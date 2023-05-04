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Сообщество Без кота и жизнь не та 1585 постов • 468 подписчиков подписаться
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30 позитивных фото с рыжими котами, которые поднимут настрой

30 позитивных фото с рыжими котами, которые поднимут настрой

Автор:
04 мая 2023 21:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   забавные животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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Рыжие коты — особенные и порой странные товарищи. Как и все коты, они иногда ведут себя непредсказуемо. Но почему-то именно для рыжих котов создали целое сообщество, где хозяева рыжиков делятся их чудачествами. Взгляните на этих очаровательных и дурашливых пушистиков, и пусть ваш день станет чуточку лучше.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   животные   забавные животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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26
Александр Час назад
провожает меня на работу
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9k
Павел 20 минут назад
Любимчики!!
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Alf 42 минуты назад
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Valiko 43 минуты назад
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