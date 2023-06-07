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Удивительная дружба лисенка и собаки

Удивительная дружба лисенка и собаки

Автор:
07 июня 2023 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Тинни и Сниффер   видео   дружба   животные   лиса   милота   собака   фото   
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Дружба Тинни и Сниффера, о которых даже написали книжку.

Дружба домашнего животного с диким, но и такое случается! Хотим вам рассказать о Тинни и Сниффере — собаке и лисе, которые подружились и стали неразлучны.

Тинни — пес норвежского фотографа Торгейра Берге (Torgeir Berge), их дом стоит на окраине леса, где Торгейр любит гулять со своим питомцем. Во время одной из таких прогулок к ним присоединился лисенок. Он начал играть с Тинни, а затем увязался за собакой. Тогда Берге впервые сделал несколько снимков, даже не подозревая, что этот день станет началом большой дружбы.

Лисенок стал регулярно наведываться к дому фотографа, чтобы поиграть с Тинни, и вскоре Берге дал ему имя — Сниффер (sniffer переводится как «нюхач»). Между этими животными — огромная пропасть, измеряемая историей одомашнивания в десятки тысяч лет. В обычных обстоятельствах собака и лиса стали бы врагами, но Берге стал счастливым свидетелем уникальной дружбы. Сниффер часто бегал с Тинни на прогулке, а Торгейр шел позади, наблюдал и фотографировал. Эта дружба стала настоящим вдохновением для норвежца, он даже выпустил детскую книгу, в которой рассказал историю об этом необыкновенном общении. Кстати, книга продается и в России.

Увы, у этой истории не было хеппи-энда. В какой-то момент лис перестал приходить к дому фотографа, Берге подозревает, что он стал добычей охотников. В его сердце навсегда останется эта очаровательная дружба, коллекция фотографий и книжка.


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Метки: Тинни и Сниффер   видео   дружба   животные   лиса   милота   собака   фото   
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1  комментарий
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Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Лисы из семейства псовых. Так что не удивительно, если копнуть глубже )
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