В Махачкале четыре ученика мусульманской школы отравились сочной шаурмой

В последнее время люди всё чаще стали травиться шаурмой. Например, в Курской области, где 23-летняя девушка съела «шавуху» и умерла. В тот же день госпитализировали 15 человек, все они покупали фастфуд, в том же ларьке, что и погибшая.

После расследования выяснилось, что куриное мясо долго лежало при комнатной температуре и в нём завёлся стафилококк. Девушка наелась этой тухлятины и отправилась на тот свет. Хозяин ларька пока так и не задержан, по крайней мере, такой информации нет.