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"Я пошутил": самый дорогой игрок "Амура" Хохлачёв потоптался по крыше чужого авто, но не увидел в этом поступке ничего странного

"Я пошутил": самый дорогой игрок "Амура" Хохлачёв потоптался по крыше чужого авто, но не увидел в этом поступке ничего странного

Автор:
16 октября 2023 08:55
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   ХК Амур   Хохлачёв   авто   дебош   наказание   хоккей   
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Все мы время от времени совершаем глупые поступки, которым сложно найти объяснение. Хоккеист Александр Хохлачёв внезапно запрыгнул на капот чужого авто, потом походил по её крыше и спустился на землю. Потому что может.

Своё странное поведение Хохлачёв объяснил обычным желанием пошутить. Правда, водитель авто, которому не повезло оказаться в эпицентре событий, к такой шутке отнёсся, мягко говоря, без особого восторга.


А компания из приятелей Хохлачёва пыталась было остановить своего друга, но разве можно что-либо запретить дураку человеку, уверенному в своей неотразимости?


Инцидент произошёл в ночь на 15 октября около 4-х часов утра. Накануне состоялся матч «Амура» с «Ак Барсом», и хабаровская команда проиграла в овертайме – 2:3 ОТ. За день до этого также уступила «барсам» со счетом 3:5. Хохлачёв, который раньше играл за "Спартак", а теперь - за "Амур", отметился в этих играх только одной результативной передачей. Между тем, зарплата игрока - самого дорогого, кстати, в команде - составляет 7,5 млн рублей в месяц. Перед началом сезона Хохлачёв подписал с "Амуром" 2-хлетний контракт на 75 миллионов рублей.


Официальная позиция руководства хоккейного клуба по данному инциденту такова: штраф и пересмотр требований к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время.



как сообщают в Телеграм-канале "Хоккейное подземелье", игрока за эту выходку могут оштрафовать на месячную зарплату в 7,5 миллионов рублей.

Источник:

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Метки: Видео   ХК Амур   Хохлачёв   авто   дебош   наказание   хоккей   
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7  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Контракт нужно расторгать с этой обезьяной, а не штрафовать! Пусть по деревьям лазает если ему это ближе по интеллектуальному развитию!
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2k
Χάρων Полчаса назад
Что ударило в голову?
Моча?
Бабки?
Слава?
Или в голове просто-напросто пустота?
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36k
Dobry vojak Svejk Час назад
А с хера ли такие ездуны на коньках вдруг богами себя возомнили? Этому дебилу одного штрафа мало. Ему ещё пусть за хулиганку впаяют по полной, чтобы впредь ему подобным не повадно было. И нехрен говорить, что мол молодой и не осознал. Всё он осознал, небожитель хренов.
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11k
zlopisec Час назад
Клюшку ему в очко засунуть....
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Ну и в чем проблем то?? Фактура для следака на лицо! С такой зарплатой, говнарь легко и материальный и моральный ущерб покрыть в состоянии! Дело только за судом..........
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148
ruslan d 2 часа назад
Интересно , как его узнали ?
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