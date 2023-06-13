«Зачем мне это надо?»: крик души казахстанского теннисиста Александра Бублика попал на видео

Успехи умеренные, но, как говорят эксперты, у спортсмена потенциал. Который он и продемонстрировал во время матча в Нидерландах против бельгийца Давида Гоффена. Александр произнёс минутный «спич» из 90 слов - большая часть из них вряд ли попадёт в эфир федерального ТВ.

Я сижу на этих б**х, п***х кортах, б**, по семь часов в день. Н** мне это надо? - сокрушался спортсмен.