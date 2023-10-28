15 животных, которые существуют на Земле гораздо дольше людей

Возраст Земли превышает 4 миллиарда лет, и неудивительно, что на ней обитало множество различных видов, включая людей. Однако не мы одни ходим по планете дольше всех. Сегодня все еще живы животные, которые видели динозавров, и пережили не одно массовое вымирание. Взгляните на этих долгожителей!
1. Гиппопотам, 16 миллионов лет
2. Кенгуру, 20 миллионов лет
3. Гиена, 22 миллиона лет
4. Ворона, 30 миллионов лет
5. Коала, 30 миллионов лет
6. Летучая мышь, 52 миллиона лет
7. Слон, 55 миллионов лет
8. Горилла, 65 миллионов лет
9. Аллигатор, 80 миллионов лет
10. Змеи, 100 миллионов лет
11. Осьминог, 135 миллионов лет
12. Муравей, 140-168 миллионов лет
13. Черепахи, 200-300 миллионов лет
14. Лягушка, 265 миллионов лет
Источник:
- Реакция пингвиненка, который впервые встретил человека
- 10 животных, которые дольше всех могут обходиться без пищи
- Разум — не награда: почему обезьяны не эволюционируют больше в человека
- Обезьяны до сих не говорят как люди: почему?
- В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях
Автор, ДНК может сохраниться всего 500 лет. Через 500 лет 50% ДНК исчезает! Какие 30 млн лет?
Это НЕ летучая мышь. Это крылан, он же - летучая собака/лисица.
- как они так посчитали точно?
Но палец вверх дам, это тоже полезно узнать.