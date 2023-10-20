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В Махачкале четыре ученика мусульманской школы отравились сочной шаурмой

В Махачкале четыре ученика мусульманской школы отравились сочной шаурмой

Автор:
20 октября 2023 15:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Дагестан   Махачкала   Роспотребнадзор   Шаурма   отравление   шаверма   
1349
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Наверное, в этом мире что-то поломалось.

В последнее время люди всё чаще стали травиться шаурмой. Например, в Курской области, где 23-летняя девушка съела «шавуху» и умерла. В тот же день госпитализировали 15 человек, все они покупали фастфуд, в том же ларьке, что и погибшая.

После расследования выяснилось, что куриное мясо долго лежало при комнатной температуре и в нём завёлся стафилококк. Девушка наелась этой тухлятины и отправилась на тот свет. Хозяин ларька пока так и не задержан, по крайней мере, такой информации нет.

Теперь шаурмой отравились и в Дагестане:

В городе Махачкале с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализировано четыре человека… Установлено, что пострадавшие являются учащимися религиозного образовательного учреждения (мектеб). Эпидрасследование установило, что все заболевшие ели куриную шаурму в точке общественного питания.

Туда с проверкой нагрянул Роспотребнадзор и выявил «нарушения требований санитарных норм». Почему их выявили после, а не до отравления - пока не ясно.

Получается, что любители фастфуда играют в «русскую рулетку»: или траванёшься, или нет. Тут уж как фишка ляжет. Чтобы бороться с этим, депутат Госдумы Владислав Даванков даже предлагал ввести «знак качества» для шаурмы - специальную маркировку для точек общепита, где соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Но пока нет и этого.

Источник:

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Метки: Дагестан   Махачкала   Роспотребнадзор   Шаурма   отравление   шаверма   
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11  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
Если бы отравились свининой - была бы хоть тема для обсуждения. А так пост ни о чем.
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28k
AzuveR Минуту назад
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5k
Alex 23 минуты назад
Чет Аллах обиделся на них
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10k
Billi_Bons 39 минут назад
Некошерная шаурма попалась?
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 47 минут назад
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58k
alertol Час назад
- ввести «знак качества» для шаурмы

И что? точно также и будут его покупать, просто лишние расходы для жуликов, и блокировка честных предпринимателей...

(вы конечно можете можете посмеяться, типа "предпринимателей честных не бывает" да вот именно по этому их и нет, не купишь знаки качества, не станешь предпринимателем...)
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
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8k
rutt 2 часа назад
Нечего шавуху у кого попало покупать, брать только в проверенных местах. Но тут явно диверсия, под мечетью тухлятину ни один дурак не стал бы продавать.
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