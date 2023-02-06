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Реакция пингвиненка, который впервые встретил человека

Реакция пингвиненка, который впервые встретил человека

Автор:
06 февраля 2023 09:01
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   милота   пингвин   человек   
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Пингвиненок решил, что человек — это тоже пингвин.

Знакомство человека и пингвина произошло еще в доисторический период: пингвиньи кости находили у стоянок австралийских аборигенов, по всей видимости, птицы были предметом охоты. Европейцы же впервые узнали об этих необычных существах на рубеже XV-XVI столетий, после экспедиций Магеллана и Васко де Гамы. Несмотря на то, что яйца пингвинов долгое время употребляли в пищу, да и на самих птиц человек столетиями охотился, пингвины не боятся людей.

Даже в условиях, где практически нет людей, пингвины настроены весьма дружелюбно к людям: такие выводы делают путешественники и исследователи, которые бывают в Антарктиде. Орнитологи же полагают, что эти нелетающие птицы воспринимают человека как пингвина, просто немного непохожего на него самого.

Конечно, у этой теории нет научного подтверждения, но факт остается фактом: пингвины не разбегаются в разные стороны при виде человека и даже иногда воспринимают его как своего сородича.

Правда, чтобы встреча прошла максимально благополучно, есть особые рекомендации: к примеру, человек должен стать меньше, нагнуться или присесть. Герой нашего ролика решил стать максимально маленьким и лег прямо на снег. Как отреагировал маленький пигвиненок, смотрите в видео ниже.


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Метки: Реакция   видео   животные   милота   пингвин   человек   
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4  комментария
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575
ta3uk_yma 41 минуту назад
Да он же прогоняет этого человечишку)
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2k
Александр 16 минут назад
милота та какая)) рыбов дали пингвиненку?
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10k
Antilles 22 минуты назад
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22k
Mike Miller 38 минут назад
Есть вполне реальна возможность, что он впервые увидел не то, что человека, а просто не пингвина.
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Terracotka

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