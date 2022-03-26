Будни туркменского МВД

Казалось бы, ну что интересного в открытии второй очереди коттеджного комплекса имени Мяликгулы Бердымухамедова в жилом массиве Чоганлы на севере туркменской столицы? А вот что!



Сам президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов лично прибыл на это мероприятие. Ведь комплекс, возведённый для работников Министерства внутренних дел страны, был назван в честь деда Сердара, который, кстати, сам был почётным ветераном органов внутренних дел.