Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным

Девушка подкармливает лис перепелиными яйцами, которые они уплетают с превеликим удовольствием.
Как древним людям удалось приручить диких животных? Это был долгий процесс, в ходе которого дикие звери постепенно начинали доверять людям и переставали считать их врагами. С чего вдруг дикие животные решили стать домашними? Люди понемногу их подкармливали и доказывали, что рядом с ними гораздо безопаснее, чем в их естественной среде обитания.
Почему же одни животные согласились жить с человеком, а другие предпочли остаться в лесу? Сложно ответить на этот вопрос. Создается впечатление, что восприятие человека у современных зверей отличается от восприятия их предков. Если раньше все дикие животные видели в человеке угрозу, то сейчас некоторые звери регулярно навещают людей, чтобы поживиться чем-нибудь вкусным.
Соседство с человеком — это очень удобно. Лисы из видеоролика ниже давно смекнули, что к чему. Автор ролика — девушка, которая живет в домике неподалеку от леса. Когда она только заселилась в этот дом, все дикие животные ходили и присматривались к новой соседке, чтобы выяснить, стоит ли ее бояться. Девушка не проявляла никакой агрессии, и постепенно звери начали ей доверять. Сначала они приходили к ней во двор по ночам и пугались каждого шороха, а потом уже начали спокойно брать угощение прямо у нее из рук.
Сейчас лисы наведываются к девушке так часто, что она придумала им всем имена. Стоит только девушке открыть окно, как на подоконнике уже появляются рыжие мордочки в ожидании чего-нибудь вкусного. В этот раз девушка решила побаловать лис перепелиными яйцами. К окошку прибежали сразу несколько лисиц, и каждой досталось по яичку.
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