16 фотографий животных, которые обрели новый дом и любящих хозяев

Подборка позитивных и трогательных фотографий животных, попрощавшихся с улицей и приютами и нашедших новых хозяев, которые будут о них заботиться.
Домашние животные могут стать для людей самыми настоящими друзьями. Они будут ждать вашего возвращения, веселить, дарить своё тепло и благодарность. К сожалению, случается так, что они остаются совершенно брошенными. Но не все истории заканчиваются печально, некоторым из них всё-таки выпадает счастливый шанс, и они встречают людей, которые готовы их спасти и подарить крышу над головой.
1. «Мой друг спас застрявшего в его гараже котёнка»
Когда я приехал, он решил, что я его первое кошачье дерево.
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3. «Эта милашка, которая родилась с врождённым дефектом мордочки, украла моё сердце, как только я увидел объявление»
Передайте привет моей новой приёмной кошечке Нале!
5. «Сегодня мы забрали эту 11-летнюю пожилую кошку ШайШай от женщины, которая больше не могла содержать её»
Это её первое фото, и оно соответствует её характеру. Мы так рады видеть тебя, красотка.
12. «Мы с женихом только что усыновили Джека»
Он был самым старым котом в приюте (примерно 10 лет).
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