выхода клипа: 2012


Количество просмотров: 5 млрд

Год выхода клипа: 2014


Количество просмотров: 6 млрд

Год выхода клипа: 2015


Количество просмотров: 6,1 млрд

Год выхода клипа: 2017


Количество просмотров: 8,3 млрд

Год выхода клипа: 2017


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Метки: YouTube   Видео   Музыка   клип   песня   популрность   просмотры   
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1  комментарий
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SolomonA 17 минут назад
Слышал только 6, 5 и 1.... А вообще - все хрень какая-то . Вот в наше время была музыка! Scorpions, Nick Kave....
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