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Как супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в клипе Майкла Джексона

Как супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в клипе Майкла Джексона

Автор:
10 октября 2023 10:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Музыка   знаменитости   клип   майкл джексон   наоми кэмпбелл   фото   
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Когда речь заходит о легендах поп-музыки, то на ум приходит несколько имен. И одной из них, самой популярной, является Майкл Джексон. Он — феномен, он — человек, который в два счета смог изменить мир музыки.

Прекрасный исполнитель: каждый его трек наполнен смыслом, ну и, конечно, нельзя игнорировать его клипы. В одном из них снималась известнейшая модель с мировым именем — Наоми Кэмпбелл. Тогда еще совсем юная, но уже достаточно популярная и опытная. Наоми на тот момент исполнилось всего-то 22 года и эта работа в клипе у Майкла была одной из ее визитных карточек в портфолио.


Сама Наоми не стесняясь рассказывала о съемках. Популярность Майкла в то время не стоило даже обсуждать: от его звонка Наоми оторопела так же, как оторопела бы от звонка президента. Модели казалось что это какой-то сон наяву. Естественно, Кэмпбелл, будучи человеком ответственным, здорово перепугалась. Подиум-подиумом, но съемки в клипе — дело непростое. Тут тебе и режиссер, и оператор, и максимальное внимание к каждому твоему движению. Фальшь и отсутствие отдачи тут просто не пройдут.


Клип снимался в Калифорнии, в безлюдном и тихом месте. Декорации были добавлены чуть позже: это белая ферма, которая отлично вписывалась в антураж и гармонировала с нарядами парочки.

Наоми множество раз отзывалась о работе с Майклом исключительно в положительном ключе. модель называла его добрым, абсолютно не высокомерным и искренним человеком. Съемки длились 8 дней, и за это время она успела стать Майклу настоящей музой и партнером.

Долгое время ходили слухи, что Майкл даже оплатил Наоми все те модельные показы и съемки, которые были у нее запланированы на все эти 8 дней —  вот настолько он хотел видеть именно эту модель в своем клипе. А стоило ли это того — каждый судит сам. Наше мнение — клип вышел просто шикарным!

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Метки: Видео   Музыка   знаменитости   клип   майкл джексон   наоми кэмпбелл   фото   
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