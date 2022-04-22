Сыр вкусный слопан, и вопль недовольный голодная Алиса издала: как мило и трогательно умеют огорчаться лисы

Помимо терапевтической и просветительской функции канал играет роль своего рода антистресса. Естественно, завести такого плана животное могут далеко не все. А полюбоваться проделками харизматичной Алисы и ощутить свою причастность к удивительному миру дикой природы – запросто.

Иван описывает лисицу так, как персонажа из народных сказок: хитрая, вредная, своенравная. Видео с сыром и скандалящей лисой – одно из самых популярных на канале. После просмотра приходит понимание, что лисы тоже обладают своим мнением и вполне себе активно его отстаивают.