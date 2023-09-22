Щётка для пола и перо жар-птицы в одном флаконе

Океанские глубины таят в себе такие чудеса, что и в космос летать не нужно. Жизни не хватит исследовать все тайны. И население, которое удивительным образом сочетает в себе прелесть и кошмар.
Как этот червячок. Eulagisca gigantea (антарктическая полихета) или золотой морской червь – это нечто, которое сначала хочется погладить, поворошив мягкие золотистые щетинки, а потом драпать от него во все лопатки.
Обитает полихета в окрестностях Антарктиды и является гордым обладателем 20-сантиметровой тушки, щедро украшенной блестящими ворсинками. Что делает червя похожим на кусочек новогодней мишуры.
Но если этот кусочек повернётся к наблюдателю лицевой частью, то желание сбежать усилится в разы. Ведь она завершается жуткой клыкастой пастью, напоминающей одновременно крокодила, пиранью и Чужого.
Милые пушинки, собранные в пучки, многощетинковые черви используют с самыми разными целями – передвижение, защита, плавание. Об этом представителе вида мир впервые узнал в 1939 году. Но хотя прошло уже немало времени, биологи так и не смогли полностью исследовать этих существ – червячок-праздник слишком скрытный и осторожный. Да и среда обитания диковинного создания труднодоступная.
А то, что известно, очень интересно. То, что на фото напоминает голову Чужого, в действительности выдвижная глотка, которую червь разворачивает как телескопическую трубку, отправлясь на охоту. Орган весьма внушительный, достигает 5 сантиметров, что при общей длине тела 20 сантиметров очень солидно.
Хитиновые челюсти легко справляются с нерасторопной добычей, но червь не прочь подъесть остатки и после своих более крупных соседей. Хотя полихета выглядит жуткой и отталкивающей, она, как и более 8 тысяч её собратьев по виду, играет важную роль в сохранении водной экосистемы и позволяет исследователям многое понять о жизни в глубоководном водоёме.
А внешность… Что внешность? Сочетать роскошный хвостик и кошмарную пасть приходится вынужденно. И неизвестно как бы выглядели мы, если бы наши далёкие возможные предки не выбрались из водной стихии на сушу.
Источник:
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