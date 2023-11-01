Фенек: реально ли приручить самую маленькую лису планеты?

Помимо ушей, у зверя есть и другие приспособления к испепеляющей жаре Сахары. Их шёрстка изолирует от окружающей жары, а влаги из добычи достаточно, чтобы не пить месяцами. Их метаболизм на 30% медленнее, чем у животных схожего размера, а сердце на 40% меньше. Лисёнок сделал всё, чтобы минимизировать влияние пекла на своё крохотное тельце. Но в домашних условиях это оборачивается против них самих. Фенек замерзает при 20 градусах выше нуля. А его эффективные почки не очень устойчивы к болезням.