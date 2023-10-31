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Олингито – загадочное чудо туманных эквадорских лесов

Олингито – загадочное чудо туманных эквадорских лесов

Автор:
31 октября 2023 12:26
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Эквадор   вид   енотовые   олингито   олинго неблина   открытие   туман   хищник   
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Природа периодически снисходительно позволяем нам – венцам творения заглянуть за завесу, приоткрывая очередную свою тайну. Относительно недавно такой тайной стало обнаружение олингито.

Олинго неблина (лат. Bassaricyon neblina) обнаружил и описал в 2013 году Кристофер Хелджен. Американский зоолог изучал кости и чучела енотовых, находящиеся в музеях и частных коллекциях. И обнаружил в некоторых, которые ещё не были классифицированы, сходные черты – небольшой череп и специфический мех.

В 2006 году исследователь отправился в Эквадор, где ему удалось обнаружить и поймать несколько экземпляров, подтвердивших его догадки. Представители семейства енотовых обнаружились в лесу, для которого характерны туманы. И дал название в их честь (исп. neblino – туманный лес).

Только в 2013 году зоолог опубликовал результаты исследований в научном журнале. Об олингито пока известно не так много. Скрытные симпатяги, напоминающие странный гибрид кошки, медвежонка и куницы, не слишком  крупные (30-40 сантиметров в длину и до 1,2 килограмма весом). Ведут ночной образ жизни. И хотя олингито всеядны, основу их рациона составляют цветочный нектар и фрукты. Особенно дикий инжир, который приводит малышей в совершеннейший душевный трепет.

На землю с деревьев олингито спускаются очень редко, предпочитая жить, добывать пищу и отдыхать прямо в густой кроне. У пары появляется только один детёныш. Что с учётом малой изученности подтолкнуло Международный союз охраны природы присвоить редкому животному статус вида, близкого к уязвимому положению.

Олингито – единственное новое хищное млекопитающее, отрытое за 35 лет.

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Метки: Животное   Эквадор   вид   енотовые   олингито   олинго неблина   открытие   туман   хищник   
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