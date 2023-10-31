Зарезал намеренно: появились доказательства того, что 29-летний хоккеист погиб от наезда коньком не случайно

У мужика остались престарелые родители и невеста. Теперь они ждут результатов расследования.
Адам Джонсон выступал за «Ноттингем». На выходных его клуб играл с «Шеффилдом» и на льду случился страшный инцидент: соперник въехал в Джонсона и полоснул его коньком по горлу. Хлынула кровь и хоккеиста сразу же увели к врачам. Но те не смогли помочь и парень скоропостижно скончался от потери крови.
Это сразу же обозвали жутким происшествием и несчастным случаем. Теперь многие сомневаются в том, что он «несчастный», скорее намеренный.
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Пользователи ещё раз посмотрели видео со столкновением и посчитали, что соперник специально так высоко задрал ногу. Видимо, хотел травмировать Джонсона, но на такой «эффект» не рассчитывал. Сейчас полным ходом идёт расследование и если выяснится, что Мэтт Петгрейв (кто нанёс тот удар) сделал это с умыслом, то его могут упечь в тюрьму.
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