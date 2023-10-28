15 животных, которые существуют на Земле гораздо дольше людей

Австралия является домом для кенгуру около 20 миллионов лет. Первые дальние родственники кенгуру жили в лесах, когда климат в Австралии был более влажным, но они вымерли 10-15 миллионов лет назад. Еще один интересный факт об этих предках кенгуру заключается в том, что они не прыгали на двух ногах, а ходили на четырёх.