ФСБ накрыла притон дагестанских фальшивомонетчиков

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И снова криминальные новости из знаменитой кавказской республики. На этот раз правоохранители прищучили преступников, изготавливавших фальшивые деньги и сбывавших их в соседних регионах.
В селе Сергокала была обнаружена подпольная типография, которая печатала пятитысячные фальшивки, похожие на оригинал до 95%.
Благодаря серии обысков у членов ОПГ были найдены: 4 клише, пресс-станок, поддельные деньги в сумме 12 млн рублей и 10 цветных картриджей.
И теперь против пятерых арестованных жителей Дагестана возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".
Интересная реакция у местных жителей в "Инстаграме" на новость:
Интересная реакция у местных жителей в "Инстаграме" на новость:
А вы как считаете, нужно ли становиться фальшивомонетчиком, если не нашёл работу в своём селе?
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Ну наверно у них деньги отпечатанные на принтере в деревне в ходу. Интересно как у них выглядит купюра в 100000 руб.