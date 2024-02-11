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«Поведение российских хоккеистов просто недопустимо»: юниорская сборная РФ проиграла команде Белоруссии и отказалась от наград

«Поведение российских хоккеистов просто недопустимо»: юниорская сборная РФ проиграла команде Белоруссии и отказалась от наград

Автор:
11 февраля 2024 20:05
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Видео   минск   награжение   турнир   хоккей   
3558
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Спортсмены посчитали, что их засудили. За это хоккеистов уже раскритиковали спортивные чиновники.

В Минске проходил турнир «Кубок Будущего», до финала дошли команды России и Белоруссии. Ребята из сборной РФ уступили белорусом со счётом 5:6. Матч был непростым, игроки спорили с арбитрами и особенно непростым был момент с победным голом белорусов. Игроки сборной России потребовали видеоповтора и заявили, что гол был забит с нарушениями правил.

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Но его засчитали и команда Белоруссии одержала победу в турнире.

А ребята из сборной России отказались брать призы за второе место. Капитан команды Егор Сурин оставил награду на льду. То же самое сделали вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров. Позже всё это забрал администратор команды.

Экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назвал такое поведение «недопустимым».

Поведение российских хоккеистов на церемонии награждения в Минске просто недопустимо в контексте отношений наших стран. Конечно, действия отдельных спортсменов не должны влиять на партнерские связи и дружеские отношения национальных федераций России и Беларуси. Администратор сборной России забрал в итоге все награды.

Главный тренер юношеской сборной России по хоккею Александр Титов заявил, что конечно же не советовал ребятам отказываться от наград:

С нашей стороны не было установок отказываться от наград, у нас же не детский сад. Задавать вопрос ребятам надо. Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира.

От самих спортсменов комментариев пока не было.

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Метки: Белоруссия   Видео   минск   награжение   турнир   хоккей   
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19  комментариев
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11k
MakDag 2 часа назад
Когда-то за это же самое мы смеялись над канадцами и троллили их, а теперь сами наступаем на те же грабли. Стыдно. Нытики.
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6k
HUBLOT 14 минут назад
Ключевая фраза - "с нашей стороны не было установки..." Чиновные дармоеды оправдывают в первую очередь себя самих. На ребят им плевать, важно в креслах усидеть.
Помните случай на олимпиаде, когда главный олимпиец Тягачев и Валентина Матвиенко вывели наших фигуристов на "повторное награждение"? Китайцы наплевали на это, а "наши" прогнулись. И они все такие.
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724
Павел 48 минут назад
Беларусь - это примерно 5 российских областей. Значит надо обыгрывать с преимуществом в 2 шайбы минимум, чтобы не спорить о победной. Не имеют права ныть и выпендриваться. Отвратительное поведение. Позорники. Белорусы - молодцы. Всегда болею за них. Считаю тоже своей сборной.
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1k
DimON 50 минут назад
Беларусь с победой! Наши опростоволосились с таким поведением! Совсем не по-мужски!
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5k
A Час назад
Такая реакция, по версии журналистов, из-за победного гола,где, якобы, была помеха вратарю нашей сборной. Была ли помеха судите сами :
Ссылка youtu.be
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Еще одних обидели, бл"дь... То бедных чеченов в Дубае, то этих... Просто может тот, кто говорил вам якобы вы лучшие - просто вас на"бал?
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34k
Юр21 2 часа назад
Может сначала надо посмотреть видео спорных моментов, а тогда уже размахивать руками? По моему раз видео нет - значит это пустой разговор и разгон скандала от "наших друзей".
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Чистый гол был в овертайме, не понял сути претензий к судьям.
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Что бредни опять от функционеров? Какое отношение имеет хоккейный матч к "отношению наших стран"? Если речь о несправедливом судействе, то сейчас, при наличии современной техники, это чуть более, чем просто установить. Причём тут вообще политика?
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13k
Владимир 2 часа назад
Видимо было как сборная Чечни против Бразилии, и матчи команды звёзд против команды Путина. Подхалимство в спорте это позорище. И парни красавчики! Что не стали лизать жопу, чинушам для показухи!
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115
Деньги Есть 2 часа назад
Люди в молодом возрасте наиболее сильно чуствуют несправедливость. А если на турнире присутствовал Лукашенко или его сын Николай, то могли и выслужиться. Я за наших хоккеистов.
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428
iskra Деньги Есть 2 часа назад
Прямым текстом написано - подоплека политическая. В текущем политическом моменте Россия не может проиграть никому..
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115
Деньги Есть A 2 часа назад
Эпизод чего? Если награждения, то -да. И даже в полной версии. Лучшие вратарь, защитник и нападающий из России (типа, что бы сгладить горечь от поражения), но победила сборная Белоруссии. Было бы неплохо посмотреть и весь матч. Если есть ссылка, скинь.
Ссылка www.youtube.com
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115
Деньги Есть Цыц тут у меня 2 часа назад
Спасибо, посмотрю.
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