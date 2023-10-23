Самые завораживающие моллюски планеты

Действительно слон. Только маленький. Гуидак – самый большой роющий моллюск назван так по индейскому слову gweduck, что переводится как «глубоко копающий». Раковина у гуидака символическая и очень хрупкая, а сифон может достигать метра в длину. Моллюск, которого также называют королевским, съедобный и очень ценится в Японии.