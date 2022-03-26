Будни туркменского МВД

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Вот чего не отнять у руководства Туркменистана так это умение эффектно проводить мероприятия, пусть даже самые не значительные.
Казалось бы, ну что интересного в открытии второй очереди коттеджного комплекса имени Мяликгулы Бердымухамедова в жилом массиве Чоганлы на севере туркменской столицы? А вот что!
Сам президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов лично прибыл на это мероприятие. Ведь комплекс, возведённый для работников Министерства внутренних дел страны, был назван в честь деда Сердара, который, кстати, сам был почётным ветераном органов внутренних дел.
Сам президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов лично прибыл на это мероприятие. Ведь комплекс, возведённый для работников Министерства внутренних дел страны, был назван в честь деда Сердара, который, кстати, сам был почётным ветераном органов внутренних дел.
Комплекс состоит из двухэтажных коттеджей с приусадебными участками, множества спортивных площадок, музея имени деда президента.
В честь приезда столь высокого гостя сотрудники МВД подготовили показательную программу
В завершении осмотра объектов глава государства ознакомился с организованной здесь выставкой овощей и фруктов, продуктов питания, которые производятся в подсобных хозяйствах военных и правоохранительных органов во всех регионах страны.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Бердымухамедов Танцы армия видео военные туркменистан
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