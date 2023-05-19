15 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказ

Предлагаю для вас фото счастливчиков, которые неожиданно столкнулись с очень щедрыми поварами и работниками кофеен. Впрочем, не все из них рады такой удаче.
Иногда работники кафе, ресторанов и доставок стремятся сэкономить на клиентах и не докладывают начинку в блюдо, уменьшают порции и т.д. Но по закону всемирного равновесия, если кому-то в бургер не доложили мяса, у другого будет этого мяса в избытке.
Подруга попросила приготовить ей печенье с невозможным количеством начинки. Вот что я сделала
А вы хороший друг. Поделитесь рецептом?
Я просто попросил добавить больше зефира в мой какао
Мега-перрерони
— А где сама пицца?
— Какая пицца?
Коллега попросил добавить как можно больше карамели
Это буквально большой стакан карамели со взбитыми сливками?
Добавили больше огурца в мой бургер
Я попросила больше лука в мой суп. Обычно они кладут туда 5-6 ломтиков
Я заказал дополнительную порцию риса, но не ожидал, что она будет такой большой
Это достаточно типично для индийской или азиатской кухни. За это я их и люблю.
Попросил добавить капусты к блюду
Очень много сливочного сыра в моей булке
По-настоящему мясной бургер
Когда клиент захотел больше маслин
Мне оливки с пиццей, пожалуйста.
Попросил добавить M&Ms в мороженое. Теперь в стакане больше M&Ms, чем самого мороженого
Это похоже на один из тех случаев, когда на вопрос «Сколько?» работнику кафе отвечают: «Сколько угодно, хоть половину контейнера кладите».
Я попросил доложить чуть больше имбиря
Рад, что я не единственный человек в мире, кто любит суши с имбирём.
Мы попросили доложить столько соуса к заказу, сколько разрешено законом штата
Источник:
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