Щётка для пола и перо жар-птицы в одном флаконе

Милые пушинки, собранные в пучки, многощетинковые черви используют с самыми разными целями – передвижение, защита, плавание. Об этом представителе вида мир впервые узнал в 1939 году. Но хотя прошло уже немало времени, биологи так и не смогли полностью исследовать этих существ – червячок-праздник слишком скрытный и осторожный. Да и среда обитания диковинного создания труднодоступная.

А то, что известно, очень интересно. То, что на фото напоминает голову Чужого, в действительности выдвижная глотка, которую червь разворачивает как телескопическую трубку, отправлясь на охоту. Орган весьма внушительный, достигает 5 сантиметров, что при общей длине тела 20 сантиметров очень солидно.