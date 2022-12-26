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Победители конкурса "Фотограф природы-2022"

Победители конкурса "Фотограф природы-2022"

Автор:
26 декабря 2022 16:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: лучшие снимки   лучшие фото о природе   лучший фотограф природы   натуралист   победители конкурса   победители фотоконкурса   снимки природы   фотограф-натуралист   фотоконкурс   
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В этом году в конкурсе "Фотограф природы" (NPOTY) судьям пришлось выбирать из 20 952 изображений из более чем 96 разных стран, что стало новым рекордом. Звание лучшего фотографа-натуралиста 2022 года получил Дмитрий Кох, победив со своим снимком "Дом медведей". Давайте посмотрим на этот и другие интересные работы с конкурса!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: лучшие снимки   лучшие фото о природе   лучший фотограф природы   натуралист   победители конкурса   победители фотоконкурса   снимки природы   фотограф-натуралист   фотоконкурс   
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