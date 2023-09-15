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Победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2023

Победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2023

Автор:
15 сентября 2023 14:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ocean Photographer   Моря и океаны   лучшие снимки   океанский фотограф   победители фотоконкурса   подводные фото   фотоконкурс   
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Ежегодный фотоконкурс, организованный журналом Oceanographic Magazine, в очередной раз подвёл итоги. Главный приз получила морской биолог и фотограф-любитель Цзялин Цай — она сделала снимок моллюска-аргонавта (его также называют «бумажным корабликом»), плавающего на обломках сразу после извержения вулкана на Филиппинах. Но и другие снимки впечатляют не меньше!


Давайте посмотрим на фотографии, победившие в конкурсе «Океанский фотограф года — 2023».


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ocean Photographer   Моря и океаны   лучшие снимки   океанский фотограф   победители фотоконкурса   подводные фото   фотоконкурс   
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