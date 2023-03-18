14 интересных фактов об Узбекистане и узбеках

Россия уже возобновила авиасообщение со среднеазиатской республикой, и это отличный повод увидеть ее чудеса своими глазами. До сих пор сомневаетесь? Тогда вот еще несколько фактов об Узбекистане и его жителях.

1. В Узбекистане 300 дней в году светит солнце, а летом столбик термометра поднимается выше 40 °C. Поэтому приезжать сюда лучше весной, когда цветут персики и миндаль, или в начале осени, когда созревают знаменитые мирзачульские дыни.

2. Пятую часть территории страны занимают горы. Всего в 100 км от Ташкента небо подпирают заснеженные вершины Западного Тянь-Шаня, а самая высокая точка — пик Гиссарского хребта Хазрет-Султан, возвышающийся над землей на 4643 м у границы с Таджикистаном.