15 самых популярных песен 21 века, которые набрали больше всего просмотров на YouTube

YouTube — это место, где ты можешь найти себе видео по душе на любой случай жизни: будь то юмористические шоу или рецепт приготовления блюда. Но большое количество блогеров не мешает музыкантам собирать миллиарды просмотров, ведь любимых певцов и певиц хочется не только слушать, но и любоваться ими, пока идёт короткое видео с красивой историей. Клипы — один из основных запросов пользователей сети.