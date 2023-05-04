30 позитивных фото с рыжими котами, которые поднимут настрой

Рыжие коты — особенные и порой странные товарищи. Как и все коты, они иногда ведут себя непредсказуемо. Но почему-то именно для рыжих котов создали целое сообщество, где хозяева рыжиков делятся их чудачествами. Взгляните на этих очаровательных и дурашливых пушистиков, и пусть ваш день станет чуточку лучше.