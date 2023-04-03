Начальник краснодарского отдела ГИБДД станцевал тверк и попал под проверку полиции

Майору можно простить всё, кроме музыки, под которую он устроил свои грязные танцы.
В Сеть слили видео, предположительно, из дома руководителя ОГИБДД Брюховецкого района Краснодарского края майора полиции Дмитрия Жижко, где тот в пьяном виде устроил похабные пляски под не менее похабную песню рэпера-иноагента Моргенштерна*.
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В главном управлении МВД по Краснодарскому краю уже отреагировали на появившееся в соцсетях видео. Там заявили, что сейчас по факту публикации проходит служебная проверка.
По факту выявленной публикации руководством ГУ МВД по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству
Журналисты позвонили в приёмную брюховецкого отдела МВД, чтобы получить комментарии от самого Жижко, но там сообщили, что начальник внезапно приболел и находится на больничном.
Какое наказание, по-вашему, заслуживает (если заслуживает) майор полиции за своё видео? Некоторые комментаторы, к примеру, говорят, что высокопоставленный полицейский находился дома, и там он может делать, что угодно, потому наказывать его не имеют права. Согласны?
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Позор государству, в котором такие свиньи носят офицерские погоны.
Кроме норм юридических, существуют и нормы моральные.
Чиновник такого ранга так вести себя не должен.
Как этот кусок сала может в полиции работать?
Ему инвалидность надо дать и перевести в библиотеку. Другие нагрузки ему противопоказаны.
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Твою ж дивизию. Жил там несколько лет в нежном возрасте (Переясловка). И вы знаете, в моём присутствии подобной хни там не было.