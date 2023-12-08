20 победителей конкурса уличной фотографии AAP Magazine #36: Street

«Я считаю, что уличная фотография — это запечатление момента времени, который может никогда не повториться, но при этом она рассказывает историю, которая неподвластна времени. Это танец между светом и тенью, хаосом и порядком, когда улицы становятся сценой для человеческих переживаний. В каждом кадре — рассказ, который ждет своего часа, кусочек жизни, застывший в вечном движении городского балета», — сказал знаменитый фотограф Стив МакКарри.