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Самые завораживающие моллюски планеты

Самые завораживающие моллюски планеты

Автор:
23 октября 2023 17:38
Сообщество : Животные
Метки: Животное   вид   вода   моллюск   обитатель   океан   особенность   уникальность   форма   цвет   
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Кажется, что о космосе известно уже даже больше, чем о загадочных океанских глубинах. Они хранят множество тайн, которые людям ещё предстоит раскрыть. Но некоторые, к примеру, красивейших морских моллюсков, водный мир всё же показал.

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Это создание действительно называется морской ангел. Только характер у хищного обитателя морских глубин дьявольский. И обладатель совершенно прозрачного продолговатого тела, напоминающего цветок, охотится, как ни парадоксально, на своих же собратьев по цеху – моллюсков под названием морской чёрт (лимацина).

И в случае с этим созданием название тоже не игра слов. Вид броненосцев открыт относительно недавно. Улитки отличаются очень крепким панцирем и пока являются единственными известными живыми организмами, в составе скелета которых присутствуют сульфаты железа.

Биолюминесцентный осьминог использует свечение для привлечения любопытной добычи и во время брачных игр, чтобы привлечь самую достойную пару.

Глубоководный житель – адский вампир обитает в слоях океана с минимальным содержанием кислорода. В зависимости от освещения цвет моллюска выглядит разным. Несмотря на устрашающее название, малыш не представляет никакой угрозы.

Этот милый ушастик – гримпотевис действительно похож на мультяшного кролика. Наросты на голове, придающие осьминогу такой трогательный вид, это плавники.

Конус текстильный получил своё название из-за необычной расцветки, которая напоминает узор на ткани. Размер раковины варьируется от 4 до 15 сантиметров. Для человека этот красавец очень опасен – выделяет высокотоксичный яд, провоцирующий головокружение и онемение конечностей, а в отдельных случаях и паралич.

Морской слизень очень талантлив. Он единственный из живых существ, известных науке, может осуществлять процесс фотосинтеза. Который доступен только зелёным растениям.

Действительно слон. Только маленький. Гуидак – самый большой роющий моллюск назван так по индейскому слову gweduck, что переводится как «глубоко копающий». Раковина у гуидака символическая и очень хрупкая, а сифон может достигать метра в длину. Моллюск, которого также называют королевским, съедобный и очень ценится в Японии.

Голожаберные моллюски – существа настолько сюрреалистичные, что их сложно сразу идентифицировать. Морской кролик имеет овальное тельце длиной 5-7 сантиметров, покрытое остроконечными конусообразными наростами, и необычные ушки-щупальца, которые может втягивать внутрь.

Ещё один представитель голожаберных – карронелла прозрачная. Белоснежное тело моллюска украшают длинные ярко-малиновые цераты с белыми наконечниками. Это глубоководное чудо тоже сложно описать, но вид у него точно яркий и завораживающий.

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Метки: Животное   вид   вода   моллюск   обитатель   океан   особенность   уникальность   форма   цвет   
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