15 самых популярных песен 21 века, которые набрали больше всего просмотров на YouTube

YouTube — это место, где ты можешь найти себе видео по душе на любой случай жизни: будь то юмористические шоу или рецепт приготовления блюда. Но большое количество блогеров не мешает музыкантам собирать миллиарды просмотров, ведь любимых певцов и певиц хочется не только слушать, но и любоваться ими, пока идёт короткое видео с красивой историей. Клипы — один из основных запросов пользователей сети.
Мы решили выяснить, какие из них наиболее популярны. В этой статье представлен рейтинг песен различных исполнителей с самым большим количеством просмотров на YouTube.
Количество просмотров: 3,3 млрд
Год выхода клипа: 2014
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Количество просмотров: 3,4 млрд
Год выхода клипа: 2015
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Количество просмотров: 3,5 млрд
Год выхода клипа: 2015
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Количество просмотров: 3,5 млрд
Год выхода клипа: 2012
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Количество просмотров: 3,7 млрд
Год выхода клипа: 2015
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Количество просмотров: 3,7 млрд
Год выхода клипа: 2010
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Количество просмотров: 3,8 млрд
Год выхода клипа: 2013
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Количество просмотров: 3,9 млрд
Год выхода клипа: 2013
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Количество просмотров: 3,9 млрд
Год выхода клипа: 2015
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Количество просмотров: 4,1 млрд
Год выхода клипа: 2003
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Количество просмотров: 4,9 млрд
Год выхода клипа: 2012
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Количество просмотров: 5 млрд
Год выхода клипа: 2014
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Количество просмотров: 6 млрд
Год выхода клипа: 2015
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Количество просмотров: 6,1 млрд
Год выхода клипа: 2017
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Количество просмотров: 8,3 млрд
Год выхода клипа: 2017
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