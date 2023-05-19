FISHKINET
Сообщество Еда 1635 постов • 571 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
15 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказ

15 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказ

Автор:
19 мая 2023 08:44
Сообщество : Еда
Метки: Еда   вкусности   забавно   заказ   кафе   ресторан   фото   
1310
15

Предлагаю для вас фото счастливчиков, которые неожиданно столкнулись с очень щедрыми поварами и работниками кофеен. Впрочем, не все из них рады такой удаче.

Иногда работники кафе, ресторанов и доставок стремятся сэкономить на клиентах и не докладывают начинку в блюдо, уменьшают порции и т.д. Но по закону всемирного равновесия, если кому-то в бургер не доложили мяса, у другого будет этого мяса в избытке.


Подруга попросила приготовить ей печенье с невозможным количеством начинки. Вот что я сделала

×
×

А вы хороший друг. Поделитесь рецептом?


Я просто попросил добавить больше зефира в мой какао


Мега-перрерони


— А где сама пицца?

— Какая пицца?


Коллега попросил добавить как можно больше карамели


Это буквально большой стакан карамели со взбитыми сливками?


Добавили больше огурца в мой бургер


Я попросила больше лука в мой суп. Обычно они кладут туда 5-6 ломтиков


Я заказал дополнительную порцию риса, но не ожидал, что она будет такой большой


Это достаточно типично для индийской или азиатской кухни. За это я их и люблю.


Попросил добавить капусты к блюду


Очень много сливочного сыра в моей булке


По-настоящему мясной бургер


Когда клиент захотел больше маслин

Мне оливки с пиццей, пожалуйста.


Попросил добавить M&Ms в мороженое. Теперь в стакане больше M&Ms, чем самого мороженого


Это похоже на один из тех случаев, когда на вопрос «Сколько?» работнику кафе отвечают: «Сколько угодно, хоть половину контейнера кладите».


Я попросил доложить чуть больше имбиря


Рад, что я не единственный человек в мире, кто любит суши с имбирём.


Мы попросили доложить столько соуса к заказу, сколько разрешено законом штата

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   вкусности   забавно   заказ   кафе   ресторан   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Fiverknot Час назад
А можно к булочкам с изюмом побольше жженого изюма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
Maikl 23 минуты назад
Комментарий к фото
Вот это я понимаю )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
923
ruslan d 51 минуту назад
Ну это прикольно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1325170



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#люди#аварии#Автовсячина#подборка#факты#фильм#собака
#Юмор#машина#ДТП#интересное#авто аварии#история#знаменитости#Россия#истории#природа
#автомобили#интересно#животные#США#в мире#кино#позитив#Москва#шоу бизнес#Девушка
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео) Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео) 17 неожиданных находок, которые встретились людям в повседневной еде 17 неожиданных находок, которые встретились людям в повседневной еде Их едят, а они глядят: забавные и пугающие способы подачи разных блюд Их едят, а они глядят: забавные и пугающие способы подачи разных блюд У американцев слишком большие порции! У американцев слишком большие порции! 18 антикулинаров, которые поражают своим талантом готовить несъедобные блюда и портить кухонную технику 18 антикулинаров, которые поражают своим талантом готовить несъедобные блюда и портить кухонную... 30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома 30 доказательств того, что блюда "как в ресторане" можно сделать и дома

На что жалуетесь?

Вернуться