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Сыр вкусный слопан, и вопль недовольный голодная Алиса издала: как мило и трогательно умеют огорчаться лисы

Сыр вкусный слопан, и вопль недовольный голодная Алиса издала: как мило и трогательно умеют огорчаться лисы

Автор:
22 апреля 2022 09:24
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лиса   лиса алиса   милота   ругается   фото   
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Самый известный владелец лисы в России регулярно радует поклонников своей пушистой питомицы роликами о жизни лисы – деловой колбасы, как он её ласково называет. Записи носят не только развлекательный характер, но и помогают тем, кто держит или планирует завести такого зверя, помогают понять, как с ним нужно правильно обращаться.

Прежде чем решиться на этот шаг, Иван Куликов долго и скрупулёзно изучал информацию о жизни лисиц. В результате у двух очаровательных пёселей мужчины появилась соседка – лиса Алиса. Почему именно соседка, а не член банды или стаи? Сам Иван объясняет, что плутовка существует с людьми и собаками в параллельной реальности. Она как бы со всеми, но при этом сама по себе.

В дом Куликова он попала 6 лет назад ещё малышкой, но осталась дикой и сохранила свои природные инстинкты в отличие от тех животных, которых выводят в неволе. Иван не стремится переделывать свободолюбивый нрав питомицы, оборудовал для неё удобный вольер и позволяет Алисе реализовывать все заложенные природой потребности: рыть норы, делать запасы, резвиться на солнце.

Когда информация о необычной домашней любимице стала распространяться, Ивана стали засыпать просьбами показать фото или сделать видео с лисой. Куликов создал YouTube-канал Ли Сяо/Alice the Fox, где выкладывает ролики из жизни животного. На видео хорошо видны повадки, особенности, характер зверя.

Трогательные сюжеты привлекли огромное количество подписчиков. Иван подчёркивает, что задача канала не только развлекательная, но и просветительская. Иван вместе с домочадцами учит других бережному отношению к природе и животным. И объясняет, что держать дома дикого зверя – ответственность гораздо более серьёзная по сравнению с привычными собаками или кошками. Ведь его в случае необходимости не пристроишь в добрые руки и не отпустишь на волю. К тому же важно заранее рассчитать, где, как и на что такой питомец будет содержаться.

Помимо терапевтической и просветительской функции канал играет роль своего рода антистресса. Естественно, завести такого плана животное могут далеко не все. А полюбоваться проделками харизматичной Алисы и ощутить свою причастность к удивительному миру дикой природы – запросто.

Иван описывает лисицу так, как персонажа из народных сказок: хитрая, вредная, своенравная. Видео с сыром и скандалящей лисой – одно из самых популярных на канале. После просмотра приходит понимание, что лисы тоже обладают своим мнением и вполне себе активно его отстаивают.


Большую часть аудитории интересует, можно ли одомашнить лису, сделав её послушной и похожей по поведению на собаку. Иван подчёркивает, что это невозможно, поскольку собак приучали к повиновению очень долгое время. И жить в доме, не портя вещи, а смирно лежа на диване как болонка, лисица не будет.

Если мечта о таком звере так сильна, что не даёт жить спокойно, можно поискать одомашненных особей, выведенных селекционерами. Правда, они отличаются от диких лис не только повадками, но и внешним видом и больше напоминают гибрид лисы и собаки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   лиса   лиса алиса   милота   ругается   фото   
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8  комментариев
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3k
umorist 3 часа назад
Маловат гонорар за съёмку. Вот и ругается)))
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90k
sapér Vodička Полчаса назад
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12k
Alex 2 часа назад
Живодёр!!!! Хватит мучить животное!!!! Купи уже больше сыра!!!!! Мучитель!!!!
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8k
Dabus 2 часа назад
Лис одомашнивают в питомниках путём длительной выбраковки. Т.е. воспитывают лисят пару лет и смотрят как они себя ведут по отношению к человеку, оставляют самую мирную и дружелюбную пару, от них снова получают потомство и снова отбирают самых мирных и спокойных. В итоге есть питомники где люди действительно выращивают практически изначально очень лояльных к человеку животных, и в целом имеют большие навыки по определению того каким животное будет в жизни рядом с человеком.

А товарищ из видео просто взял дикого лисёнка, ничего с ним не может поделать и всем теперь говорить что ни приручить ни одомашнить лисиц нельзя.

На самом деле в природе, лисы по темпераменту очень похожи на обезьян. Т.е. они очень любопытны, по своему довольно бесстрашны, а главное у них очень подвижная и можно сказать весьма истеричного склада психика. Т.е. у них перемена настроения происходит прямо на лету, и они могут ведомые этими перепадами становится либо очень опасными либо очень мирными - буквально в течении минут, туда и сразу обратно.
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17k
ЦСКА 2 часа назад
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Когда-то и кошки -собаки были дикими и соседи небось говорили чуваку, который первым приручил дикую собаку -"ты чё, она тебя ночью сожрёт, зачем ты её мучаешь и т.д."
А во-вторых Алиса небось взята из питомника, где лисы уже не совсем и дикие...
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