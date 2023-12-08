20 победителей конкурса уличной фотографии AAP Magazine #36: Street

Состоялась 36-я церемония вручения премии AAP Magazine Photography Awards. Вот имена 20 талантливых фотографов со всего мира, победивших в конкурсе AAP Magazine #36: Street. Они умеют увидеть и запечатлеть атмосферу городской жизни, поймав «тот самый» момент.
«Я считаю, что уличная фотография — это запечатление момента времени, который может никогда не повториться, но при этом она рассказывает историю, которая неподвластна времени. Это танец между светом и тенью, хаосом и порядком, когда улицы становятся сценой для человеческих переживаний. В каждом кадре — рассказ, который ждет своего часа, кусочек жизни, застывший в вечном движении городского балета», — сказал знаменитый фотограф Стив МакКарри.
8. «Таинственный человек из часовни Санта-Катарина» из серии "Patitas Machucadas Tour", Федерико Боробио
16. «Солнечные ванны среди тяжелой техники» из серии «Моменты синхронности», Прескотт Лассман
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Победители конкурса уличной фотографии The Independent Photographer
- Победители фотоконкурса All About Photo, посвященного геометрическим формам
- Победители конкурса "Фотограф природы-2022"
- 25 талантливых победителей фотоконкурса AAP Magazine #27: Colors
- Победители конкурса iPhone Photography Awards 2023