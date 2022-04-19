Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным

Соседство с человеком — это очень удобно. Лисы из видеоролика ниже давно смекнули, что к чему. Автор ролика — девушка, которая живет в домике неподалеку от леса. Когда она только заселилась в этот дом, все дикие животные ходили и присматривались к новой соседке, чтобы выяснить, стоит ли ее бояться. Девушка не проявляла никакой агрессии, и постепенно звери начали ей доверять. Сначала они приходили к ней во двор по ночам и пугались каждого шороха, а потом уже начали спокойно брать угощение прямо у нее из рук.