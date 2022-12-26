Победители конкурса "Фотограф природы-2022"

"Я снимал с дрона, оснащенного малошумными пропеллерами, чтобы не мешать им. Я был очень осторожен и очень терпелив, и позволил медведям постепенно привыкнуть к дрону... Медведи очень любопытны и, вероятно, были заинтригованы этой странной птицей, потому что они смотрели прямо в камеру", — рассказал фотограф.