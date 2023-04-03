Начальник краснодарского отдела ГИБДД станцевал тверк и попал под проверку полиции

Журналисты позвонили в приёмную брюховецкого отдела МВД, чтобы получить комментарии от самого Жижко, но там сообщили, что начальник внезапно приболел и находится на больничном.



Какое наказание, по-вашему, заслуживает (если заслуживает) майор полиции за своё видео? Некоторые комментаторы, к примеру, говорят, что высокопоставленный полицейский находился дома, и там он может делать, что угодно, потому наказывать его не имеют права. Согласны?