"Я пошутил": самый дорогой игрок "Амура" Хохлачёв потоптался по крыше чужого авто, но не увидел в этом поступке ничего странного

А компания из приятелей Хохлачёва пыталась было остановить своего друга, но разве можно что-либо запретить дураку человеку, уверенному в своей неотразимости?

Инцидент произошёл в ночь на 15 октября около 4-х часов утра. Накануне состоялся матч «Амура» с «Ак Барсом», и хабаровская команда проиграла в овертайме – 2:3 ОТ. За день до этого также уступила «барсам» со счетом 3:5. Хохлачёв, который раньше играл за "Спартак", а теперь - за "Амур", отметился в этих играх только одной результативной передачей. Между тем, зарплата игрока - самого дорогого, кстати, в команде - составляет 7,5 млн рублей в месяц. Перед началом сезона Хохлачёв подписал с "Амуром" 2-хлетний контракт на 75 миллионов рублей.



