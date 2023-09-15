Победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2023

Ежегодный фотоконкурс, организованный журналом Oceanographic Magazine, в очередной раз подвёл итоги. Главный приз получила морской биолог и фотограф-любитель Цзялин Цай — она сделала снимок моллюска-аргонавта (его также называют «бумажным корабликом»), плавающего на обломках сразу после извержения вулкана на Филиппинах. Но и другие снимки впечатляют не меньше!
Давайте посмотрим на фотографии, победившие в конкурсе «Океанский фотограф года — 2023».
1. Цзялин Цай, абсолютный победитель в номинации «Океанский фотограф года»
2. Флориан Леду, победитель в номинации «Охрана океанов — влияние»
3. Андрей Савин, 2-е место в номинации «Океанский фотограф года»
4. Мерче Льобера, победитель в номинации Female Fifty Fathoms (самые вдохновляющие женщины в океанской фотографии). Награда — легендарные дайверские часы Fifty Fathoms
5. Николас Холтон, 3-е место в номинации «Дикая природа океана»
6. Сирачай Арунругстичай, премия Ocean Portfolio
7. Тодд Глейзер, победитель в номинации «Океанские приключения»
8. Джарвис Смоллман, «Молодой океанский фотограф года»
9. Сильви Айер, победитель в номинации «Охрана океанов — надежда»
10. Джек Покой, победитель в номинации «Дикая природа океана»
11. Джейд Хоксберген, победитель в номинации «Океанские картины»
12. Цзинъи Ван, победитель в номинации «Люди и океан»
13. Крейг Пэрри, 2-е место в номинации «Дикая природа океана»
14. Йерун Хукендейк, 3-е место в номинации «Люди и океан»
15. Жюль Кейси, 2-е место в номинации «Охрана океанов — надежда»
16. Герго Ругли, 2-е место в номинации «Океанские приключения»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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