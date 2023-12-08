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20 победителей конкурса уличной фотографии AAP Magazine #36: Street

20 победителей конкурса уличной фотографии AAP Magazine #36: Street

Автор:
08 декабря 2023 16:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: AAP Magazine   итоги фотоконкурса   лучшие снимки   победители фотоконкурса   уличная фотография   уличные сцены   фотоконкурс   
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Состоялась 36-я церемония вручения премии AAP Magazine Photography Awards. Вот имена 20 талантливых фотографов со всего мира, победивших в конкурсе AAP Magazine #36: Street. Они умеют увидеть и запечатлеть атмосферу городской жизни, поймав «тот самый» момент.


«Я считаю, что уличная фотография — это запечатление момента времени, который может никогда не повториться, но при этом она рассказывает историю, которая неподвластна времени. Это танец между светом и тенью, хаосом и порядком, когда улицы становятся сценой для человеческих переживаний. В каждом кадре — рассказ, который ждет своего часа, кусочек жизни, застывший в вечном движении городского балета», — сказал знаменитый фотограф Стив МакКарри.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: AAP Magazine   итоги фотоконкурса   лучшие снимки   победители фотоконкурса   уличная фотография   уличные сцены   фотоконкурс   
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