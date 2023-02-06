Реакция пингвиненка, который впервые встретил человека

Знакомство человека и пингвина произошло еще в доисторический период: пингвиньи кости находили у стоянок австралийских аборигенов, по всей видимости, птицы были предметом охоты. Европейцы же впервые узнали об этих необычных существах на рубеже XV-XVI столетий, после экспедиций Магеллана и Васко де Гамы. Несмотря на то, что яйца пингвинов долгое время употребляли в пищу, да и на самих птиц человек столетиями охотился, пингвины не боятся людей.