30 позитивных фото с рыжими котами, которые поднимут настрой

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Рыжие коты — особенные и порой странные товарищи. Как и все коты, они иногда ведут себя непредсказуемо. Но почему-то именно для рыжих котов создали целое сообщество, где хозяева рыжиков делятся их чудачествами. Взгляните на этих очаровательных и дурашливых пушистиков, и пусть ваш день станет чуточку лучше.
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4. "Нашёл этого рыжика недалеко от работы. Бездомная кошка-мать забрала трёх, а его оставила. Решил забрать его, а через неделю нашёл для него семью"
8. "А наш кот всегда любит полежать на яйцах. Купили ему шарики для пинг-понга и положили в картонку. Работает!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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