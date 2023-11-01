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Фенек: реально ли приручить самую маленькую лису планеты?

Фенек: реально ли приручить самую маленькую лису планеты?

Автор:
01 ноября 2023 08:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   лиса   милота   факты   фенек   фото   
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Мы уже знаем, что если хорошо постараться, то обыкновенных лисиц можно превратить в специфических, но очень любвеобильных домашних животных. А что там по фенекам? Реально ли их одомашнить?

Оказывается, реально! Но в комплекте идёт столько подводных камней, что из них рифы можно строить! Проблемы начинаются ещё с экстерьера. Фенеки — очень мелкие животные.

Длина тела лисички — 30 сантиметров, а весит она едва ли 1,5 кило, как молодой и худощавый кот. С этим тонкокостным животным нужно быть очень осторожным. Одно неловкое движение — и у вас на попечении инвалид.

В дикой природе фенеки обитают в пустынных регионах Сахары и Северной Африки, а питаются преимущественно насекомыми. Реже в рацион попадают небольшие млекопитающие, птицы и плоды. В песках раздобыть пищу непросто. Но ему помогают гигантские уши! Локаторы зверька могут вырастать размером с тело животины! Они служат двум целям: во-первых, кровеносные сосуды в ушах расширяются при нагревании, чтобы выделять как можно больше тепла наружу. А чем больше уши — тем больше тепла они могут отвести.

Во-вторых, локаторы помогают находить хищнику добычу прямо под землёй — насекомых и мелких позвоночных. Это, кстати, ещё один минус в содержании. Маленький лис привык бегать часами и усиленно прослушивать мир. Высокий уровень активности для них не роскошь, а необходимость. Будьте уверены, фенеки побывают в каждом уголке квартиры и уронят все ваши горшки с цветами и коллекционные фигурки.

Помимо ушей, у зверя есть и другие приспособления к испепеляющей жаре Сахары. Их шёрстка изолирует от окружающей жары, а влаги из добычи достаточно, чтобы не пить месяцами. Их метаболизм на 30% медленнее, чем у животных схожего размера, а сердце на 40% меньше. Лисёнок сделал всё, чтобы минимизировать влияние пекла на своё крохотное тельце. Но в домашних условиях это оборачивается против них самих. Фенек замерзает при 20 градусах выше нуля. А его эффективные почки не очень устойчивы к болезням.

Чтобы зверь не заболел, фенеку приходится тщательно подбирать рацион. Магазинных кормов для этих животных не существует. Обычно фенековладельцы кормят своих питомцев кошачьими и собачьими кормами вперемешку с овощами и фруктами. Но правильную пропорцию подобрать сложно. С этим могут помочь ветеринары. Если вам удастся найти знатока фенечьей физиологии, конечно.

Ну а самая главная проблема микролисиц — их высокий интеллект. Эти млекопитающие достаточно умны, чтобы рыть системы нор с площадью до 120 квадратных метров и с десятком запасных выходов. Они знают повадки своей добычи и поддерживают дружественные связи со своими соседями.

Однако эти вычислительные мощности очень сложно применить в домашних условиях. Вы сможете научить фенека ходить в лоток, приучите его к шлейке или ошейнику. Но на этом всё. Зато хитрая животина всегда найдёт место, где сделать заначку корма в квартире или подкоп для побега с дачного участка. За ними нужен глаз да глаз!

Но думаю, если вы готовы заплатить за питомца от 170 000 рублей, то и с остальными проблемами разберётесь. А взамен вы получите немного пугливого, но активного и милого уникального питомца, ушами которого вы сможете восхищаться до 14 лет!



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Метки: Видео   животные   лиса   милота   факты   фенек   фото   
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1  комментарий
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Ivan 50 минут назад
Тогда лучше черепаху, в коробочке...
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