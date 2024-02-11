«Поведение российских хоккеистов просто недопустимо»: юниорская сборная РФ проиграла команде Белоруссии и отказалась от наград

Спортсмены посчитали, что их засудили. За это хоккеистов уже раскритиковали спортивные чиновники.
В Минске проходил турнир «Кубок Будущего», до финала дошли команды России и Белоруссии. Ребята из сборной РФ уступили белорусом со счётом 5:6. Матч был непростым, игроки спорили с арбитрами и особенно непростым был момент с победным голом белорусов. Игроки сборной России потребовали видеоповтора и заявили, что гол был забит с нарушениями правил.
Но его засчитали и команда Белоруссии одержала победу в турнире.
А ребята из сборной России отказались брать призы за второе место. Капитан команды Егор Сурин оставил награду на льду. То же самое сделали вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров. Позже всё это забрал администратор команды.
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Экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назвал такое поведение «недопустимым».
Поведение российских хоккеистов на церемонии награждения в Минске просто недопустимо в контексте отношений наших стран. Конечно, действия отдельных спортсменов не должны влиять на партнерские связи и дружеские отношения национальных федераций России и Беларуси. Администратор сборной России забрал в итоге все награды.
Главный тренер юношеской сборной России по хоккею Александр Титов заявил, что конечно же не советовал ребятам отказываться от наград:
С нашей стороны не было установок отказываться от наград, у нас же не детский сад. Задавать вопрос ребятам надо. Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира.
От самих спортсменов комментариев пока не было.
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Помните случай на олимпиаде, когда главный олимпиец Тягачев и Валентина Матвиенко вывели наших фигуристов на "повторное награждение"? Китайцы наплевали на это, а "наши" прогнулись. И они все такие.
А последняя шайба - боевая. Наших пацанов надо учить принимать поражение. Штаны бы им снять, да по-дедовски ремешком отходить. Глядишь, взрослее станут. Устроили детский сад.