«Зачем мне это надо?»: крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика попал на видео

Он не стеснялся в выражениях, поэтому получилось нецензурно и с огоньком.
Александр Бублик - российский и казахстанский теннисист. До 2016 года представлял Россию и входил в ТОП-20 сильнейших юниоров мира. А после 2016-го выступает за Казахстан.
Успехи умеренные, но, как говорят эксперты, у спортсмена потенциал. Который он и продемонстрировал во время матча в Нидерландах против бельгийца Давида Гоффена. Александр произнёс минутный «спич» из 90 слов - большая часть из них вряд ли попадёт в эфир федерального ТВ.
Я сижу на этих б**х, п***х кортах, б**, по семь часов в день. Н** мне это надо? - сокрушался спортсмен.
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Однако буря эмоций не помешала ему переиграть соперника со счётом 7:5, 7:5.
Когда вместо нервов - стальные канаты.
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думаете по 7 часов в день это в удовольствие? это развлечение?