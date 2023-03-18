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14 интересных фактов об Узбекистане и узбеках

14 интересных фактов об Узбекистане и узбеках

Автор:
18 марта 2023 08:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Узбекистан   в мире   интересно   люди   факты   фото   
1219
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Эта удивительная страна словно сошла со страниц восточных сказок: бескрайние пустыни и заоблачные горы, древние города и крепости, мозаичные фасады и голубые купола мечетей и медресе, вкусная еда, гостеприимные люди — все это Узбекистан.

Россия уже возобновила авиасообщение со среднеазиатской республикой, и это отличный повод увидеть ее чудеса своими глазами. До сих пор сомневаетесь? Тогда вот еще несколько фактов об Узбекистане и его жителях.


1. В Узбекистане 300 дней в году светит солнце, а летом столбик термометра поднимается выше 40 °C. Поэтому приезжать сюда лучше весной, когда цветут персики и миндаль, или в начале осени, когда созревают знаменитые мирзачульские дыни.


2. Пятую часть территории страны занимают горы. Всего в 100 км от Ташкента небо подпирают заснеженные вершины Западного Тянь-Шаня, а самая высокая точка — пик Гиссарского хребта Хазрет-Султан, возвышающийся над землей на 4643 м у границы с Таджикистаном.

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Вершина узбекской кулинарии — плов, включенный в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

3. Самые популярные туристические объекты Узбекистана — города Великого шелкового пути: Самарканд, Бухара и Хива. 2750-летний Самарканд — ровесник Рима и один из древнейших городов мира. Столица Узбекистана тоже старше 2 тысяч лет: Ташкент был основан еще во времена зороастризма.


4. После завоевания Ташкента войсками Российской империи город застраивали по планам военных топографов, взяв за основу сначала проспекты и линии Васильевского острова, а затем московскую радиальную планировку. Поэтому, в отличие от других азиатских столиц, здесь много широких прямых улиц и трехмиллионный мегаполис не стоит в пробках.

5. Ташкентский метрополитен — первый в Средней Азии и один из красивейших в мире: станции облицованы мрамором или гранитом, украшены цветной мозаикой и изящными светильниками. Благодаря продуманной системе вентиляции в метро прохладно даже в сильную жару.


6. В Узбекистане находится одно из крупнейших месторождений золота на планете — рудник Мурунтау в пустыне Кызылкум. А белым золотом тут называют хлопок: страна входит в пятерку мировых производителей волокна и экспортирует 75 % своего сырья.

7. Вершина узбекской кулинарии — плов, включенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Узбекистане существуют сотни рецептов культового блюда, в Ташкенте работает Среднеазиатский центр плова, а в супермаркетах продается консервированный плов, который вполне можно увезти с собой в качестве сувенира.


8. В 2017 г. авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» заняла первое место среди авиаперевозчиков СНГ в номинации «Лучшее бортовое питание». Даже в эконом-классе пассажирам предлагают плов, манты, самсу и красное вино.


9. Невероятно сладкие и ароматные мирзачульские дыни считаются самыми вкусными в мире: они растут без обильного полива под щедрым узбекским солнцем. По той же причине все фрукты из Узбекистана богаты природными сахарами.

10. Один из главных узбекских праздников — Навруз, символизирующий обновление. Его отмечают в день весеннего равноденствия с незапамятных времен, а в течение 40 дней после него женщины готовят «сумаляк» — праздничное блюдо из пророщенных зерен пшеницы.


11. Жители Узбекистана очень гостеприимны: даже малознакомого человека они готовы пригласить в дом и напоить чаем, поэтому на столе всегда есть орешки и восточные сладости. Дорогому гостю наливают только половину пиалы чая, чтобы он как можно чаще обращался за добавкой и не спешил уходить.


12. Узбекистанцы — прирожденные дипломаты: они всячески избегают конфликтов, не любят отказывать напрямую и практически на любую просьбу отвечают согласием — «хоп майли». При этом, если решить вопрос невозможно, они будут предлагать даже самые нелепые варианты — лишь бы никто не ушел обиженным.


13. Узбекистанцы привыкли жить в большом сообществе, а типичная социальная модель представлена в городском квартале — махалле, жители которой вместе отмечают праздники и решают проблемы. В махаллях сохранился древний обычай взаимопомощи — хашар: соседи сообща ремонтируют и строят дома, поддерживают порядок и благоустраивают свой район.


14. По данным ООН, Узбекистан опережает все государства СНГ по уровню счастья жителей: в 2020 г. республика заняла 38-е место из 156 в рейтинге счастливых стран мира.

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Метки: Жизнь   Узбекистан   в мире   интересно   люди   факты   фото   
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28k
Юрий 2 часа назад
"Жители Узбекистана очень гостеприимны: даже малознакомого человека они готовы пригласить в дом и напоить чаем." - узбек узбека может и напоит.

По официальным данным Госкомстата Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2021 года проживали 720 300 русских.
2000 год - 1,199 миллиона русских.
1989 год - 1, 653,5 миллиона русских
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7k
Slowly 3 минуты назад
Как классно всё, плов вкусный... Узбекистанцы, новое слово опять же. Пусть это всё классное и вкусное там и остаётся. С всемирным нематериальным наследием.
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1k
Dimon 13 минут назад
Так можно ехать на отдых или нет? Есть знающие?
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33k
russger 17 минут назад
А где факт про поведение узбеков вне границ своего солнечного Узбекистана?
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17k
бат св Полчаса назад
..Если туда ехать что то смотреть,то бронируйте маленькие частные гостиницы не в Ташкенте,Бухаре и Самарканде, а где нибудь подальше и арендуйте авто с водилой. Будет дешевле чем туры в турбюро.Ехать лучше в сентябре-фрукты и овощи пожрать.
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20k
Alf Полчаса назад
Пользовательница Пикабу под ником Alfiel выложила пост о жизни в Узбекистане. Девушка честно рассказала о минусах своей страны жестоком отношении к женщинам, странных традиц Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru иях, лицемерном менталитете и многом другом. К удивлению, на этот раз мнения комментаторов не разделились почти все согласились со словами узбечки.И это пугает больше всего.
По словам автора, коренные жители Узбекистана сильно отличаются от русских, татар, украинцев, корейцев и представителей других национальностей, которые живут на территории страны. Главное отличие это устаревшие Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru традиции. Девушка утверждает, что многие узбеки живут «на уровне Средневековья». Это выражается в их отношении к сексу, к работе, к институту семьи, абсолютно во всем… Из основных минусов автор выделила следующее.
Менталитет.
По словам девушки, все узбеки очень лицемерные и показушные. Все носят маски приветливых, вежливых и добрых людей, но при этом никогда не скажут правды в лицо. В одиночку ведут себя очень нагло, собравшись с «братьями» еще хуже. Они могут нарушать правила Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru на дорогах, ехать на красный, приставать к девушкам прямо на улице или отпускать сальные шуточки в офисе на работе, но когда дойдет дело до выяснения отношений, в драку узбек никогда не полезет только если не будет уверен, что его соперник физически слабее.
Общественное мнение.
Здесь общественное мнение (друзей, родственников, соседей, кого угодно) играет едва ли не решающую роль. Именно поэтому в Узбекистане так мало разводов. Для местных эта процедура Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru представляет собой целую череду унижений и оскорблений. Им проще терпеть плохое отношение в семье, но сохранить ее, иначе «соседи будут обсуждать», «а что скажут люди» и так далее.
Родители.
Для молодых людей их родители это почти что боги. Они решают, где им учиться, работать, на ком жениться и когда заводить детей. Если родители скажут «бро Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru сай невестку, она нам не подходит», парень обязательно последует их совету. Лишь единицы решаются пойти против родительского слова и встать на сторону жены.
Далее:
Брак и свадьба.
Секс до брака.
Женщины.
Кому интересно, читать далее: https://bigpicture.ru/strashnaya-pravda-ob-uzbekistane-tradicii-mentalitet-i-otnoshenie-k-zhenshhinam/https://bigpicture.ru/strashnaya-pravda-ob-uzbekistane-tradicii-mentalitet-i-otnoshenie-k-zhenshhinam/
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1k
Nick 44 минуты назад
Важно не только заманить беглых программистов, но и удержать их в Узбекистане и Армении. Так ?
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1k
Домашний кролик Ницше 44 минуты назад
Дядя у меня жил в Денау. Еле успел, почти без штанов, в конце восьмидесятых свалить оттуда.
Удивительная, блин, страна.
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5k
Frank Borman Час назад
Узбеки - азиаты, а азиатам верить нельзя. Сегодня они тебе улыбаются и уверяют, что ты им друг и брат, а завтра они тебе всадят нож в спину. Турецкие зверьки точно такие. Чечены в начале 90х с большим удовольствием резали русских в Грозном.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Одно удивляет: для чего "узбекистанцы" покидают эту страну-рай и едут в неуютную Россию?
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15
Виктор Патемкин Дядюшка Ау 46 минут назад
За один год работы в России они у себя харомы в три этажа строят
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Из всех "иностранных специалистов" по-моему узбеки самые вменяемые, хотя и там настоящие "самородки" встречаются
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4k
Денис 2 часа назад
Узбекистанцы? Это что за ...?
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1
Ultima Yata Денис 2 часа назад
Россияне не смущают?
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