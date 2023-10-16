"Я пошутил": самый дорогой игрок "Амура" Хохлачёв потоптался по крыше чужого авто, но не увидел в этом поступке ничего странного

Все мы время от времени совершаем глупые поступки, которым сложно найти объяснение. Хоккеист Александр Хохлачёв внезапно запрыгнул на капот чужого авто, потом походил по её крыше и спустился на землю. Потому что может.
Своё странное поведение Хохлачёв объяснил обычным желанием пошутить. Правда, водитель авто, которому не повезло оказаться в эпицентре событий, к такой шутке отнёсся, мягко говоря, без особого восторга.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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А компания из приятелей Хохлачёва пыталась было остановить своего друга, но разве можно что-либо запретить
дураку человеку, уверенному в своей неотразимости?
Инцидент произошёл в ночь на 15 октября около 4-х часов утра. Накануне состоялся матч «Амура» с «Ак Барсом», и хабаровская команда проиграла в овертайме – 2:3 ОТ. За день до этого также уступила «барсам» со счетом 3:5. Хохлачёв, который раньше играл за "Спартак", а теперь - за "Амур", отметился в этих играх только одной результативной передачей. Между тем, зарплата игрока - самого дорогого, кстати, в команде - составляет 7,5 млн рублей в месяц. Перед началом сезона Хохлачёв подписал с "Амуром" 2-хлетний контракт на 75 миллионов рублей.
Официальная позиция руководства хоккейного клуба по данному инциденту такова: штраф и пересмотр требований к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время.
как сообщают в Телеграм-канале "Хоккейное подземелье", игрока за эту выходку могут оштрафовать на месячную зарплату в 7,5 миллионов рублей.
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Моча?
Бабки?
Слава?
Или в голове просто-напросто пустота?
И провернуть.