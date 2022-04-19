FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11975 постов • 1310 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным

Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 10:02
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   кормление   лиса   милота   фото   
1184
4
1

Девушка подкармливает лис перепелиными яйцами, которые они уплетают с превеликим удовольствием.

Как древним людям удалось приручить диких животных? Это был долгий процесс, в ходе которого дикие звери постепенно начинали доверять людям и переставали считать их врагами. С чего вдруг дикие животные решили стать домашними? Люди понемногу их подкармливали и доказывали, что рядом с ними гораздо безопаснее, чем в их естественной среде обитания.

Почему же одни животные согласились жить с человеком, а другие предпочли остаться в лесу? Сложно ответить на этот вопрос. Создается впечатление, что восприятие человека у современных зверей отличается от восприятия их предков. Если раньше все дикие животные видели в человеке угрозу, то сейчас некоторые звери регулярно навещают людей, чтобы поживиться чем-нибудь вкусным.

Соседство с человеком — это очень удобно. Лисы из видеоролика ниже давно смекнули, что к чему. Автор ролика — девушка, которая живет в домике неподалеку от леса. Когда она только заселилась в этот дом, все дикие животные ходили и присматривались к новой соседке, чтобы выяснить, стоит ли ее бояться. Девушка не проявляла никакой агрессии, и постепенно звери начали ей доверять. Сначала они приходили к ней во двор по ночам и пугались каждого шороха, а потом уже начали спокойно брать угощение прямо у нее из рук.

Сейчас лисы наведываются к девушке так часто, что она придумала им всем имена. Стоит только девушке открыть окно, как на подоконнике уже появляются рыжие мордочки в ожидании чего-нибудь вкусного. В этот раз девушка решила побаловать лис перепелиными яйцами. К окошку прибежали сразу несколько лисиц, и каждой досталось по яичку.



Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   животные   кормление   лиса   милота   фото   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Kostick 3 часа назад
судя по ошейникам, они и не уходят никуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Мариус 2 часа назад
Чем бы лисички не тешились, лишь бы спички не брали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sanchesS80 2 часа назад
Автор, ну зачем врать то? Это канал приюта для лис. Они живут в этом приюте на постоянной основе и никуда не приходят. Они живут там! Поэтому конечно у них и клички есть, и ошейник у некоторых виден.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Duckk 3 часа назад
Всем лисичкам по яичкам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−15
37k
Aleksandr 3 часа назад
давно от бешенства не кололи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar 3 часа назад
А чего одна в ошейнике?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
mosazer Enigma Kuutar 2 часа назад
Мэстный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1056310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Это дно!": россияне высказались о Татьяне Лазаревой, ставшей участницей русофобского телешоу
4
248
"Это дно!": россияне высказались о Татьяне Лазаревой, ставшей участницей русофобского...
Очень странные дела в очень неожиданных фотографиях
4
85
Очень странные дела в очень неожиданных фотографиях
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром!
0
1
С добрым утром!
Гигантская змея распугала туристов из ботанического сада
0
3
Гигантская змея распугала туристов из ботанического сада
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#автомобили#Россия#фотографии#новости#подборка#дтп#забавно
#фото#интересно#факты#картинки#Ватермарк#СССР#Приколы#интересное#Украина#комментарии
#прикол#в мире#люди#автомир#Разное#милота#США#аварии#страна#сарказм
Ого-го или бревно? 10 лучших и 10 худших любовников-звезд Ого-го или бревно? 10 лучших и 10 худших любовников-звезд Невероятный момент: горилла очарована человеческим потомством Невероятный момент: горилла очарована человеческим потомством Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Песчаный кот сражается с пустынной змеей Песчаный кот сражается с пустынной змеей Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло Японская собака, которая стала продавцом в киоске Японская собака, которая стала продавцом в киоске

На что жалуетесь?

Вернуться