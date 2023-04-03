FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7082 поста • 993 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Начальник краснодарского отдела ГИБДД станцевал тверк и попал под проверку полиции

Начальник краснодарского отдела ГИБДД станцевал тверк и попал под проверку полиции

Автор:
03 апреля 2023 17:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Танцы   видео   гибдд   краснодарский край   начальник   полиция   проверка   
2263
2
1

Майору можно простить всё, кроме музыки, под которую он устроил свои грязные танцы.

В Сеть слили видео, предположительно, из дома руководителя ОГИБДД Брюховецкого района Краснодарского края майора полиции Дмитрия Жижко, где тот в пьяном виде устроил похабные пляски под не менее похабную песню рэпера-иноагента Моргенштерна*.

В главном управлении МВД по Краснодарскому краю уже отреагировали на появившееся в соцсетях видео. Там заявили, что сейчас по факту публикации проходит служебная проверка.


По факту выявленной публикации руководством ГУ МВД по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству

Журналисты позвонили в приёмную брюховецкого отдела МВД, чтобы получить комментарии от самого Жижко, но там сообщили, что начальник внезапно приболел и находится на больничном.


Какое наказание, по-вашему, заслуживает (если заслуживает) майор полиции за своё видео? Некоторые комментаторы, к примеру, говорят, что высокопоставленный полицейский находился дома, и там он может делать, что угодно, потому наказывать его не имеют права. Согласны?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Танцы   видео   гибдд   краснодарский край   начальник   полиция   проверка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Дмитрий ! Час назад
Вижу, что проверить доходы надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 3 минуты назад
Вот уж действительно, брюховецкая так брюховецкая..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 7 минут назад
Просто за один свиноподобный вид его уволить с конфискацией надо. Свинорыл, бл..ть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
А П 14 минут назад
вот же свиное рыло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov 15 минут назад
Что бы ни говорили, но в Советское время такое быдло никогда бы не попало на работу в ГАИ. А этот ещё и офицер...
Позор государству, в котором такие свиньи носят офицерские погоны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
Л Д 16 минут назад
Он у себя дома вроде. Не на работе. Ну да, некрасиво. Но сливать ЭТО в интернет тоже свинство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Альберт 18 минут назад
"...находился дома, и там он может делать, что угодно, потому наказывать его не имеют права."

Кроме норм юридических, существуют и нормы моральные.
Чиновник такого ранга так вести себя не должен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 19 минут назад
Если он дома и где то в районе пятницы=субботы, то пи..те в известном направлении. Музыка? Так по поводу музыки можно до...ся до любого. Элтон -гей, Земфира-не гей. Все рокеры наркоманы(99.9%). И т.д.. Но тот кто снял и выложил п...с конечно последний! Это я не защищаю этого начальника, а, как говорится, по факту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Афанасий Борщёв 19 минут назад
Все осуждающие вальсы и польки-бабочки под Шопена танцуют когда нажрутся в семейный праздник? По балде надо дать тому кто это обнародовал, вот это чел реальное чмо. Выходки простых людей не транслируют в инете банально по тому что они никому неинтересны. Всем наsрать что и кто там делает. А этот дядька с кем то закусился, вот и причина выхода компромата за рамки кухни ))).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov 20 минут назад
А что он жирный такой?
Как этот кусок сала может в полиции работать?
Ему инвалидность надо дать и перевести в библиотеку. Другие нагрузки ему противопоказаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
992
Голодранец! 24 минуты назад
Пусть идет и сдает физ подготовку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Андрей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
Руслана Тарасова Полчаса назад
Ну почему гибддешники такие толстые? А Краснодарский край, оно такой обильный и плодородный, что некоторые служивые , выглядят ужасно, как этот. У них там, что, физо не сдают? Или вместо сдачи физо , тверк , как этот танцуют? Попой , под музон, сексуально повертел и физо сдал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Александр Полчаса назад
По старой доброй традиции, купил себе трон на кухню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Вася Васильев 42 минуты назад
Тупой свинье не место в гибдд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Вася Васильев Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Значит надо разогнать к чёртовой матери. Польза от этого хряка меньше чем нулевая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
S__D 44 минуты назад
Брюховецкого района
.
Твою ж дивизию. Жил там несколько лет в нежном возрасте (Переясловка). И вы знаете, в моём присутствии подобной хни там не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 47 минут назад
Не пойму, чё докопались то. Дома пусть делает что хочет в рамках закона. На ваши бы пьяные выходки посмотреть, или тут все ангелы собрались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
526
MidMaster 48 минут назад
Дорого.Богато. Толсто. По-Краснодарски
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Серджио Дементини 49 минут назад
Да давно уже в край ох..вшие, ни чести, ни морали, одна х..та из под ногтей ......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
turyst 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Алексей 51 минуту назад
что за цыганский ремонт, что за роскошь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 21 комментарий
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

144938



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В любой непонятной ситуации кушайте пельмени
В любой непонятной ситуации кушайте пельмени
В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках
В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках
Набирающие популярность в сообществах
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Автомобили "Москвич" заступили на службу в ГИБДД
Автомобили "Москвич" заступили на службу в ГИБДД
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#автомобили#машина#интересное#дтп#люди#улыбнуло#Москва
#Юмор#Фотографии#факты#картинки#позитив#Приколы#животные#Санкт-Петербург#авто аварии#инцидент
#история#интересно#в мире#автомир#подборка#аварии#кино#шоу бизнес#Россия#комментарии
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ Московский дружинник устал от мозолившего глаза Audi и заложил под авто муляж СВУ "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней удушающий прём "Вы чё, вообще что-ли?": в Петербурге женщина покусала полицейского, когда тот применил к ней... На МКАДе снова устроили танцы, перекрыв две полосы: видео На МКАДе снова устроили танцы, перекрыв две полосы: видео На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку

На что жалуетесь?

Вернуться