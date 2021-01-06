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16 фотографий животных, которые обрели новый дом и любящих хозяев

16 фотографий животных, которые обрели новый дом и любящих хозяев (16 фото)

Автор:
06 января 2021 10:08
Сообщество : Животные
Метки: в мире   добро   животные   люди   милота   подборка   приют   
513
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Подборка позитивных и трогательных фотографий животных, попрощавшихся с улицей и приютами и нашедших новых хозяев, которые будут о них заботиться.
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Метки: в мире   добро   животные   люди   милота   подборка   приют   
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Дмитрий 23 минуты назад
Вообще дело хорошее, но думаю тут половина просто фотки со своими питонцами))
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