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Чиновника из Дагестана задержали за взятки на миллионы рублей

Чиновника из Дагестана задержали за взятки на миллионы рублей

Автор:
27 октября 2023 15:40
Сообщество : Криминал
Метки: Дагестан   взятки   заминистра   минздрав   оборудование   уголовное дело   
2372
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Свою вину он не признал.

С декабря 2018-го по январь 2022 года Мазай Рамазанов занимал должность заместителя министра здравоохранения.

Как считают силовики, Рамазанов получал взятки в 10% от суммы госконтрактов на поставку медоборудования. И наполучал он 87,7 миллионов рублей. Как подчёркивают в МВД, закупочная цена оборудования была завышена вдвое. А купленное - не соответствовало требованиям.

Рамазанова задержали в Ставропольском крае и теперь его будут судить по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Взяткодателя тоже отправят в суд, но его имя не раскрывается.

Источник:

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Метки: Дагестан   взятки   заминистра   минздрав   оборудование   уголовное дело   
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25  комментариев
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8k
vasilykopkov 5 часов назад
Чиновника за взятки не задерживают.
Чиновника задерживают за то, что не поделился....
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22k
Слепой Пью Час назад
Эта па-да-рок, дарагой! Традиций у нас такая!
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16k
a_komolow 2 часа назад
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Куртуазный Маньерист 3 часа назад
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5k
saliamnn 4 часа назад
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1k
beshh 4 часа назад
Всегда удивляют негативные комментарии на подобные новости. Как правило, это либо "не поделился", либо "с кем-то что-то не поделил", или "а почему раньше не посадили". Но вот приветствия того, что органы действительно работают, зачастую, очень эффективно, и, местами, даже массово (напр. зачистки в Дагестане) – этого почти никогда не услышишь.
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9k
Дмитрий 4 часа назад
Ну и личико у Мазая! Такой Ильфопетровский "голубой воришка"!
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14k
Ivan 5 часов назад
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5k
Ал Ди 5 часов назад
Не признал значит не виновен, это же ясно как 2х2=5. Отпустите его он больше не будет.))
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22k
Valiko 5 часов назад
Если госслужащий административного аппарата НЕ признает вины, которая очевидна и даже умышлена, срок должен удваиваться автоматом.
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148
Феличита Valiko 4 часа назад
согласен в принципе, но очевидна кому?
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6k
alex 5 часов назад
и чё? отпустят?
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148
Феличита alex 4 часа назад
после того как поделится
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30k
Григорий 5 часов назад
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4k
leofox 5 часов назад
Да там в кого не ткни, не промахнешься
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9k
Oleg 5 часов назад
потом он извинится и его простят. что он там один такой? за эти пять лет в дагестан влили 350 миллиардов рублей. на кой? что там такое невероятное? и тут чинушка за пять лет , типа ж он один, прибрал 80 млн... где остальное? у нас что, эмират Дагестан появился? Уже построили там рай на земле?
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18k
Shtoppi 6 часов назад
очередная новость из серии "совсем не удивительно". совершать преступления для этих гоминид, это все равно что дышать - жизненная необходимость.
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6k
Бу 6 часов назад
...никогда такого не было и вот опять!)
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10k
Billi_Bons 6 часов назад
Вы фсё врёти!!! Чиновник, да еще из Дагестана взяток не берет!!!
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61k
pynh 6 часов назад
надеюсь этот хоть не будет говорить что его по национальному признаку унизили?
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6k
Трям 6 часов назад
Канэшна не признал! Ведь рафик неуиноуен!
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367
no. 6 часов назад
не откат, а подарили.
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August

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