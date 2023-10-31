Олингито – загадочное чудо туманных эквадорских лесов

В 2006 году исследователь отправился в Эквадор, где ему удалось обнаружить и поймать несколько экземпляров, подтвердивших его догадки. Представители семейства енотовых обнаружились в лесу, для которого характерны туманы. И дал название в их честь (исп. neblino – туманный лес).

Только в 2013 году зоолог опубликовал результаты исследований в научном журнале. Об олингито пока известно не так много. Скрытные симпатяги, напоминающие странный гибрид кошки, медвежонка и куницы, не слишком крупные (30-40 сантиметров в длину и до 1,2 килограмма весом). Ведут ночной образ жизни. И хотя олингито всеядны, основу их рациона составляют цветочный нектар и фрукты. Особенно дикий инжир, который приводит малышей в совершеннейший душевный трепет.