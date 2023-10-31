Зарезал намеренно: появились доказательства того, что 29-летний хоккеист погиб от наезда коньком не случайно

Пользователи ещё раз посмотрели видео со столкновением и посчитали, что соперник специально так высоко задрал ногу. Видимо, хотел травмировать Джонсона, но на такой «эффект» не рассчитывал. Сейчас полным ходом идёт расследование и если выяснится, что Мэтт Петгрейв (кто нанёс тот удар) сделал это с умыслом, то его могут упечь в тюрьму.