16 фотографий животных, которые обрели новый дом и любящих хозяев

Домашние животные могут стать для людей самыми настоящими друзьями. Они будут ждать вашего возвращения, веселить, дарить своё тепло и благодарность. К сожалению, случается так, что они остаются совершенно брошенными. Но не все истории заканчиваются печально, некоторым из них всё-таки выпадает счастливый шанс, и они встречают людей, которые готовы их спасти и подарить крышу над головой.