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15 животных, которые существуют на Земле гораздо дольше людей

15 животных, которые существуют на Земле гораздо дольше людей

Автор:
28 октября 2023 20:40
Сообщество : Животные
Метки: долгожители   дольше   животные   живут   на земле   человек   
2177
16

Возраст Земли превышает 4 миллиарда лет, и неудивительно, что на ней обитало множество различных видов, включая людей. Однако не мы одни ходим по планете дольше всех. Сегодня все еще живы животные, которые видели динозавров, и пережили не одно массовое вымирание. Взгляните на этих долгожителей!

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Метки: долгожители   дольше   животные   живут   на земле   человек   
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11  комментариев
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181
iskra Час назад
Хмм.. Если предкам гориллы 65 миллионов лет,то получается, что и человеческим столько же? Нас в школе учили, что обезьяны и люди имеют общих предков..
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30k
Юрьевич 9 минут назад
"Древнейшей ДНК-сигнатуре предков ворон 30 миллионов лет, и она была найдена на острове к северу от Австралии."

Автор, ДНК может сохраниться всего 500 лет. Через 500 лет 50% ДНК исчезает! Какие 30 млн лет?
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24k
SolomonA 10 минут назад
"Летучая мышь, 52 миллиона лет"

Это НЕ летучая мышь. Это крылан, он же - летучая собака/лисица.
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16k
Александр Сучков 20 минут назад
а как же ТАРАКАНЫ???!!!!
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5k
Ал Ди 42 минуты назад
Осьминоги прилетели на летающей тарелке, эволюционировали, но в другую сторону.)
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157
Kostiantyn Yeryhin Час назад
Древнейшее ископаемое было найдено не так давно, в китайской провинции Гуйчжоу в 2007 году, и ему было 220 миллионов лет.
- как они так посчитали точно?
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9k
sedoisever 2 часа назад
Ворона и ворон, это разные птицы.
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19k
Андрей 2 часа назад
Капец заголовок. Думал речь будет идти о продолжительности жизни конкретных представителей фауны, типа кто 200 лет живёт, кто 300, а не о том, какой вид появился на Земле раньше человека.

Но палец вверх дам, это тоже полезно узнать.
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