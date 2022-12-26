Победители конкурса "Фотограф природы-2022"

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В этом году в конкурсе "Фотограф природы" (NPOTY) судьям пришлось выбирать из 20 952 изображений из более чем 96 разных стран, что стало новым рекордом. Звание лучшего фотографа-натуралиста 2022 года получил Дмитрий Кох, победив со своим снимком "Дом медведей". Давайте посмотрим на этот и другие интересные работы с конкурса!
1. Категория "Млекопитающие". Саша Фонсека, победитель, "Мир принадлежит мне"
Снежный барс на вершине горного хребта Ладакх (Гималаи) в Индии. Этих больших красивых кошек называют "призраками гор".
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2. Категория "Пейзажи". Рауль Мостославский, "Освещая Гранд-Каньон", высокая оценка жюри
Ночной снимок Гранд-Каньона (Юта) во время грозы.
3. Категория "Животные". "Франка Слотоубер, победитель
Фотосессия в парке Amsterdamse Bos была посвящена осенним деревьям. Снимок с водоплавающей птицей лысухой получился спонтанно: она подплыла к мостику, где стояла фотограф.
4. Категория "Портреты животных". Победитель, "Летний сезон", Дмитрий Кох
Белый медведь в заброшенной деревне на острове Колючин (Чукотка), где раньше была полярная метеостанция. Съемка велась с дрона.
5. Категория "Человек и природа". "Дом медведей", Дмитрий Кох, победитель
"Я снимал с дрона, оснащенного малошумными пропеллерами, чтобы не мешать им. Я был очень осторожен и очень терпелив, и позволил медведям постепенно привыкнуть к дрону... Медведи очень любопытны и, вероятно, были заинтригованы этой странной птицей, потому что они смотрели прямо в камеру", — рассказал фотограф.
6. Категория "Черное и белое". Ирма Сабо, высокая оценка жюри
Фотография сделана в районе Кишкуншаг на юге Венгрии, где много птиц. Большая белая цапля в "свадебном платье", через крылья благодаря съемке в контровом свете просвечивает солнце, — это очень зрелищно.
7. Категория "Черное и белое", Эрнст Дирксен, победитель, "Выдра в проруби"
Если есть животное, которое сильно зависит от чистой воды с большим количеством рыбы, это выдра. После того, как качество воды в Нидерландах резко улучшилось, люди начали программу по реинтродукции выдры в 2002 году. Выдра на этом снимке — одно из животных, которые были частью этого успешного проекта.
8. Категория "Под водой". Второе место, Мартин Броен, "Голубой пещерный краб"
Этот угрожающий силуэт выглядит как самурай в блестящих доспехах. Снимок сделан в одном из сенотов Ривьеры Майя в Мексике.
9. Категория "Портреты животных". Алессандро Бекони, высокая оценка, "Семейный портрет иберийской рыси"
Пиренейская (испанская, иберийская) рысь и три ее детеныша. Идеальный семейный снимок!
10. Категория "Млекопитающие". Жолт Молдован, высокая оценка жюри, "Высокий прыжок"
Рыжая лисица в прыжке за насекомым.
11. Высокая оценка в категории "Портреты животных", Зита Квентин, "Потрясающая крестовка"
Лиса с острова Кадьяк на Аляске, принадлежит к отдельному подвиду, Vulpes vulpes harrimani. Это рыжая лисица, у которой по спине вниз идет длинная темная полоса, пересекающая другую полосу в районе плеч. Отсюда название "крестовка".
12. Категория "Пейзажи". Джанлука Джанферрари, "Устойчивое дерево", второе место
Эти бухты представляют собой геоморфологическое явление эрозии почвы, возникающее в результате воздействия дождевой воды на деградировавшие глинистые породы с плохим растительным покровом и, следовательно, плохо защищенным от ржавчины: в земле образуются глубокие борозды вдоль склона горы или холма. Это место находится рядом со знаменитым замком Каносса в Италии.
13. Категория "Черно-белое". Байрон Гроблер, высокая оценка, "Душ для импалы"
Это импала, африканская чернопятая антилопа. Снимок сделан в южной части национального парка Крюгера (ЮАР).
14. Категория "Юный фотограф". Джомтуп Чароенлапнумчай, "Мой городской кит", высокая оценка
Полосатик Брайда — вид усатых китов из семейства полосатиковых. Фотография сделана на мелководье Сиамского залива (провинция Самутсакхон в Таиланде). Фоном служат высотки Бангкока.
15. Категория "Растения и грибы". Георге Попа, "Инь и Ян", высокая оценка жюри
Часть фотопроекта "Анатомия льда". Это серия фотографий озера Куейдель в Румынии зимой, исследующая трансформацию льда в процессе замерзания и оттаивания.
16. Категория "Портреты животных". Второе место, "Пингвин Адели", Чжэнцзе Сюй
Пингвин Адели, Антарктика. Снимок сделан в январе, когда в Антарктиде лето и все взрослые пингвины заняты поеданием криля в море и возвращаются обратно, чтобы покормить своих птенцов на суше.
17. Категория "Природа". Второе место, Франка Слотоубер, "Дань морской звезде"
Морские звезды на пляже Эймёйден (Нидерланды", выброшенные на берег штормом.
18. Категория "Искусство природы". Второе место, Хуан Гарсия Лукас, "Цветные следы"
Снимок сделан на реке Рио-Тинто протяженностью 100 км в Уэльве, на юге Испании. Цвет реки похож на вино, отсюда и ее название, и этот цвет происходит от минералов, таких как пирит или железо + сульфид меди. Фотографически это рай для любителей абстракций и творческой фотографии. Иногда похоже на чужой мир.
19. Категория "Другие животные". Дэвид Херес, "Паук в подсолнухе", высокая оценка
Фотография была сделана на поле подсолнухов в Гвадалахаре, Испания. Паук будто сидит в заточении, и единственная его связь с внешним миром — через крошечное окошечко.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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