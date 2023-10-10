Как супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в клипе Майкла Джексона

Прекрасный исполнитель: каждый его трек наполнен смыслом, ну и, конечно, нельзя игнорировать его клипы. В одном из них снималась известнейшая модель с мировым именем — Наоми Кэмпбелл. Тогда еще совсем юная, но уже достаточно популярная и опытная. Наоми на тот момент исполнилось всего-то 22 года и эта работа в клипе у Майкла была одной из ее визитных карточек в портфолио.

Сама Наоми не стесняясь рассказывала о съемках. Популярность Майкла в то время не стоило даже обсуждать: от его звонка Наоми оторопела так же, как оторопела бы от звонка президента. Модели казалось что это какой-то сон наяву. Естественно, Кэмпбелл, будучи человеком ответственным, здорово перепугалась. Подиум-подиумом, но съемки в клипе — дело непростое. Тут тебе и режиссер, и оператор, и максимальное внимание к каждому твоему движению. Фальшь и отсутствие отдачи тут просто не пройдут.

Клип снимался в Калифорнии, в безлюдном и тихом месте. Декорации были добавлены чуть позже: это белая ферма, которая отлично вписывалась в антураж и гармонировала с нарядами парочки.