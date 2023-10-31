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Зарезал намеренно: появились доказательства того, что 29-летний хоккеист погиб от наезда коньком не случайно

Зарезал намеренно: появились доказательства того, что 29-летний хоккеист погиб от наезда коньком не случайно

Автор:
31 октября 2023 15:17
Сообщество : Спорт
Метки: Адам Джонсон   Видео   Травма   горло   коньки   рассечение   соперник   хоккей   
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У мужика остались престарелые родители и невеста. Теперь они ждут результатов расследования.

Адам Джонсон выступал за «Ноттингем». На выходных его клуб играл с «Шеффилдом» и на льду случился страшный инцидент: соперник въехал в Джонсона и полоснул его коньком по горлу. Хлынула кровь и хоккеиста сразу же увели к врачам. Но те не смогли помочь и парень скоропостижно скончался от потери крови.

Это сразу же обозвали жутким происшествием и несчастным случаем. Теперь многие сомневаются в том, что он «несчастный», скорее намеренный.

Пользователи ещё раз посмотрели видео со столкновением и посчитали, что соперник специально так высоко задрал ногу. Видимо, хотел травмировать Джонсона, но на такой «эффект» не рассчитывал. Сейчас полным ходом идёт расследование и если выяснится, что Мэтт Петгрейв (кто нанёс тот удар) сделал это с умыслом, то его могут упечь в тюрьму.


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Метки: Адам Джонсон   Видео   Травма   горло   коньки   рассечение   соперник   хоккей   
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7  комментариев
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61k
pynh 55 минут назад
Сделают хоккей "менее жестоким". Делов-то. И без коньков чтобы никого не порезать.

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65
uid-tfwhppoz 15 минут назад
какая позитивная новость... у меня одного настроение поднялось ?
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12k
Григорий Бабкин 21 минуту назад
Мдя... Жалко его престарелую невесту. Надо срочно дать адрес Алкину. Он не оставит бабушку в бидЭ.
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56k
dima423 Полчаса назад
Да какой тут специально...его перед этим другой игрок бортанул и на этого откинул...
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