В Махачкале четыре ученика мусульманской школы отравились сочной шаурмой

Наверное, в этом мире что-то поломалось.
В последнее время люди всё чаще стали травиться шаурмой. Например, в Курской области, где 23-летняя девушка съела «шавуху» и умерла. В тот же день госпитализировали 15 человек, все они покупали фастфуд, в том же ларьке, что и погибшая.
После расследования выяснилось, что куриное мясо долго лежало при комнатной температуре и в нём завёлся стафилококк. Девушка наелась этой тухлятины и отправилась на тот свет. Хозяин ларька пока так и не задержан, по крайней мере, такой информации нет.
Теперь шаурмой отравились и в Дагестане:
В городе Махачкале с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализировано четыре человека… Установлено, что пострадавшие являются учащимися религиозного образовательного учреждения (мектеб). Эпидрасследование установило, что все заболевшие ели куриную шаурму в точке общественного питания.
Туда с проверкой нагрянул Роспотребнадзор и выявил «нарушения требований санитарных норм». Почему их выявили после, а не до отравления - пока не ясно.
Получается, что любители фастфуда играют в «русскую рулетку»: или траванёшься, или нет. Тут уж как фишка ляжет. Чтобы бороться с этим, депутат Госдумы Владислав Даванков даже предлагал ввести «знак качества» для шаурмы - специальную маркировку для точек общепита, где соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Но пока нет и этого.
Источник:
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И что? точно также и будут его покупать, просто лишние расходы для жуликов, и блокировка честных предпринимателей...
(вы конечно можете можете посмеяться, типа "предпринимателей честных не бывает" да вот именно по этому их и нет, не купишь знаки качества, не станешь предпринимателем...)