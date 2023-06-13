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«Зачем мне это надо?»: крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика попал на видео

«Зачем мне это надо?»: крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика попал на видео

Автор:
13 июня 2023 16:52
Сообщество : Спорт
Метки: Александр Ббулик   Казахстан   видео   матч   речь   ругань   соперник   теннис   
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Он не стеснялся в выражениях, поэтому получилось нецензурно и с огоньком.

Александр Бублик - российский и казахстанский теннисист. До 2016 года представлял Россию и входил в ТОП-20 сильнейших юниоров мира. А после 2016-го выступает за Казахстан.

Успехи умеренные, но, как говорят эксперты, у спортсмена потенциал. Который он и продемонстрировал во время матча в Нидерландах против бельгийца Давида Гоффена. Александр произнёс минутный «спич» из 90 слов - большая часть из них вряд ли попадёт в эфир федерального ТВ.

Я сижу на этих б**х, п***х кортах, б**, по семь часов в день. Н** мне это надо? - сокрушался спортсмен.

Однако буря эмоций не помешала ему переиграть соперника со счётом 7:5, 7:5.

Когда вместо нервов - стальные канаты.

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Метки: Александр Ббулик   Казахстан   видео   матч   речь   ругань   соперник   теннис   
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7  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Пусть идет на завод работать.
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3k
PbIBOK 56 минут назад
А почему не казахского?
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10k
BarOb Час назад
Матерится как-будто грузчиком работает, а что будет если работать заставить
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Все правильно!!! Лучше злость вот так выплескивать чем в себе номить!!! Матерятся все, это естественно!!!
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5k
Babangdida 3 часа назад
Если забибикать весь мат, то получится вроде микрофонии.
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August

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