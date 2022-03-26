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Будни туркменского МВД

Будни туркменского МВД (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2022 12:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бердымухамедов   Танцы   армия   видео   военные   туркменистан   
476
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Вот чего не отнять у руководства Туркменистана так это умение эффектно проводить мероприятия, пусть даже самые не значительные.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бердымухамедов   Танцы   армия   видео   военные   туркменистан   
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4  комментария
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9k
Rus77 Полчаса назад
Над хореографией конечно ещё нужно поработать))))
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3k
Александр 6 минут назад
Ну хз, всё чисто, дома построены, площадка есть. А что ещё надо?

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25k
Юрьевич 9 минут назад
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9k
MakDag 21 минуту назад
Филиал Северной Кореи.
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