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ФСБ накрыла притон дагестанских фальшивомонетчиков

ФСБ накрыла притон дагестанских фальшивомонетчиков (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 17:12
Сообщество : Криминал
Метки: дагестан   обман   уголовное дело   фальшивка   фальшивомонетчики   фальшивые деньги   фсб   
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И снова криминальные новости из знаменитой кавказской республики. На этот раз правоохранители прищучили преступников, изготавливавших фальшивые деньги и сбывавших их в соседних регионах.
В селе Сергокала была обнаружена подпольная типография, которая печатала пятитысячные фальшивки, похожие на оригинал до 95%.
Благодаря серии обысков у членов ОПГ были найдены: 4 клише, пресс-станок, поддельные деньги в сумме 12 млн рублей и 10 цветных картриджей.
И теперь против пятерых арестованных жителей Дагестана возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Интересная реакция у местных жителей в "Инстаграме" на новость:
А вы как считаете, нужно ли становиться фальшивомонетчиком, если не нашёл работу в своём селе?

Источник:

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Метки: дагестан   обман   уголовное дело   фальшивка   фальшивомонетчики   фальшивые деньги   фсб   
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22  комментария
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8k
djinn 2 часа назад
когда же будут новости про то как школьники из Дагестана завоевали золото в математической олимпиаде или ученые из Чечни создали новые препараты от рака? Боюсь никогда....субстрата нет
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208
zz 2 минуты назад
"А вы как считаете, нужно ли становиться фальшивомонетчиком, если не нашёл работу в своём селе?" всем придуркам за аналогичный вопрос, который предполагает срач и лайки-сразу жирный минус. Ответ говноблоХЕРу-иди утопись в дворовом туалете, так как ты говно по определению.
Ну наверно у них деньги отпечатанные на принтере в деревне в ходу. Интересно как у них выглядит купюра в 100000 руб.
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1k
Иван Иванович 3 минуты назад
Дикие голодные нации
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825
Mixan Полчаса назад
Обычные новости из Дагестана ...
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3k
Григорий Бабкин 37 минут назад
А что хотеть от потомков овцы и обезьяны? Таки гены, против них не попрёшь.
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826
Nick 40 минут назад
Доллары надо было печатать. Их бы никто в мире не заметил в таком микроскопическом количестве. Только печатать не на территории РФ, а во всяких недореспубликах полубандитских, коими Россия себя окружила и спонсирует за счёт бюджета (налогоплательщиков).
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
Надеюсь когда-нибудь увидеть новостные заголовки: "ФСБ накрыла дагестан, чечню и ингушетию", "МО РФ накрыло азербайджан, грузию и армению".
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18k
Serg2001 2 часа назад
В 90-е примерно оттуда же была партия отличных фальшивок. Сам в руках держал. Качество офигенное. Хрен отличишь. Единственное, на чём спалились, это надпись. Двоечники одну букву забыли в матрице. Получилось "Банк Росси"... Это к вопросу о пользе образования... ))
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Клише и катриджи? В школе выходной сегодня? Прт печати с помощью клише используют краску, кадриджи вставляют в принтер. Принтер печатает без клише
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3k
Станислав Вершинин 2 часа назад
Притон - это немного другое :-)
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8k
Бритва 2 часа назад
"идиотизм, зачем им мешать" - мне почему-то кажется, эта фраза не сарказм
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10k
Трив 2 часа назад
Особенно доставили комменты рядом с видео. Люди вообще берега потеряли.
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