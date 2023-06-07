Удивительная дружба лисенка и собаки

Лисенок стал регулярно наведываться к дому фотографа, чтобы поиграть с Тинни, и вскоре Берге дал ему имя — Сниффер (sniffer переводится как «нюхач»). Между этими животными — огромная пропасть, измеряемая историей одомашнивания в десятки тысяч лет. В обычных обстоятельствах собака и лиса стали бы врагами, но Берге стал счастливым свидетелем уникальной дружбы. Сниффер часто бегал с Тинни на прогулке, а Торгейр шел позади, наблюдал и фотографировал. Эта дружба стала настоящим вдохновением для норвежца, он даже выпустил детскую книгу, в которой рассказал историю об этом необыкновенном общении. Кстати, книга продается и в России.