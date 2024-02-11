«Поведение российских хоккеистов просто недопустимо»: юниорская сборная РФ проиграла команде Белоруссии и отказалась от наград

В Минске проходил турнир «Кубок Будущего», до финала дошли команды России и Белоруссии. Ребята из сборной РФ уступили белорусом со счётом 5:6. Матч был непростым, игроки спорили с арбитрами и особенно непростым был момент с победным голом белорусов. Игроки сборной России потребовали видеоповтора и заявили, что гол был забит с нарушениями правил.

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Но его засчитали и команда Белоруссии одержала победу в турнире.

А ребята из сборной России отказались брать призы за второе место. Капитан команды Егор Сурин оставил награду на льду. То же самое сделали вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров. Позже всё это забрал администратор команды.