Чиновника из Дагестана задержали за взятки на миллионы рублей

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Свою вину он не признал.
С декабря 2018-го по январь 2022 года Мазай Рамазанов занимал должность заместителя министра здравоохранения.
Как считают силовики, Рамазанов получал взятки в 10% от суммы госконтрактов на поставку медоборудования. И наполучал он 87,7 миллионов рублей. Как подчёркивают в МВД, закупочная цена оборудования была завышена вдвое. А купленное - не соответствовало требованиям.
Рамазанова задержали в Ставропольском крае и теперь его будут судить по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Взяткодателя тоже отправят в суд, но его имя не раскрывается.
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